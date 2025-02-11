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Ankaragücü'nde Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı

MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kemal Özdeş'e kulübümüz adına verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 14:10 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 14:10
Ankaragücü’nde Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı

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    Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Kemal Özdeş'in görevine son verildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kemal Özdeş'e kulübümüz adına verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

    MKE Ankaragücü'nü 11 Haziran'dan 7 Temmuz 2024'e kadar çalıştıran Özdeş, 27 Aralık 2024'te yeniden takımın başına getirilmişti. Özdeş'in iki dönemi arasındaki sürede takımın teknik direktörlüğünü Cihat Arslan ve Kenan Koçak da yapmıştı.

    Özdeş yönetiminde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşayan başkent ekibi, 23 hafta sonunda topladığı 30 puanla ligin 14. sırasında yer alıyor.

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