Satanist, pedofili, sapkın! Paris 2024 Olimpiyatları’ndaki skandal şovların arkasından İsrail çıktı: İki siyonist iki LGBT’li

Paris Olimpiyatları pedofili, sapkın LGBT'liler geçidi, Drag Queen şovları ile skandallara sahne olmaya devam ederken sapkınlığın arkasından İsrail çıktı. 2009'da Olimpiyat Komitesi'nin başına getirilen Denis Masséglia'nın 2024 Olimpiyatları için görevlendirdiği iki isim ile ilgili iddialar gündeme damga vurdu. Satanist şovlar, pedofili, sapkınlar geçidi… İşte, tüm dünyanın tepki gösterdiği şovun mimarları ve perde arkası…
Sapkın LGBT'lilere geçit töreni, Drag Queen şov ile "Son Akşam Yemeği" skadalı… Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Paris 2024 Yaz Olimpiyatları pedofiliye ve sapkınlığa sahne olmaya devam ediyor.
SAPKINLIĞIN SAHNESİ FRANSA
Paris'te düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nda sapkınlık öyle bir noktaya ulaştı ki dünyanın dört bir yanındaki Hristiyanlardan da Fransa'ya tepki yağıyor. Hristiyanlar özellikle Hz. İsa'nın tasvir edildiği "Son Akşam Yemeği" eserinin Drag Queen ile sözde "yeniden canlandırılmasına" tepki gösteriyor.
2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Fransa'nın açıkça İsrail'e destek verdiği bilinirken Olimpiyatlar, pedofilinin yanı sıra siyonizm destekçiliğinin de adresi oldu.