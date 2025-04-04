Emekliye % 10 memura % 9 zam! Temmuz artışının ipuçları geldi: Aylıklar nasıl değişecek

Temmuz artışının ipuçları geldi! Aylıklar nasıl değişecek: Emekliye % 10 memura % 9 (AA)
MEMURA EN AZ 47.670 TL
Ocak ayında memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6'lık zammı enflasyon farkıyla yüzde 11.54'e ulaşmış, en düşük memur maaşı 39 bin 205 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 588 liradan 19 bin 617 liraya çıkmıştı. Üç ayda yüzde 9.02 çıkan orana göre Temmuz'da en düşük maaş memurlarda 47 bin 670 liraya, memur emeklilerinde 21 bin 387 liraya ulaşacak. Gelecek 3 aylık veriye göre daha da yükselecek.
Memur maaşları mevcut ve zamlı oranlar. (Takvim Gazetesi)
39 AYIN EN DÜŞÜK TÜFE'Sİ
Enflasyonda 2024'ün Haziran ayında başlayan düşüş art arda onuncu aya taşındı. TÜFE Mart'ta yüzde 2.46 ile beklentinin altında artarken, yıllık enflasyon yüzde 38.10 ile 39 ayın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyonda 10 ayda yaşanan düşüş 37.35 puana ulaştı. Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise Mart'ta yüzde 1.88 artarken, yıllık ÜFE yüzde 23.50 ile 52 ayın en düşük seviyesine indi.
Temmuz artışının ipuçları geldi! Aylıklar nasıl değişecek: Emekliye % 10 memura % 9 (AA)
Ana harcama grupları itibarıyla Mart'ta bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 2.48 azalış gerçekleşti. Aylık bazda ulaştırmada yüzde 0.25, konutta yüzde 2.1 artış görüldü. Tüketici fiyatları bazında en yüksek fiyat artışı yüzde 42.1 ile patateste, en fazla fiyat düşüşü de yüzde 18.13 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında oldu.
Temmuz artışının ipuçları geldi! Aylıklar nasıl değişecek: Emekliye % 10 memura % 9 (AA)
KİRA ARTIŞ ORANI % 51.26
Kira artış tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 51.26 olarak gerçekleşti. Bu ay yenilenecek sözleşmelerde kira artış oranı yüzde 51.26'yı aşamayacak.
Temmuz artışının ipuçları geldi! Aylıklar nasıl değişecek: Emekliye % 10 memura % 9 (AA)
TEK HANEYE KADAR KARARLI MÜCADELE
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi programının temel önceliğinin enflasyonu düşürmek olduğunun altını çizerek, "Tek haneli oranlara ulaşıncaya kadar enflasyon ile kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.