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Teğmenlerin korsan yemininden 28 Şubat vesayeti çıktı! | MSB:
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Teğmenlerin korsan yemininden 28 Şubat vesayeti çıktı! | MSB: "Sorumluluğu olanlar hakkında işlem yapılacak"

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024, 12:12 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024, 12:12

Vesayet tetikçilerinin iştahı kabartan teğmenlerin korsan yemini 28 Şubat darbecilerinin kalıntısı olduğu ortaya çıktı. Teğmenlerin okuduğu yeminin 1990'lı yılların ortalarında mevzuatta olmamasına rağmen okunmaya başladığı ardından 28 Şubat darbecileri tarafından 1999'da mevzuata koyulduğu belirlendi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları soruşturmanın her yönüyle devam ettiğini ve disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacağı bildirdi.

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