Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’özel’ operasyon! Her taşın altından o çıkıyor! Takma mahlas karanlık tezgah

"CHP'nin mahir ağababaları… Kurulan 'borsa' rakamları ayyuka çıktı"

Yolsuzluk konusunda "hassas" OdaTv göz yaşartıyor. İma yoluyla Özgür Özel'in kankaları Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır'ın Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le el ele verip nasıl işler çevirdikleri anlatılıyor.

Hürrem Elmasçı, yolsuzluk konusunda öyle hassas ki, ne yapsın Çankaya'da temizlik ihalesine kirli eller karışınca dayanamamış, yazmış:

"Hüseyin Can Güner. 1993 doğumlu, henüz 31 yaşında… Seçimlerden sonra görevi devralan Hüseyin Can Güner, ayağının tozuyla öyle işlere kalkışmış ki ben hem şaşırdım hem de üzüldüm…"