Üç Kağıtçı’nın Satılmış Ağa’sı Ali Şen’in kızı Hercai’nin yıldızı çıktı! Şener Şen’in sır gibi sakladığı kardeşi...

Adana'da dünyaya gelen ve geçimini marangozluk yaparak sağlayan Ali Şen, daha sonra oyunculuk kariyerine başladı ve birçok filmde yer aldı.
Adana'da dünyaya gelen ve geçimini marangozluk yaparak sağlayan Ali Şen, daha sonra oyunculuk kariyerine başladı ve birçok filmde yer aldı.
Komediden drama 300'e yakın filmde rol alan Ali Şen, özellikle Üç Kağıtçı, Süt Kardeşler, Sakar Şakir, Salak Milyoner gibi filmlerle hafızalara kazındı.
Kameralar karşısına ilk kez 1954 yılında geçen Şen'in oğlu Şener Şen de babasının izinden giderek meslek olarak oyunculuğu tercih etti.
Baba-oğul Türk sinemasına adlarını altın harflerle yazdırırken Ali Şen ile ilgili bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi.
Ali Şen'in oğlu gibi kızı da oyuncu çıktı. Şen'in kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar "Baba-kız olduklarını bilmiyordum", "Çok şaşırdım" gibi yorumlarda bulundu.
İNCİ ŞEN KİMDİR?
1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İnci Şen, usta oyuncu Şener Şen'in kız kardeşidir. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olan Şen, daha sonra kariyerine oyuncu olarak devam etti.
Gönül Yarası, Pardon, Ormancı, Çözde Al Mustafa Ali, Geceler Yarim Oldu, Gizli Tünel, Memleket Hikayeleri, Ayakta Kal, Fadik İntikam Peşinde, İhtiras, Ayrılık, Sırlar Dünyası, Bir İstanbul Masalı, Keloğlan, Melekler Adası, Beşinci Boyut, Yaşanmış Şehir Hikayeleri, Yeşeren Düşler, Gurbet Yolcuları, Kaçak Gelin, Dizine Dursun, Kader Çizgisi, Makber, İnsan Aldandı, Tövbeler Tövbesi, Vuslat Yolu, Maral, Filinta ve İki Yalancı gibi dizlerde yer aldı.
Şen, özellikle Atv'de izleyici ile buluşan ve yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran Hercai dizisinde canlandırdığı Nigar karakteriyle hafızalara kazındı.