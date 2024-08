Paris 2024 Olimpiyatları ve LGBT dayatması! Her şey 2021’de başladı! İşte LGBT’yi olimpiyatlara sokan karar!

Basın mensupları için hazırlanan “Sporda Cinsiyet Eşitliği, Adil ve Kapsayıcı Temsil” kılavuzu

Transeksüel sporcular için ek bir bölümün de yer aldığı kılavuzun girişinde Olimpiyatlar, "cinsel yöneliminden bağımsız olarak kadınların manşetlere taşındığı nadir zamanlar" olarak tanımlandı. "Doğumda atanan cinsiyet", "sosyal cinsiyet" gibi tanımlamaların yapıldığı kılavuzda, basın mensuplarına "tüm çeşitlilikleriyle kadınları yönlendirmenize yardımcı olacak tanımlar sunuyoruz" denildi.

'CİNSİYETİ GENETİK BELİRLEMİYORMUŞ'

Aydınlık'ta yer alan habere göre, Kılavuzda, "Transseksüel sporcuların ve cinsiyet farklılıkları olan sporcuların adil, kapsayıcı ve ayrımcı olmayan bir şekilde tasvir edilmesi" başlıklı bölümde transgender, cisgender, iki cinsiyetli olmayan, LGBTQ gibi kavramların anlamları açıklandı. Basın mensuplarından sporcunun doğum belgesinde kayıtlı olan cinsiyetine atıfta bulunmak yerine gerçek cinsiyetini vurgulaması istendi. "Kaçınılması gereken ifadeler" başlığı altında ise şu örnekler dikkat çekici:

"Cinsiyet değişim veya ameliyat sonrası: Tıbbi adımlar bir bireyin geçiş deneyiminin bir parçası olabilir, ancak bir transgender kişinin sosyal ve yasal olarak tanınması ve gerçek benliğiyle yaşaması için gerekli değildir. Bazı trans bireyler ameliyat olabilir, bazıları olmayabilir.

"Transeksüel: Başlangıçta tıbbi ortamlarda kullanılan ve zamanla aşağılayıcı bir terim haline gelen eski bir terim. Trans topluluğundaki bazı kişiler kendilerine hâlâ transseksüel diyebilir. Kişiler kendilerini tanımlamak için bu terimi kullanmayı tercih etmedikçe, bir kişiyi tanımlamak için transseksüel kelimesini kullanmayın.

"Kaçınılması gereken terimler: "erkek doğmak", "kadın doğmak", "biyolojik olarak erkek", "biyolojik olarak kadın", "genetik olarak erkek", "genetik olarak kadın", "erkekten kadına (MtF)", "kadından erkeğe" (FtM) gibi ifadelerin kullanımı, transseksüel sporcuları ve cinsiyet çeşitliliği olan sporcuları tanımlamak için kullanıldığında insanlık dışı ve yanlış olabilir. Bir kişinin cinsiyet kategorisi yalnızca genetiğe dayalı olarak belirlenmez ve bir kişinin biyolojisinin yönleri, cinsiyet onaylayıcı tıbbi bakım aldıklarında değiştirilebilir.

'DOĞUMDA ATANAN CİNSİYET' DEYİN!

"Bir kişinin gerçek cinsiyetini vurgulamak, orijinal doğum belgesinde kayıtlı cinsiyet kategorisine atıfta bulunarak kimliğini potansiyel olarak sorgulamaktan her zaman daha iyidir. Bir kişinin doğumda atandığı kategoriye atıfta bulunmak için açık bir neden varsa, kullanılacak terimler şunlardır: "doğumda atanan kadın", "doğumda atanan erkek" veya "doğumda belirlenen kadın", "doğumda belirlenen erkek".

"Türkçedeki 'o' zamiri İngilizcede kadın ve erkek he ve she olarak iki ayrı kelime ile ifade ediliyor. Kılavuzda bu ayrıma dikkat çekildi ve "Bir kişinin cinsiyet kimliğini varsaymamalısınız. Gerekirse doğrudan sorun ve kişinin cinsiyeti bilinmediği sürece cinsiyete özgü zamirler (İngilizce: he, she) kullanmaktan kaçının. Bunun yerine, bu tür durumlarda çoğul (they/them/their) kabul edilebilir.