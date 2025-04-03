Suriye'de skandal görüntüler! İmralı'nın "Silah bırak" dediği 3 harflilerden ağır silahlı etkinlik: ABD askerleri ve YPG'liler kol kola

ABD askerleri ve YPG'liler kol kola (Takvim.com.tr)







YPJ ETKİNLİĞİNDE ABD ASKERLERİ BOY GÖSTERDİ



PKK/YPG'nin silahlı kadın kolu YPJ ise silah bırakmak bir kenara dursun ağır silahlarla sözde kuruluş yıl dönümü kutladı.



Suriye'de YPG işgali altındaki bölgelerde kayda geçen skandal görüntülerde ABD askerleri ve Uluslararası Koalisyon güçlerinin etkinliğe katıldığı ortaya çıktı.



Haseke'de ABD askerleri ve YPG'li teröristler yan yana poz verdi.

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