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Kocaelispor adım adım Süper Lig'e

En son 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de yer alan Kocaelispor, ilk iki sıradaki yerini koruması durumunda, gelecek sezon Süper Lig'deki yerini alacak.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 16:24 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 16:24
Kocaelispor adım adım Süper Lig’e

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Sezon sonunda birinci ve ikinci ekiplerin doğrudan Süper Lig vizesi alacağı ligde Kocaelispor, pozisyonunu koruduğu takdirde Bölgesel Amatör Ligi'ne kadar gerilemesine rağmen tekrar Süper Lig'e dönecek

İlk 2 ve play-off'a kalma mücadelesinin çekişmeli geçtiği ligde Yeni Malatyaspor'un ardından 3 ekip daha lige veda edecek

Trendyol 1. Lig'de üçüncü sıradaki Erzurumspor FK'nin 8 puan önünde yer alan Kocaelispor, son 7 haftaya 2008-2009'da veda ettiği Süper Lig'e tekrar dönmek için avantajlı girdi.Sezon sonunda ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ve 5 ekibin play-off oynayacağı lige, son 4 takım da veda edecek.

Ligde 31. haftayı Sakaryaspor galibiyetiyle tamamlayan Kocaelispor, üçüncü sıradaki Erzurumspor FK ile 8 puanlık farkı korudu. En son 2007-2008'de Süper Lig vizesi alan yeşil-siyahlı takım 1 sezon sonra Süper Lig'e veda etti. 2013-2014 sezonu bitiminde Bölgesel Amatör Ligi'ne gerileyen Kocaelispor, 2016-2017'de tekrar profesyonel liglere döndü.

Kocaelispor'u 6 puan geriden 56 puanla takip eden Solwie Energy Fatih Karagümrük ve 54 puana sahip Erzurumspor FK de ilk 2'de yer almak için mücadelesini sürdürüyor.

Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Erzurumspor FK, ligin 32. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da karşılaşacak.

Ligde 51'er puana sahip Gençlerbirliği ile Teksüt Bandırmaspor ve 49 puanlı Uğur Okulları İstanbulspor da play-off barajında yer alıyor. Yedinci sıradan itibaren takımlar az puan farklarıyla sıralanıyor.

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