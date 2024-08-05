Paris 2024 Olimpiyatları ve LGBT dayatması! Her şey 2021’de başladı! İşte LGBT’yi olimpiyatlara sokan karar!

Tayvanlı sporcu Lin Yu Ting’le karşılaşan Bulgar Svetlana Staneva, mağlup olmasını X işareti yaparak protesto etti Cinsiyet Kimliği ve Cinsiyet Çeşitliliğine Dayalı Adalet, Kapsayıcılık ve Ayrımcılık Yapmama Çerçeve belgesi cinsiyete ilişkin bütün şartları ortadan kaldırdı

CİNSİYET ÇEŞİTLİLİĞİ ÇERÇEVE BELGESİ

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Paris 2024 için "cinsiyet eşitliği" temasını seçti. Komite, 2020+5'te "çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı güçlendirmeyi" amaçladı. Olimpiyatlarda komitenin söylemiyle "cinsiyet çeşitliliği" 2021 yılında hazırlanan çerçeve belge ile sağlandı. Cinsiyet Kimliği ve Cinsiyet Çeşitliliğine Dayalı Adalet, Kapsayıcılık ve Ayrımcılık Yapmama Çerçeve belgesi, transseksüel sporcuların katılımını sağlamayı amaçlayan bir dizi düzenlemeyi içeriyor. Komite, 2021-2024 dönemi için 21 Cinsiyet Eşitliği ve Kapsayıcılık Hedefi tanımladı.

Türkiye, Olimpiyatlarda kadınlar boks kategorisinde cinsiyetleriyle tartışma yaratan iki sporcu hakkında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne itirazda bulundu. Olimpiyat Uluslararası Boks Birimi itirazı reddetti. Bu noktada 12 Kasım 2021'de Uluslararası Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu'nun onayladığı Cinsiyet Kimliği ve Cinsiyet Çeşitliliğine Dayalı Adalet, Kapsayıcılık ve Ayrımcılık Yapmama Çerçeve belgesine dikkat çekiliyor.

2021 belgesi 2015 Mutabakat Beyanı'nın yerini aldı. 2015 yılında hazırlanan kriterlere göre sporculara testosteron testi yapılıyordu. 2021 çerçeve belgesi cinsiyet çeşitliliği, eşitlik, insan hakları savunusuyla bu testleri kaldırdı. Kapsayıcılık kampanyaları düzenlenmesinin de önerildiği çerçeve belgesinde sporcuların cinsiyetlerinin belirlenmesi için testlere tabi tutulamayacağı ve jinekolojik muayene yapılamayacağı belirtiliyor.