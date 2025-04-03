Üç Kağıtçı’nın Satılmış Ağa’sı Ali Şen’in kızı Hercai’nin yıldızı çıktı! Şener Şen’in sır gibi sakladığı kardeşi...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv Baba-oğul Türk sinemasına adlarını altın harflerle yazdırırken Ali Şen ile ilgili bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv Ali Şen'in oğlu gibi kızı da oyuncu çıktı. Şen'in kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar "Baba-kız olduklarını bilmiyordum", "Çok şaşırdım" gibi yorumlarda bulundu.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv İşte Ali Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kızı İnci Şen...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv İNCİ ŞEN KİMDİR? 1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İnci Şen, usta oyuncu Şener Şen'in kız kardeşidir. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olan Şen, daha sonra kariyerine oyuncu olarak devam etti.