Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’özel’ operasyon! Her taşın altından o çıkıyor! Takma mahlas karanlık tezgah

Yazının başlığının "CHP'nin mahir ağababaları… Kurulan 'borsa' rakamları ayyuka çıktı" olması da dikkat çekti. Söz konusu haberde ima yoluyla Özgür Özel'in kankaları Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır'ın Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le el ele verip nasıl işler çevirdikleri detaylı şekilde yer alıyordu. Konuyu bugünkü köşesinde değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür , çarpıcı bir analize imza attı.

ÖZEL'İN KANKALARININ KİRLİ İŞLERİ ORTAYA DÖKÜLDÜ Daha sonra ise İmamoğlu'nun kankası Soner Yalçın 'ın Odatv'sinde Hürrem Elmasçı müstear isimle ( Murat Ongun olduğu söyleniyor) çok açık bir "kulis haberi" yayımladı.

İşte o yazı...

"CHP tüzük kurultayına gidiyor ama kimsenin kurultaydan bir beklentisi yok. En demokratik tüzük bile yapılsa fark etmeyecek. Çünkü siyasi gidişatı tüzük değil her biri bir baş çeken siyasi aktörler arasındaki mücadele belirleyecek.



Peki bu mücadele nasıl seyredecek? Bu noktada herkesin merak ettiği, tıpkı 90'lı yıllara damgasını vuran rahmetli Erbakan'ın o çok tartışılan sözü gibi bu mücadelenin; "kanlı mı kansız mı olacak?" sorusu.



CHP içinden gelen haberler pek de "kansız" geçmeyeceğini gösteriyor. Dışarıdan birilerinin el atmasına gerek yok, hesaplaşma içeride başlamış ve kılıçlar çekilmiş durumda. Kılıçdaroğlu-Özel, Özel-İmamoğlu ve İmamoğlu-Mansur Yavaş kavgası bütün haşmetiyle başlamış ve daha da derinleşerek sürecek.