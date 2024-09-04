CHP'de 'penaltı' krizi! İmamoğlu'ndan Özgür Özel'in 'teknik direktörlüğüne' itiraz: "Günü geldiğinde" deyip rest çekti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 4 ayaklı iç çekişme yaşanıyor. CHP 'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'genel başkanlık' ve 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' yolunda partiyi dizayn çabasına girişirken Özgür Özel , Mansur Yavaş'ı oyunda tutarak ön alıyor. Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel, her fırsatta "Bu takımın teknik direktörü benim. Teknik direktör penaltı atmaz, en doğru oyuncuya attırır." mesajı vermekten geri durmuyor.

Ekrem İmamoğlu



İPLER GERİLDİ! ÖZEL'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNE İMAMOĞLU'NDAN İTİRAZ



Bu doğrultuda ipleri iyice gerecek bir gelişme yaşandı. Özel'in 'teknik direktörlüğüne' Ekrem İmamoğlu'ndan itiraz geldi.



SÖZCÜ'den Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Birlikteliğin tek tarifi var. Takım arkadaşlığı... Öyle takımda da mevki belirlemeye gerek yok yani! Mevki işine de katılmam yani. Biz bir takım arkadaşlığı içinde gidiyoruz" diyerek Özel'e cevap verdi.



İBB Başkanı, "Günü geldiğinde de millet nerede isterse Ekrem İmamoğlu orada olacak" sözleriyle tüzük kurultayı öncesi Genel Merkez'e 'hodri meydan' dedi.