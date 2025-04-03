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Kurultaya 3 kala son kulisler! Veli Ağbaba'dan CHP'ye "Özel" dizayn | Blok liste dayatmasına TAKVİM'de isyan etti: Çarşaf liste esastır

CHP olağanüstü kurultay arifesinde kriz dolu günlerden geçiyor. Kurultayın Yenimahalle'de dar bir salonda yapılacak olması ve blok liste dayatması delegeleri isyan ettirdi. Konuya ilişkin Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'e konuşan bir CHP üyesi "Blok liste CHP'ye yakışmıyor çarşaf liste esastır" dedi. Blok liste kararının mimarı Veli Ağbaba olarak anılırken, Ankara delegelerinin çarşaf liste istediği, Ağbaba'nın da Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'la kapıştığı iddia edildi. CHP'li Ağbaba'nın Özel lehine önce kurultayı sonra da partiyi dizayn girişimlerine başladığı söyleniyor.

Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 11:40 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 11:49
Kurultaya 3 kala son kulisler! Veli Ağbaba’dan CHP’ye Özel dizayn | Blok liste dayatmasına TAKVİM’de isyan etti: Çarşaf liste esastır

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Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultay öncesi hareketli günlerden geçiyor.

Mahkemelik olan 38. Olağan Kurultay ve İstanbul İl Kongresi'ndeki "şaibe" iddiaları - para trafiği itiraflarının gölgesinde delegeler 6 Nisan 2025 saat 10.00'da Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde sandık başına gidecek.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ADAYLIK SİNYALİ

Bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu adaylık sinyali vermekten geri durmuyor. SÖZCÜ'den Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması" beyanında bulunarak topu delegelere attı. Kılıçdaroğlu'un "demokratik kurultay" vurgusu çokça konuşuldu. Bir grup delege ise imza toplayıp "Gemiyi güvenli limana çek" çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nu "göreve çağırma" bildirisi yayımlandı.

Kılıçdaroğlu adaylık sinyali verip topu delegelere attı (Takvim.com.tr)Kılıçdaroğlu adaylık sinyali verip topu delegelere attı (Takvim.com.tr)

"DELEGELERDEN BÖYLE BİR TALEP GELİRSE İTİRAZ ETMEM"

Takvim.com.tr'nin CHP kulislerinden edindiği bilgiye göre; Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP delegelerinin kendisini göreve çağırmasını ciddiye aldığı, yeterli imza toplanması halinde olağanüstü kurultayda CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağı konuşuluyor. Bizzat "Delegelerden böyle bir talep gelirse itiraz etmem" dediği söyleniyor.

İMAMOĞLU NE PLANLIYOR?

CHP'ye yakın kaynaklar İmamoğlu'nun ekibinin "Cezaevindeki Genel Başkan" formülü üzerinde çalıştığını aktarırken Özgür Özel kurultayda güç tazeleme hesapları yapıyor.

CHP'de blok liste krizi patlak verdi (Takvim.com.tr)CHP'de blok liste krizi patlak verdi (Takvim.com.tr)

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken olağanüstü kurultay arifesindeki CHP'de "blok liste" krizi patlak verdi.

CHP'DE BLOK LİSTE KRİZİ PATLAK VERDİ

CHP Genel Merkezi, delegeler üzerinde etki edecek isimlerden biri olan ve partinin ağır topu olarak anılan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın blok listede ısrarcı olduğu konuşuluyor.

Bu durum delegelerde tepkiye yol açmış vaziyette. Blok liste yerine çarşaf liste isteyen parti üyeleri ağırlıkta. CHP üyelerini endişelendiren bir diğer konu ise kurultayın 6 Nisan'da küçük bir salonda yapılacak olması.

Delegeler "Bir yandan blok liste diye bastırıyorlar diğer yandan verdiğimiz oyların sayımını göremeyeceğiz" şeklinde isyan ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ve 35.Dönem CHP PM Üyesi Ferihan Karasu (Takvim.com.tr)Kemal Kılıçdaroğlu ve 35.Dönem CHP PM Üyesi Ferihan Karasu (Takvim.com.tr)


CHP'Lİ İSİM TAKVİM'E KONUŞTU: BLOK LİSTE CHP'YE YAKIŞMIYOR, ÇARŞAF LİSTE ESASTIR

Konuya ilişkin Takvim.com.tr'ye konuşan 35.Dönem CHP PM Üyesi Ferihan Karasu, "Kurultayın daha dar mekanlarda yapılmasına tepki var. "Blok listeyle çıkılacak" denilmesine tepki var. Bu CHP'ye yakışmayan bir durumdur. Çarşaf liste her zaman sadece kurultayda değil ilçelere kadar esastır aslında" dedi.

"OY VERMEYEN DELEGELER BİLE KEMAL BEY İÇİN ÇALIŞIYOR"

Karasu, "38. Kurultayda Kemal Bey'e oy vermeyen birçok kurultay delegesinin şu an aktif bir biçimde Kemal Bey'in dönmesi için çalıştığını biliyorum" ifadelerini kullandı.

Veli Ağbaba'nın CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'u fırçaladığı iddia edildi (Takvim.com.tr)Veli Ağbaba'nın CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'u fırçaladığı iddia edildi (Takvim.com.tr)

"VELİ AĞBABA ANKARA İL BAŞKANINI FIRÇALADI"

Öte yandan blok liste olayının mimarı olarak anılan Veli Ağbaba'nın seçim için Yenimahalle'yi özellikle seçtirdiği, sandıkların başına da Özgür Özel'e yakın avukatları yerleştirdiği iddia edildi.

Gazeteci Engin Balım, CHP Ankara İl Başkanlığı binasında Ankara delegeleri ile "Blok liste" pazarlığı yapıldığını söyledi.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un blok liste önerisine 40'tan fazla delegenin karşı çıkıp "Çarşaf liste istiyoruz" dediğini aktardı.

Veli Ağbaba'nın CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'u fırçaladığı iddia edildi (Takvim.com.tr)Veli Ağbaba'nın CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'u fırçaladığı iddia edildi (Takvim.com.tr)

Balım, Veli Ağbaba'nın Ankara il başkanı Erkol'u fırçaladığını öne sürdü.

Şu ifadeleri kullandı:

Normalde CHP kurultayının ev sahibi Ankara İl örgütüdür... Kurultay salonunu, sandık sorumlularını genel merkezin belirleyeceği bir yetkili isimle organize eder.

Ama 6 Nisan'da basına ve partililere kapalı MİNİCİK bir salonda yapılacak… Dün il başkanı Ümit Erkol'a Veli Ağbaba, genel merkezde insanların ortasında fırçayı basarak, 'İl işine baksın, sizden bir şey istemiyoruz, her şeyi hallettik' demiş.

Bunu not edin Veli Ağbaba'ya karşı o sandıklara İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu ekipleri sahip çıkmazlarsa; sonuç Çankaya Belediyesi'nden farksız olur

"KAYYUMDAN KAÇARKEN VELİ'YE TUTULURSUNUZ"

Kayyumdan kaçarken Veli'ye tutulursunuz.. Mutlaka ve mutlaka kurultay en az iki yerden canlı yayınlanmalı… Cep telefonu yayınına hiç güvenmeyin, çünkü kongre YENİMAHALLE'de! Jammerlar sayımdan önce devreye girecek!

Veli Ağbaba ve Özgür Özel (Takvim.com.tr)Veli Ağbaba ve Özgür Özel (Takvim.com.tr)

CHP'Yİ DİZAYN GİRİŞİMİ

Olağanüstü kurultayın Yenimahalle'de küçük bir salonda yapılacak olması, çarşaf liste isteyen delegelere "blok liste" baskısı yapılması "Veli Ağbaba, Özel adına kurultayı dizayn girişimlerine başladı" yorumlarına yol açtı.

Özel'in CHP üzerindeki İmamoğlu etkisini kırmak, Kemal Kılıçaroğlu lehine yükselen çatlak sesleri kısmak istediği konuşuluyor.

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