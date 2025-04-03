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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini kabul etti! "Sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini kabul etti. Görüşmede çocukların güvenliğinin artırılması için atılacak adımlar ele alınırken, Başkan Erdoğan olayın münferit bir vaka olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un süreci yakından takip edeceği ve adaletin en şeffaf şekilde sağlanması için çalışmaların süreceği belirtildi.

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 19:43 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 20:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini kabul etti! Sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve baba Andrea Minguzzi'nin yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da katıldı.

Aileye taziye dileklerini ileten Erdoğan, Ramazan Bayramı vesilesiyle dayanışma mesajı verdi.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN KALICI ADIMLAR GÜNDEMDE

Ailenin yaşadığı derin acı ve olayın ardından atılması gereken adımların kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmede, Başkan Erdoğan'ın anne ve babayı dikkatle dinlediği, aktarılan her detayla yakından ilgilendiği öğrenildi.

Erdoğan'ın, bu kaybı yalnızca bir ailenin yaşadığı trajedi olarak değil, toplumu ilgilendiren bir uyarı olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Çocukların güvenliğinin sağlanması, benzer trajedilerin önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması için alınacak önlemlerin gündeme geldiği görüşmede, Başkan Erdoğan'ın bu olayın münferit bir vaka olarak ele alınmaması gerektiğini vurguladığı ve kalıcı çözümler için ilgili kurumlara talimat verdiği belirtildi.

Adalet Bakanı Tunç'un süreci yakından takip edeceği ve adaletin en şeffaf, en titiz şekilde sağlanması için çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Kabul sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan,

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da hunharca katledilen evladımız Mattia Ahmet Minguzzi'nin kıymetli ailesiyle bugün bir araya geldik. Adalet Bakanımızın da katıldığı görüşmede, Mattia Ahmet'in hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen hukuki süreci ayrıntılı şekilde ele aldık.

Bu acının tarifi yok. Evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diliyorum. Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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