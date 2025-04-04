Emekliye % 10 memura % 9 zam! Temmuz artışının ipuçları geldi: Aylıklar nasıl değişecek

Bu yıla memurlar ve memur emeklileri yüzde 11.54, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75'lik maaş zammıyla başlarken, bir artış da Temmuz'da yapılacak. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.

Temmuz artışının ipuçları geldi! Aylıklar nasıl değişecek: Emekliye % 10 memura % 9 (AA) YARISI BELLİ OLDU İkramiyesi artırılan, promosyonda güncelleme bekleyen emekliler ile toplu sözleşme heyecanı yaşayan memurların Temmuz zammı için önemli ipucu geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi 'nin (TÜFE) Mart'ta aylık bazda yüzde 2.46 artış gösterdiğini açıkladı. Böylece ilk üç aylık enflasyon yüzde 10.06 olarak gerçekleşti. Üç ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.06 artış oluştu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin mevcut ve zamlı ücretleri. (Takvim Gazetesi)



ENFLASYON FARKI BÜYÜDÜ

Memurların enflasyon farkı alması için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşması gerekiyordu. Bu oran ilk 2 aylık enflasyonla aşılmış ve yüzde 1.34 fark ortaya çıkmıştı. Mart verisinin açıklanmasıyla enflasyon farkı daha da büyüdü. Üç aylık verilere göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3.83 oldu. Yüzde 5'lik Temmuz zammı da üç ayda oluşan farkla yüzde 9.02'ye ulaştı. Önümüzde üç aylık enflasyon verisi daha var. Bu oranlara göre hem memurların hem emeklilerin zam oranı daha da artacak.