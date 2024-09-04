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CHP'de 'penaltı' krizi! İmamoğlu'ndan Özgür Özel'in 'teknik direktörlüğüne' itiraz: "Günü geldiğinde" deyip rest çekti

Tüzük kurultayına giden CHP'de ipler iyice gerildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Bu takımın teknik direktörü benim. Teknik direktör penaltı atmaz, en doğru oyuncuya attırır" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'teknik direktörlüğüne' itiraz etti. 'Takım arkadaşlığı' tarifi yaparak koltuğa vesayet kuran İmamoğlu "Öyle takımda da mevki belirlemeye gerek yok yani! Mevki işine de katılmam" dedi. İmamoğlu'nun Özel'in izlediği politikalardan rahatsız olduğu biliniyor. Özel de İmamoğlu'nu Mansur Yavaş'ı oyunda tutarak dengeliyor.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 13:35 Güncelleme 04 Eylül 2024, 13:57
CHP’de ’penaltı’ krizi! İmamoğlu’ndan Özgür Özel’in ’teknik direktörlüğüne’ itiraz: Günü geldiğinde deyip rest çekti

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde 4 ayaklı iç çekişme yaşanıyor.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'genel başkanlık' ve 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' yolunda partiyi dizayn çabasına girişirken Özgür Özel, Mansur Yavaş'ı oyunda tutarak ön alıyor.

Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel, her fırsatta "Bu takımın teknik direktörü benim. Teknik direktör penaltı atmaz, en doğru oyuncuya attırır." mesajı vermekten geri durmuyor.

Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu

İPLER GERİLDİ! ÖZEL'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNE İMAMOĞLU'NDAN İTİRAZ

CHP'de 'penaltı' krizi!


Bu doğrultuda ipleri iyice gerecek bir gelişme yaşandı. Özel'in 'teknik direktörlüğüne' Ekrem İmamoğlu'ndan itiraz geldi.

SÖZCÜ'den Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Birlikteliğin tek tarifi var. Takım arkadaşlığı... Öyle takımda da mevki belirlemeye gerek yok yani! Mevki işine de katılmam yani. Biz bir takım arkadaşlığı içinde gidiyoruz" diyerek Özel'e cevap verdi.

İBB Başkanı, "Günü geldiğinde de millet nerede isterse Ekrem İmamoğlu orada olacak" sözleriyle tüzük kurultayı öncesi Genel Merkez'e 'hodri meydan' dedi.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğluÖzgür Özel ve Ekrem İmamoğlu


ÖZGÜR ÖZEL'DEN RAHATSIZ

Geçtiğimiz günlerde çekirdek ekibiyle CHP Genel Başkanlığı'na aday olma hususunda fikir alışverişinde bulunduğu konuşulan Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel ve attığı adımlardan duyduğu rahatsızlığı açık açık telaffuz ettiği kulislerde yankılanıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışlarından rahatsız olduğu biliniyor.Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışlarından rahatsız olduğu biliniyor.

İMAMOĞLU'NUN 'YAVAŞ' HUZURSUZLUĞU

Yavaş'ın da cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açık açık irade beyan etmesi İmamoğlu'nu bir hayli huzursuz etti.

Hatırlanacağı üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen "Eğer partiniz sizi aday gösterirse cumhurbaşkanı adayı olur musunuz?" sorusuna "Elbette bu yükün altına girerim, cumhurbaşkanı adayı olurum" yanıtını vermişti.

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İmamoğlu 'genel başkanlık' ve 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' yolunda partiyi dizayn çabasına girişirken Saraçhane güdümündeki medya da operasyonlara başladı.

SARAÇHANE OPERASYONU

"Saraçhane Bülbülü" lakaplı Şaban Sevinç, "Ekrem İmamoğlu aday Mansur Yavaş da yardımcısı" iddiasını ortaya atıp "Bu haberi CHP içerisinde önemli isimlerden aldım" ifadelerini kullandı.

Gelişme üzerine Ekremciler ve Mansurcular birbirine girdi.

Vay Şaban Sevinç vay... Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında savaş kızıştı: Kararları kim veriyor?Vay Şaban Sevinç vay... Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında savaş kızıştı: Kararları kim veriyor?



"İMAMOĞLU'NDAN DAHA FAZLA OY ALIYORUM"

Mansur Yavaş'ın "Anketlerde İmamoğlu'ndan daha fazla oy aldığım görülüyor" dediği öne sürüldü.

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