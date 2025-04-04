Trump tarifesi Apple ve Google’ı da vurdu! Korona virüsten sonra en büyük düşüş: Hisseler çakıldı şirketler işçi çıkarıyor

ABD Başkanı Donald Trump yeni gümrük vergisi tarifelerini duyurduktan sonra ticaret savaşı resmen başladı. Gümrük vergisine yönelik zamların had safhaya ulaştığı ülkelerin yanı sıra ABD'de de endişe başlarken finans piyasalarının 2020'den bu yana görülen en büyük düşüşü yaşadığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters

APPLE VE GOOGLE'DA BÜYÜK KAYIP

ABD hisseleri sert bir düşüşle kapandı, teknoloji ağırlıklı Nasdaq gün içinde yaklaşık %6 ve şubat ortasındaki zirvesinden yaklaşık %17 düştü, Apple, Google ve Nvidia büyük kayıplar bildirdi. S&P 500 koronavirüs salgınının ortasında 2020 yazından bu yana en büyük günlük düşüşünü yaşadı ve %4,8 düşüşle kapanırken Dow Jones Sanayi Ortalaması neredeyse %4 düştü. Asya ve Avrupa'daki büyük endeksler de düşüş yaşadı ancak bazıları işlem günlerinde kayıplarını telafi etti.

Trump'ın tarifesinin ardından hisselerde düşüş, Grafik The Washington Post'tan alınmıştır

ABD TÜKETİCİLERİNE YÜZLERCE MİLYAR DOLARA MAL OLACAK

Bu yıl ABD tüketicilerine ve işletmelerine yüzlerce milyar dolara mal olması beklenen yeni ithalat vergileri dalgası, ekonomik görünümü kökten değiştirme tehdidinde bulunuyor. JP Morgan analistleri, tarifeleri 1968'den bu yana ABD'deki en büyük vergi artışı olarak nitelendirdi ve Wall Street ve ötesindeki ekonomistler bu yıl bir gerilemenin çok daha olası hale geldiği konusunda uyarmaya başladı.

900 İŞÇİYİ İŞTEN ÇIKARDILAR

The Washington Post'un bildirdiğine göre büyük şirketler yatırımlarını ve işe alımlarını çok daha maliyetli yeni bir gerçekliği yansıtacak şekilde ayarlamak için şimdiden çabalıyor. Jeep üreticisi Stellantis, Michigan ve Indiana'daki beş tesiste 900 işçiyi geçici olarak işten çıkardığını ve Kanada ve Meksika'daki fabrikalarda üretimi durdurduğunu, "bu tarifelerin orta ve uzun vadeli etkilerini" anlamaya çalıştığını söyledi.

TRUMP "AMELİYATI YAPTIK" DEDİ

Trump, Miami'ye Air Force One ile giderken muhabirlere "Hasta çok hastaydı. Ekonomide çok fazla sorun vardı" dedi. Tarifeleri acil ameliyatla karşılaştırarak şunları "Ameliyat bitti ve şimdi yerleşmesini bekliyoruz." dedi.