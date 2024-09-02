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'Foner'i 'Yavaş'tan saran korku: "Adı bile hoplatmaya yetiyor" | İmamoğlu'nun karanlık 'ODA'sına CHP'liler bile güvenmiyor: Nereden bu paralar?

Ekrem İmamoğlu CHP'yi dizayn çabasına girişirken 'Saraçhane Bülbülleri' de medyatik operasyonla parti içi yıpratma operasyonlarına başladı. İsmi sürekli karanlık işlerle anılan, İmamoğlu'nun karanlık 'Oda'sı bu süreçte başı çekti. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok bu duruma "Mansur Yavaş'ın adını duymak bile Soner'i hoplatmaya yetiyor" başlıklı yazısıyla dikkat çekerken Soner Yalçın'ın bir yandan İmamoğlu'na diğer yandan yalılara göz kırptığını söyledi. Öte yandan Odatv'ye CHP'liler bile güvenmiyor... Takvim CHP'deki 'satılık kalemler' dosyasını ve Odatv'nin akçeli işlerini raftan indirdi.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 09:46 Güncelleme 02 Eylül 2024, 10:13
’Foner’i ’Yavaş’tan saran korku: Adı bile hoplatmaya yetiyor | İmamoğlu’nun karanlık ’ODA’sına CHP’liler bile güvenmiyor: Nereden bu paralar?

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Cumhuriyet Halk Partisi yine kaos ve iç çekişmelerle gündemde.

Ekrem İmamoğlu 'genel başkanlık' ve 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' yolunda partiyi dizayn çabasına girişirken Saraçhane güdümündeki medya da operasyonlara başladı.
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"Saraçhane Bülbülü" lakaplı Şaban Sevinç, "Ekrem İmamoğlu aday Mansur Yavaş da yardımcısı" iddiasını ortaya atıp "Bu haberi CHP içerisinde önemli isimlerden aldım" ifadelerini kullandı.


Gelişme üzerine Ekremciler ve Mansurcular birbirine girdi.

Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş kozunu kullanıp, "Teknik direktör benim, penaltıyı da ben attırırım" diyerek Yavaş'ı oyunda tutuyor.
Ekrem İmamoğlu ve Mansur YavaşEkrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş


'SARAÇHANE BÜLBÜLLERİ'Nİ 'YAVAŞ'TAN SARAN KORKU
Özel'in izlediği politika, Mansur Yavaş'ın "Bu yükün altına girerim, cumhurbaşkanı adayı olurum" tutumu sonrası Ekremcilerde büyük huzursuzluk baş gösterdi.

Saraçhane medyası sistematik bir şekilde Mansur Yavaş'ı hedef tahtasına oturttu.

SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok dünkü köşe yazısında bu duruma "Mansur Yavaş itidalli tavrıyla, lüzumsuz tartışmalardan ve şovlardan uzak durmasıyla puan topluyor. İmamoğlu'nun Saraçhane medyasının da, Özel'e çalışan kalemlerin de Mansur Yavaş'ı hedef tahtasına oturtmasının sebebi tam olarak bu" sözleriyle dikkat çekti.

Altınok'un bu sözleri sonrası Odatv, "Sürekli röportaj veriyordu... Sabah gazetesi Özgür Özel'i bu kez kızdıracak. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde birinci parti olduktan sonra Sabah gazetesine bir dizi röportaj veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez gazetenin hedefinde..." ifadelerinin yer aldığı 'haber'le ters manyel yapma girişiminde bulundu.
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur YavaşÖzgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş

MANSUR YAVAŞ'IN ADINI DUYMAK BİLE SONER YALÇIN'I HOPLATIYOR

Melih Altınok da "Mansur Yavaş'ın adını duymak bile Soner'i hoplatmaya yetiyor" başlıklı yazısıyla Soner Yalçın karanlık 'Oda'sının akçeli işlerine ışık tuttu.

Altınok şu ifadeleri kullandı:

Dünkü ana yazımı şu paragrafla bitirmiştim:
"Bu vasat tabloda Mansur Yavaş itidalli tavrıyla, lüzumsuz tartışmalardan ve şovlardan uzak durmasıyla puan topluyor. İmamoğlu'nun Saraçhane medyasının da, Özel'e çalışan kalemlerin de Mansur Yavaş'ı hedef tahtasına oturtmasının sebebi tam olarak bu."
İddiamı teyit eden ilk tepki karanlık Oda isimli sitesini İmamoğlu'nun ekibine devreden, Boğaz'daki villa talanından tutun da metrobüs kazasına kadar her skandalda İBB sözcüsü Murat Ongun'dan rol çalan Soner Yalçın'dan geldi.


Dün sitesinde yazımı alıntılayıp şu manşeti atmış:

"Sürekli röportaj veriyordu... Sabah gazetesi Özgür Özel'i bu kez kızdıracak. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde birinci parti olduktan sonra Sabah gazetesine bir dizi röportaj veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez gazetenin hedefinde..."
Evet, Yavaş hakkında yaptırdığı itibar suikastı haberleri yetmemiş olacak ki, şimdi de "Nasıl patronumu eleştirir, rakibini de olumlarsın" diye açıktan yazmaya utandığı için aklınca ters manyel yapıyor.

Tıpkı Soner'in muadili olan Habertürk'ün eski küfürbazının pandemi dönemindeki eleştirel yazılarımı "Üstelik Sabah'ta yazıyor" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etmekte bir beis görmemesi gibi.
Anlamadığı şey şu. Ben müstakil bir yazarım. Gazetenin yayın politikasını belirleyecek bir görevde değilim. Zaman zaman da görüşlerimin gazetemle farklı düştüğü oluyor. Bu gerçeği en iyi bilen de nerdeyse her yazımı "Sabah'ta bu yazı ne arıyor" mesajıyla sitesinde ilgililere şikayet ederek haberleştiren Soner'dir.

Odatv'nin imtiyaz sahibi Soner YalçınOdatv'nin imtiyaz sahibi Soner Yalçın


"BİR YANDAN İMAMOĞLU'NA BİR YANDAN YALILARA GÖZ KIRPIYOR"

Çünkü kendisi gibi adım akçeli ilişkilerle anılmıyor, jetonla çalışmıyorum. Bir yandan İmamoğlu'na bir yandan "Yalılara" göz kırpmıyorum. Doğru ya da yanlış, inandığım, doğru bulduğum fikirlerimin kavgasını veriyorum.
Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li gazetecileri kastederek "Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" sözleri üzerine Yalçın'ın ve kendisini hepimizden iyi tanıyan eski çalışma arkadaşlarının tartışmalarını hatırlayın...
Karanlık Oda'nın marka haline gelmesinde büyük emeği olan, işleyişi bilen Barış Terkoğlu, "Odatv'nin gazeteciliğine güvenmediğim için size yazılı yanıt veriyorum" diyerek Soner Yalçın'a şöyle sesleniyordu:
"Mehmet Cengiz ile yediği içtiği ayrı gitmeyen patron."
Ardından Yalçın'ın en yakını Barış Pehlivan söze giriyordu:
"Öncelikle Soner Yalçın'a selamımı söyleyin. Odatv'nin kimlerden ne para aldığını ilk olarak Soner Bey açıklasın."

Soner Yalçın ve Kemal KılıçdaroğluSoner Yalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu

KARANLIK ODA'YA CHP'LİLER BİLE GÜVENMİYOR... "GELİRİ NEREDEN ONU SORUN?"

Ekrem İmamoğlu'nun CHP'yi dizayn girişimi ve attığı 'adaylık' adımlarının medyadaki sesi olan Odatv'ye CHP'liler bile güvenmiyor.

CHP'nin sabık lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Soner Yalçın ve Odatv'yi yerden yere vurmuş, Odatv'nin Ekrem İmamoğlu'nun inisiyatifiyle İBB bütçesinden nemalandığını ima etmişti.

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Kılıçdaroğlu,"Odatv'nin geliri nereden onu sorun? Odatv'den Barışlar niye ayrıldı. Müyesser Yıldız niye ayrıldı. Ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Eskiden Odatv'yi izlerdim bakardım yaklaşık 6 aydır siteyi bile açmıyorum. Çünkü güvenmiyorum yani güvenmiyorum" açıklamasında bulunmuştu.

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CHP'DEKİ 'SATILIK KALEMLER' BOMBASI

Kılıçdaroğlu daha önce de "Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" sözleriyle CHP'nin 'satılık kalemleri'ni patlatmıştı.

Daha sonrasında Odatv, Kılıçdaroğlu'na "kim, ne kadar para aldı açıkla" çağrısında bulunup CHP kasasından Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'na 75 bin TL ödendiğini yazdı. Murat Ağırel'i de "CHP'nin rüşvetçi kalemi" olarak lanse etti.

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