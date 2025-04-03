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Suriye'de skandal görüntüler! İmralı'nın "Silah bırak" dediği 3 harflilerden ağır silahlı etkinlik: ABD askerleri ve YPG'liler kol kola

İmralı tüm grupların silah bırakmasını isterken PKK/YPG'nin silahlı kadın kolu YPJ silah bırakmak bir kenara dursun ağır silahlarla sözde "kuruluş yıl dönümü" kutladı. YPG işgali altındaki Haseke'de kayda geçen skandal görüntülerde ABD askerleri ve YPG'li teröristler yan yana saf tuttu. PYD ise şark kurnazlığına soyundu. Elebaşı İlham Ahmed, yeni Suriye anayasasını öne sürüp "Suriye hükümetine katılmayacağız" dedi.

Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 15:48 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 16:15
Suriye’de skandal görüntüler! İmralı’nın Silah bırak dediği 3 harflilerden ağır silahlı etkinlik: ABD askerleri ve YPG’liler kol kola

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İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan, 27 Şubat'ta PKK ve tüm bileşenlerinin selasını okudu. Öcalan, PKK'nın paradigmasının çöktüğünü belirtip "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.
Yer: Haseke... ABD askerleri ve YPG'li teröristler yan yana


Fesih çağrısı KCK, YPG, PYD, YPJ ve eli silah tutan terör unsurlarını kapsarken Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurları ABD ve İsrail'e "Bizi bırakmayın" diye defalarca yalvardı.
Suriye Cumhurbaşkanlığı, SDG'nin devlet kurumlarına katılacağını duyurdu (Takvim.com.tr)Suriye Cumhurbaşkanlığı, SDG'nin devlet kurumlarına katılacağını duyurdu (Takvim.com.tr)


ŞAM - YPG ANLAŞMASI

Geride bıraktığımız Mart ayında ise Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, YPG/SDG'nin Suriye'den tasfiyesi için 8 maddelik anlaşma imzaladı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, SDG'nin devlet kurumlarına katılacağını duyurdu.

YPG'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, tek ordu, tek başkent ve tek bayrak konusuna uyacağını dile getirip teslim bayrağı çeken Abdi, sözde özerk yönetim için fesih sinyali verdi.

PYD elebaşı İlham Ahmed ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin aynı karede (Takvim.com.tr / Arşiv)PYD elebaşı İlham Ahmed ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin aynı karede (Takvim.com.tr / Arşiv)

PYD'DEN ŞARK KURNAZLIĞI: SURİYE HÜKÜMETİNE KATILMAYACAĞIZ

Ancak şark kurnazlığı burada devreye girdi. PYD, Suriye'deki yeni anayasaı bahane edip "Suriye Hükümetine katılamayacağız" sözleriyle isyan bayrağı açtı.

PYD elebaşı İlham Ahmed,"Anayasa konusunda anlaşma sağlanıncaya kadar hükümetin üyesi olmamız uygun değildir. Suriye Anayasa Bildirgesi'nde hiçbir bileşen yok" bahanesini ortaya attı.

ABD askerleri ve YPG'liler kol kola (Takvim.com.tr)ABD askerleri ve YPG'liler kol kola (Takvim.com.tr)



YPJ ETKİNLİĞİNDE ABD ASKERLERİ BOY GÖSTERDİ

PKK/YPG'nin silahlı kadın kolu YPJ ise silah bırakmak bir kenara dursun ağır silahlarla sözde kuruluş yıl dönümü kutladı.

Suriye'de YPG işgali altındaki bölgelerde kayda geçen skandal görüntülerde ABD askerleri ve Uluslararası Koalisyon güçlerinin etkinliğe katıldığı ortaya çıktı.

Haseke'de ABD askerleri ve YPG'li teröristler yan yana poz verdi.

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