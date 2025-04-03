Suriye'de skandal görüntüler! İmralı'nın "Silah bırak" dediği 3 harflilerden ağır silahlı etkinlik: ABD askerleri ve YPG'liler kol kola

Fesih çağrısı KCK, YPG, PYD, YPJ ve eli silah tutan terör unsurlarını kapsarken Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurları ABD ve İsrail'e "Bizi bırakmayın" diye defalarca yalvardı.
YPG'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, tek ordu, tek başkent ve tek bayrak konusuna uyacağını dile getirip teslim bayrağı çeken Abdi, sözde özerk yönetim için fesih sinyali verdi.
PYD'DEN ŞARK KURNAZLIĞI: SURİYE HÜKÜMETİNE KATILMAYACAĞIZ
Ancak şark kurnazlığı burada devreye girdi. PYD, Suriye'deki yeni anayasaı bahane edip "Suriye Hükümetine katılamayacağız" sözleriyle isyan bayrağı açtı.
PYD elebaşı İlham Ahmed,"Anayasa konusunda anlaşma sağlanıncaya kadar hükümetin üyesi olmamız uygun değildir. Suriye Anayasa Bildirgesi'nde hiçbir bileşen yok" bahanesini ortaya attı.
YPJ ETKİNLİĞİNDE ABD ASKERLERİ BOY GÖSTERDİ
PKK/YPG'nin silahlı kadın kolu YPJ ise silah bırakmak bir kenara dursun ağır silahlarla sözde kuruluş yıl dönümü kutladı.
Suriye'de YPG işgali altındaki bölgelerde kayda geçen skandal görüntülerde ABD askerleri ve Uluslararası Koalisyon güçlerinin etkinliğe katıldığı ortaya çıktı.
Haseke'de ABD askerleri ve YPG'li teröristler yan yana poz verdi.