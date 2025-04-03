"Boykottan alındı" dendi gerçek başka çıktı! Cem Yiğit Üzümoğlu ve Direnç Aksoy'dan oyunculara "sokak" baskısı: WhatsApp mesajları ifşa

CHP yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aklamak için sokakları savaş alanına çevirdi. "Boykot" provokasyonuyla yerli markalar hedefe alındı milli ekonomiye suikast girişimi yapıldı.







Böylelikle CHP kendi kodlarında barındırdığı faşizan yüzünü bir kez daha gösterirken Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaşım yapmayanlar sistematik bir şekilde hedef gösterildi.

Sırf CHP'nin yolsuzluklarını aklamadı diye bazı ünlüler ve Influencerlar 28 Şubat günlerini aratmayan yöntemlerle isim isim fişlendi.