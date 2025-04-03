"Boykottan alındı" dendi gerçek başka çıktı! Cem Yiğit Üzümoğlu ve Direnç Aksoy'dan oyunculara "sokak" baskısı: WhatsApp mesajları ifşa

CHP yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aklamak için sokakları savaş alanına çevirdi. "Boykot" provokasyonuyla yerli markalar hedefe alındı milli ekonomiye suikast girişimi yapıldı.
28 ŞUBATVARİ FİŞLEME SKANDALI
Böylelikle CHP kendi kodlarında barındırdığı faşizan yüzünü bir kez daha gösterirken Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaşım yapmayanlar sistematik bir şekilde hedef gösterildi.
Sırf CHP'nin yolsuzluklarını aklamadı diye bazı ünlüler ve Influencerlar 28 Şubat günlerini aratmayan yöntemlerle isim isim fişlendi.
Oyunculara WhatsApp üzerinden ʺsokakʺ baskısı yapan Cem Yiğit Üzümoğlu (Takvim.com.tr)
ÜZÜMOĞLU VE AKSOY'DAN OYUNCULARA "SOKAK" BASKISI
"Oyuncu Sendikası"
adlı WhatsApp grubu üzerinden oyuncular manipüle edilerek sokak eylemleri ve boykot kampanyasına katılmayanlar üzerinde baskı kurulduğu ortaya çıktı.
Oyunculara WhatsApp üzerinden ʺsokakʺ baskısı yapan Cem Yiğit Üzümoğlu (Takvim.com.tr)
Cem Yiğit Üzümoğlu
ile Med Yapım
ortaklarından Fatih Aksoy
'un kızı Direnç Aksoy
'un WhatsApp grubunda eylemlere katılımı organize ettiği tespit edildi. Adı geçen sohbet grubundaki yazışmalar da ifşa oldu.
Skandal bununla da sınırlı değildi...
ÇOK TAKİPÇİLİ HESAPLARLA SOKAKLARI KAŞIDILAR
Eylemlere ve boykot çağrısına uymayanlara baskı kurulan organizatörler 170 kişilik WhatsApp grubunda oyuncuları kışkırtırken çok takipçili hesaplar üzerinden gençlere yönelik paylaşımlar yaptırdıkları, sokak eylemlerine katılmayanlar ve boykot çağrısına uymayanlar üzerinde baskı kurdukları anlaşıldı.
Oyunculara WhatsApp üzerinden ʺsokakʺ baskısı yapan Cem Yiğit Üzümoğlu (Takvim.com.tr)
"FİŞLENİRİZ, DIŞLANIRIZ" KORKUSUYLA KATILDIK" İTİRAFI
Organizasyonlara katılmayanların fişlenmek ve dışlanmak korkusuyla grubun bildirilerine imza attıkları veya katılım göstermek durumunda kaldıkları, aksi durumda yeni projelerden veya yürümekte olan projelerden dışlanmaktan çekindikleri ve bu durumdan rahatsız oldukları, WhatsApp yazışmalarını da kayıt altına alarak ilgili makamlar nezdinde girişimde bulundukları öğrenildi.
Fotoğrafta: Direnç Aksoy (Takvim.com.tr)
FİNANSÖR MEDYAPIM VE DİRENÇ AKSOY... SORUŞTURMA GENİŞLEYEBİLİR
Yine bu kapsamda yapılan organizasyonları Direnç Aksoy'un finanse ettiği, sanat dünyası ve oyuncu camiasını provoke eden şahısların, yolsuzluk operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerle bağlantıları ve menfaat birliktelikleri olduğu kaydedilirken, organizasyona yönelik soruşturmanın genişleyebileceği belirtiliyor.