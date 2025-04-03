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Üç Kağıtçı'nın Satılmış Ağa'sı Ali Şen'in kızı Hercai'nin yıldızı çıktı! Şener Şen'in sır gibi sakladığı kardeşi...

Başrollerinde Kemal Sunal, Ülkü Özen, Turgut Özatay, Nizam Ergüden ve Reha Yurdakul'un yer aldığı, 1981 yapımı Türk filmi Üç Kağıtçı'da Satılmış Ağa karakterini canlandıran Ali Şen ile ilgili bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Usta oyuncu Şener Şen'in babası olan Ali Şen'in kızı da hem oğlu hem de kendisi gibi oyuncu çıktı. Bakın Alişan'ın Hercai dizisinde de rol alan oyuncu kızı kimmiş...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 09:20 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 09:22
Üç Kağıtçı’nın Satılmış Ağa’sı Ali Şen’in kızı Hercai’nin yıldızı çıktı! Şener Şen’in sır gibi sakladığı kardeşi...

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Adana'da dünyaya gelen ve geçimini marangozluk yaparak sağlayan Ali Şen, daha sonra oyunculuk kariyerine başladı ve birçok filmde yer aldı.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Komediden drama 300'e yakın filmde rol alan Ali Şen, özellikle Üç Kağıtçı, Süt Kardeşler, Sakar Şakir, Salak Milyoner gibi filmlerle hafızalara kazındı.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Kameralar karşısına ilk kez 1954 yılında geçen Şen'in oğlu Şener Şen de babasının izinden giderek meslek olarak oyunculuğu tercih etti.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Baba-oğul Türk sinemasına adlarını altın harflerle yazdırırken Ali Şen ile ilgili bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Ali Şen'in oğlu gibi kızı da oyuncu çıktı. Şen'in kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar "Baba-kız olduklarını bilmiyordum", "Çok şaşırdım" gibi yorumlarda bulundu.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

İşte Ali Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kızı İnci Şen...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

İNCİ ŞEN KİMDİR?

1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İnci Şen, usta oyuncu Şener Şen'in kız kardeşidir. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olan Şen, daha sonra kariyerine oyuncu olarak devam etti.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Gönül Yarası, Pardon, Ormancı, Çözde Al Mustafa Ali, Geceler Yarim Oldu, Gizli Tünel, Memleket Hikayeleri, Ayakta Kal, Fadik İntikam Peşinde, İhtiras, Ayrılık, Sırlar Dünyası, Bir İstanbul Masalı, Keloğlan, Melekler Adası, Beşinci Boyut, Yaşanmış Şehir Hikayeleri, Yeşeren Düşler, Gurbet Yolcuları, Kaçak Gelin, Dizine Dursun, Kader Çizgisi, Makber, İnsan Aldandı, Tövbeler Tövbesi, Vuslat Yolu, Maral, Filinta ve İki Yalancı gibi dizlerde yer aldı.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Şen, özellikle Atv'de izleyici ile buluşan ve yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran Hercai dizisinde canlandırdığı Nigar karakteriyle hafızalara kazındı.

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