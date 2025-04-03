Kurultaya 3 kala son kulisler! Veli Ağbaba'dan CHP'ye "Özel" dizayn | Blok liste dayatmasına TAKVİM'de isyan etti: Çarşaf liste esastır

Kemal Kılıçdaroğlu ve 35.Dönem CHP PM Üyesi Ferihan Karasu (Takvim.com.tr)





CHP'Lİ İSİM TAKVİM'E KONUŞTU: BLOK LİSTE CHP'YE YAKIŞMIYOR, ÇARŞAF LİSTE ESASTIR



Konuya ilişkin Takvim.com.tr'ye konuşan 35.Dönem CHP PM Üyesi Ferihan Karasu, "Kurultayın daha dar mekanlarda yapılmasına tepki var. "Blok listeyle çıkılacak" denilmesine tepki var. Bu CHP'ye yakışmayan bir durumdur. Çarşaf liste her zaman sadece kurultayda değil ilçelere kadar esastır aslında" dedi.



"OY VERMEYEN DELEGELER BİLE KEMAL BEY İÇİN ÇALIŞIYOR"



Karasu, "38. Kurultayda Kemal Bey'e oy vermeyen birçok kurultay delegesinin şu an aktif bir biçimde Kemal Bey'in dönmesi için çalıştığını biliyorum" ifadelerini kullandı.



Veli Ağbaba'nın CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'u fırçaladığı iddia edildi (Takvim.com.tr)



"VELİ AĞBABA ANKARA İL BAŞKANINI FIRÇALADI"



Öte yandan blok liste olayının mimarı olarak anılan Veli Ağbaba'nın seçim için Yenimahalle'yi özellikle seçtirdiği, sandıkların başına da Özgür Özel'e yakın avukatları yerleştirdiği iddia edildi.



Gazeteci Engin Balım, CHP Ankara İl Başkanlığı binasında Ankara delegeleri ile "Blok liste" pazarlığı yapıldığını söyledi.



CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un blok liste önerisine 40'tan fazla delegenin karşı çıkıp "Çarşaf liste istiyoruz" dediğini aktardı.

Veli Ağbaba'nın CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'u fırçaladığı iddia edildi (Takvim.com.tr) Balım, Veli Ağbaba'nın Ankara il başkanı Erkol'u fırçaladığını öne sürdü.



Şu ifadeleri kullandı:



Normalde CHP kurultayının ev sahibi Ankara İl örgütüdür... Kurultay salonunu, sandık sorumlularını genel merkezin belirleyeceği bir yetkili isimle organize eder.



Ama 6 Nisan'da basına ve partililere kapalı MİNİCİK bir salonda yapılacak… Dün il başkanı Ümit Erkol'a Veli Ağbaba, genel merkezde insanların ortasında fırçayı basarak, 'İl işine baksın, sizden bir şey istemiyoruz, her şeyi hallettik' demiş.



Bunu not edin Veli Ağbaba'ya karşı o sandıklara İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu ekipleri sahip çıkmazlarsa; sonuç Çankaya Belediyesi'nden farksız olur



"KAYYUMDAN KAÇARKEN VELİ'YE TUTULURSUNUZ"



Kayyumdan kaçarken Veli'ye tutulursunuz.. Mutlaka ve mutlaka kurultay en az iki yerden canlı yayınlanmalı… Cep telefonu yayınına hiç güvenmeyin, çünkü kongre YENİMAHALLE'de! Jammerlar sayımdan önce devreye girecek!

Veli Ağbaba ve Özgür Özel (Takvim.com.tr)



CHP'Yİ DİZAYN GİRİŞİMİ



Olağanüstü kurultayın Yenimahalle'de küçük bir salonda yapılacak olması, çarşaf liste isteyen delegelere "blok liste" baskısı yapılması "Veli Ağbaba, Özel adına kurultayı dizayn girişimlerine başladı" yorumlarına yol açtı.



Özel'in CHP üzerindeki İmamoğlu etkisini kırmak, Kemal Kılıçaroğlu lehine yükselen çatlak sesleri kısmak istediği konuşuluyor.



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