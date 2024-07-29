Satanist, pedofili, sapkın! Paris 2024 Olimpiyatları’ndaki skandal şovların arkasından İsrail çıktı: İki siyonist iki LGBT’li

Paris Olimpiyatları pedofili, sapkın LGBT'liler geçidi, Drag Queen şovları ile skandallara sahne olmaya devam ederken sapkınlığın arkasından İsrail çıktı. 2009'da Olimpiyat Komitesi'nin başına getirilen Denis Masséglia'nın 2024 Olimpiyatları için görevlendirdiği iki isim ile ilgili iddialar gündeme damga vurdu. Satanist şovlar, pedofili, sapkınlar geçidi… İşte, tüm dünyanın tepki gösterdiği şovun mimarları ve perde arkası…