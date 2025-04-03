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"Boykottan alındı" dendi gerçek başka çıktı! Cem Yiğit Üzümoğlu ve Direnç Aksoy'dan oyunculara "sokak" baskısı: WhatsApp mesajları ifşa

CHP'nin teşvik ettiği sokak ve boykot provokasyonları sürerken başsavcılığın başlattığı soruşturmada oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve Med Yapım ortaklarından Fatih Aksoy’un kızı Direnç Aksoy gözaltına alındı. Üzümoğlu için "Boykottan alındı" dense de gerçek başka çıktı. Bahse konu ismin WhatsApp'tan oyuncuları kışkırttığı, eylemlere katılmayanlara baskı yaptığı tespit edildi. Fişlenmekten korkan ve bu durumdan rahatsız olan oyuncuların adli makamlarla iletişime geçtiği öğrenildi. Organizasyonları Direnç Aksoy’un finanse ettiği iddia edilirken soruşturmanın genişleyebileceği söyleniyor.

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 18:03 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 18:35
Boykottan alındı dendi gerçek başka çıktı! Cem Yiğit Üzümoğlu ve Direnç Aksoy’dan oyunculara sokak baskısı: WhatsApp mesajları ifşa

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CHP yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aklamak için sokakları savaş alanına çevirdi. "Boykot" provokasyonuyla yerli markalar hedefe alındı milli ekonomiye suikast girişimi yapıldı.

''Boykot'tan alındı'' yalanı çürüdü! Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan oyunculara ''sokak'' baskısı!



Böylelikle CHP kendi kodlarında barındırdığı faşizan yüzünü bir kez daha gösterirken Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaşım yapmayanlar sistematik bir şekilde hedef gösterildi.

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28 ŞUBATVARİ FİŞLEME SKANDALI

Sırf CHP'nin yolsuzluklarını aklamadı diye bazı ünlüler ve Influencerlar 28 Şubat günlerini aratmayan yöntemlerle isim isim fişlendi.
Oyunculara WhatsApp üzerinden ʺsokakʺ baskısı yapan Cem Yiğit Üzümoğlu (Takvim.com.tr)Oyunculara WhatsApp üzerinden ʺsokakʺ baskısı yapan Cem Yiğit Üzümoğlu (Takvim.com.tr)


ÜZÜMOĞLU VE AKSOY'DAN OYUNCULARA "SOKAK" BASKISI

"Oyuncu Sendikası" adlı WhatsApp grubu üzerinden oyuncular manipüle edilerek sokak eylemleri ve boykot kampanyasına katılmayanlar üzerinde baskı kurulduğu ortaya çıktı.


Oyunculara WhatsApp üzerinden ʺsokakʺ baskısı yapan Cem Yiğit Üzümoğlu (Takvim.com.tr)Oyunculara WhatsApp üzerinden ʺsokakʺ baskısı yapan Cem Yiğit Üzümoğlu (Takvim.com.tr)

Cem Yiğit Üzümoğlu ile Med Yapım ortaklarından Fatih Aksoy'un kızı Direnç Aksoy'un WhatsApp grubunda eylemlere katılımı organize ettiği tespit edildi. Adı geçen sohbet grubundaki yazışmalar da ifşa oldu.

Skandal bununla da sınırlı değildi...

ÇOK TAKİPÇİLİ HESAPLARLA SOKAKLARI KAŞIDILAR

Eylemlere ve boykot çağrısına uymayanlara baskı kurulan organizatörler 170 kişilik WhatsApp grubunda oyuncuları kışkırtırken çok takipçili hesaplar üzerinden gençlere yönelik paylaşımlar yaptırdıkları, sokak eylemlerine katılmayanlar ve boykot çağrısına uymayanlar üzerinde baskı kurdukları anlaşıldı.

Oyunculara WhatsApp üzerinden ʺsokakʺ baskısı yapan Cem Yiğit Üzümoğlu (Takvim.com.tr)Oyunculara WhatsApp üzerinden ʺsokakʺ baskısı yapan Cem Yiğit Üzümoğlu (Takvim.com.tr)

"FİŞLENİRİZ, DIŞLANIRIZ" KORKUSUYLA KATILDIK" İTİRAFI

Organizasyonlara katılmayanların fişlenmek ve dışlanmak korkusuyla grubun bildirilerine imza attıkları veya katılım göstermek durumunda kaldıkları, aksi durumda yeni projelerden veya yürümekte olan projelerden dışlanmaktan çekindikleri ve bu durumdan rahatsız oldukları, WhatsApp yazışmalarını da kayıt altına alarak ilgili makamlar nezdinde girişimde bulundukları öğrenildi.

Fotoğrafta: Direnç Aksoy (Takvim.com.tr)Fotoğrafta: Direnç Aksoy (Takvim.com.tr)

FİNANSÖR MEDYAPIM VE DİRENÇ AKSOY... SORUŞTURMA GENİŞLEYEBİLİR

Yine bu kapsamda yapılan organizasyonları Direnç Aksoy'un finanse ettiği, sanat dünyası ve oyuncu camiasını provoke eden şahısların, yolsuzluk operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerle bağlantıları ve menfaat birliktelikleri olduğu kaydedilirken, organizasyona yönelik soruşturmanın genişleyebileceği belirtiliyor.

Oyunculara WhatsApp üzerinden ʺsokakʺ baskısı yapan Cem Yiğit Üzümoğlu (Takvim.com.tr)Oyunculara WhatsApp üzerinden ʺsokakʺ baskısı yapan Cem Yiğit Üzümoğlu (Takvim.com.tr)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÜZÜMOĞLU'NA ADLİ KONTROL

Cem Yiğit Üzümoğlu için yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talep edildiği öğrenildi.

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