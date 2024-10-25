"Ertuğrul Doğan rol model olmalı!" Ecmel Saralioğlu'ndan batak açıklaması

1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu , çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarıalioğlu, uzun süredir çözülemeyen sorunlar olduğunu vurgulayarak; "Her sezon aynı problemlerle karşılaşıyoruz ancak çözüm yolunda gereken adımlar atılmıyor" diyen Sarıalioğlu, "Ortak akıl ve dayanışmayla, futbolumuzu ileriye taşıyabiliriz. Ancak bu, tüm paydaşların bir araya gelmesiyle mümkün. Kulüplerin borç batağından kurtulması, mali yapının sağlamlaşması şart. Bu konuda Trabzonspor Kulübü'nün son 1,5 yılda attığı adımlar örnek alınmalı. Ertuğrul Doğan, tam bir rol model " dedi.

Ecmel Sarıalioğlu, Ertuğrul Doğan'ı tebrik etti (AA)

"BAŞKA BAŞARAN KULÜP YOK"

Ekonomik yapı konusunda Trabzonspor'un örnek olması gerektiğini ifade eden Sarıalioğlu, "Bakın işte, benim dostum aynı zamanda kardeşim olan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün mali yapısını toparlamak adına olağanüstü çaba gösterdi. Trabzonspor'un yıllar sonra gelen şampiyonluğunda da önemli bir rolü vardı. Başkan olarak, kulübü borç yükünden kurtarmak, sponsorluk gelirlerini artırmak gibi zorlu hedeflere yöneldi. Stat sponsorluğu ve diğer gelirlerle kulübü Bankalar Birliği'nden çıkardı, bu gerçekten büyük bir adımdı. Bunu şu ana kadar başaran kulüp yok maalesef. Ertuğrul Başkan'ın liderliğinde, Trabzonspor mali ve idari açıdan istikrara kavuştu.

Bu istikrar korunursa, sportif başarı da kaçınılmaz olur. Trabzonspor camiası olarak bir arada kalmalı. Bu tür yapısal adımlar, yalnız Trabzonspor için değil, tüm Türk futbolu için bir model teşkil edebilir. Ertuğrul Doğan'ı tebrik ediyorum ve sonuna kadar destekliyorum. Önlerinde de kongre süreci var. Görevine kesinlikle devam etmesi gerekiyor. Bunu kendisine de söyledim. Çünkü bu şekilde kulübünü hem ekonomik hem de sportif açıdan başarıya kavuşturacak başkan zor bulunur" diye konuştu.