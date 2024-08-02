Paris’te ’trans’ boksör skandalı! Busenaz Sürmeneli’nin muhtemel rakibi Imane Khelif ringe çıktı İtalyan Carini 46. saniyede maçtan çekildi



İtalyan boksör ayakta kalmayı başardı ve birkaç dakika sonra köşesine gidip 'çok acıdı' dedi.

İTALYAN BOKSÖR MÜCADELEDEN 46. SANİYEDE ÇEKİLDİ

Carini, köşesine danıştıktan sonra 46. saniyede müsabakadan çekilme kararı aldı ve Khelif galip ilan edildi. Karar sonrası İtalyan boksör gözyaşlarına hakim olamadı. Maçın ardından açıklamada bulunan İtalyan boksör Angela Carini, "Hayatım boyunca bu kadar sert bir yumruk yemedim. Maç hakkındaki kararı komite verecek" dedi.

TARTIŞMALAR BAŞLADI

Karşılaşmada yaşananların ardından Imane Khelif'in kariyerinde daha önce 2023 Dünya Boks Şampiyonası'ndan "cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere" çeşitli testleri geçemediği spor kamuoyunca tartışılmaya başlandı. IBA, IOC'YE MEKTUP GÖNDERDİ

Uluslararası Boks Birliği (IBA), Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) Khelif ile ilgili gönderdiği mektubunda, şu bilgileri verdi: "24 Mart 2023 tarihinde IBA, sporcular Lin Yu-ting ve Imane Khelif'i 2023'te Yeni Delhi'de düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'ndan diskalifiye etmiştir. Bu diskalifiye, IBA Yönetmeliğinde belirtildiği gibi kadınlar müsabakasına katılmak için uygunluk kriterlerini karşılamamalarının bir sonucuydu. Unutulmaması gereken bir nokta, sporcular testosteron testine tabi tutulmamış ancak ayrıntıları gizli tutulan ayrı ve tanınmış bir teste tabi tutulmuşlardır. Bu test, her iki sporcunun da gerekli uygunluk kriterlerini karşılamadığını ve diğer kadın yarışmacılara göre rekabet avantajına sahip olduklarını kesin olarak göstermiştir."

Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli TÜRKİYE BOKS FEDERASYONUNDAN IOC'YE "KHELİF" BAŞVURUSU

Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde eşleştiği Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i, Khelif de Macar Anna Luca Hamori'yi elemesi halinde bu iki sporcu yarı finalde eşleşecek. Türkiye Boks Federasyonu IOC'ye başvuru yaptı. Başvuruda Khelif'in, "cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere çeşitli testleri geçemediği" hatırlatılarak oyuncunun organizasyondan diskalifiye edilmesi ifade edildi.