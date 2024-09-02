'Foner'i 'Yavaş'tan saran korku: "Adı bile hoplatmaya yetiyor" | İmamoğlu'nun karanlık 'ODA'sına CHP'liler bile güvenmiyor: Nereden bu paralar?

Ekrem İmamoğlu 'genel başkanlık' ve 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' yolunda partiyi dizayn çabasına girişirken Saraçhane güdümündeki medya da operasyonlara başladı.
"Saraçhane Bülbülü" lakaplı Şaban Sevinç, "Ekrem İmamoğlu aday Mansur Yavaş da yardımcısı" iddiasını ortaya atıp "Bu haberi CHP içerisinde önemli isimlerden aldım" ifadelerini kullandı.
"BİR YANDAN İMAMOĞLU'NA BİR YANDAN YALILARA GÖZ KIRPIYOR"
Çünkü kendisi gibi adım akçeli ilişkilerle anılmıyor, jetonla çalışmıyorum. Bir yandan İmamoğlu'na bir yandan "Yalılara" göz kırpmıyorum. Doğru ya da yanlış, inandığım, doğru bulduğum fikirlerimin kavgasını veriyorum.
Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li gazetecileri kastederek "Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" sözleri üzerine Yalçın'ın ve kendisini hepimizden iyi tanıyan eski çalışma arkadaşlarının tartışmalarını hatırlayın...
Karanlık Oda'nın marka haline gelmesinde büyük emeği olan, işleyişi bilen Barış Terkoğlu, "Odatv'nin gazeteciliğine güvenmediğim için size yazılı yanıt veriyorum" diyerek Soner Yalçın'a şöyle sesleniyordu:
"Mehmet Cengiz ile yediği içtiği ayrı gitmeyen patron."
Ardından Yalçın'ın en yakını Barış Pehlivan söze giriyordu:
"Öncelikle Soner Yalçın'a selamımı söyleyin. Odatv'nin kimlerden ne para aldığını ilk olarak Soner Bey açıklasın."
KARANLIK ODA'YA CHP'LİLER BİLE GÜVENMİYOR... "GELİRİ NEREDEN ONU SORUN?"
Ekrem İmamoğlu'nun CHP'yi dizayn girişimi ve attığı 'adaylık' adımlarının medyadaki sesi olan Odatv'ye CHP'liler bile güvenmiyor.
CHP'nin sabık lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Soner Yalçın ve Odatv'yi yerden yere vurmuş, Odatv'nin Ekrem İmamoğlu'nun inisiyatifiyle İBB bütçesinden nemalandığını ima etmişti.
Kılıçdaroğlu,"Odatv'nin geliri nereden onu sorun? Odatv'den Barışlar niye ayrıldı. Müyesser Yıldız niye ayrıldı. Ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Eskiden Odatv'yi izlerdim bakardım yaklaşık 6 aydır siteyi bile açmıyorum. Çünkü güvenmiyorum yani güvenmiyorum" açıklamasında bulunmuştu.
CHP'DEKİ 'SATILIK KALEMLER' BOMBASI
Kılıçdaroğlu daha önce de "Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" sözleriyle CHP'nin 'satılık kalemleri'ni patlatmıştı.
Daha sonrasında Odatv, Kılıçdaroğlu'na "kim, ne kadar para aldı açıkla" çağrısında bulunup CHP kasasından Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'na 75 bin TL ödendiğini yazdı. Murat Ağırel'i de "CHP'nin rüşvetçi kalemi" olarak lanse etti.