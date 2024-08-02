Paris’te ’trans’ boksör skandalı! Busenaz Sürmeneli’nin muhtemel rakibi Imane Khelif ringe çıktı İtalyan Carini 46. saniyede maçtan çekildi

Sapkın LGBT lobisinin açılışını kirlettiği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın müsabakalarında da usulsüzler yaşanıyor.
Sapkın LGBT lobisinin açılışını kirlettiği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın müsabakalarında da usulsüzler yaşanıyor.
PARİS'TE SKANDAL KARAR
Son olarak Son olarak 66 kiloda geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'ndaki cinsiyet testinde başarısız olan Cezayirli Imane Khelif'in kadınlar kategorisinde yarışmasına Paris'te izin verilerek skandal imza atıldı.
DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA KATILAMADI LGBT İZİN VERDİ
Bugün 65 kiloda ringe çıkan boksör Khelif, İtalyan Angela Carini ile karşılaştı. Cezayirli, Carini'ye sert bir yumruk atarak onu ringin diğer ucuna gönderdi.
İtalyan boksör ayakta kalmayı başardı ve birkaç dakika sonra köşesine gidip 'çok acıdı' dedi.
İTALYAN BOKSÖR MÜCADELEDEN 46. SANİYEDE ÇEKİLDİ
Carini, köşesine danıştıktan sonra 46. saniyede müsabakadan çekilme kararı aldı ve Khelif galip ilan edildi. Karar sonrası İtalyan boksör gözyaşlarına hakim olamadı. Maçın ardından açıklamada bulunan İtalyan boksör Angela Carini, "Hayatım boyunca bu kadar sert bir yumruk yemedim. Maç hakkındaki kararı komite verecek" dedi.
TARTIŞMALAR BAŞLADI
Karşılaşmada yaşananların ardından Imane Khelif'in kariyerinde daha önce 2023 Dünya Boks Şampiyonası'ndan "cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere" çeşitli testleri geçemediği spor kamuoyunca tartışılmaya başlandı.
IBA, IOC'YE MEKTUP GÖNDERDİ
Uluslararası Boks Birliği (IBA), Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) Khelif ile ilgili gönderdiği mektubunda, şu bilgileri verdi:
"24 Mart 2023 tarihinde IBA, sporcular Lin Yu-ting ve Imane Khelif'i 2023'te Yeni Delhi'de düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'ndan diskalifiye etmiştir. Bu diskalifiye, IBA Yönetmeliğinde belirtildiği gibi kadınlar müsabakasına katılmak için uygunluk kriterlerini karşılamamalarının bir sonucuydu. Unutulmaması gereken bir nokta, sporcular testosteron testine tabi tutulmamış ancak ayrıntıları gizli tutulan ayrı ve tanınmış bir teste tabi tutulmuşlardır. Bu test, her iki sporcunun da gerekli uygunluk kriterlerini karşılamadığını ve diğer kadın yarışmacılara göre rekabet avantajına sahip olduklarını kesin olarak göstermiştir."
TÜRKİYE BOKS FEDERASYONUNDAN IOC'YE "KHELİF" BAŞVURUSU
Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde eşleştiği Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i, Khelif de Macar Anna Luca Hamori'yi elemesi halinde bu iki sporcu yarı finalde eşleşecek.
Türkiye Boks Federasyonu IOC'ye başvuru yaptı. Başvuruda Khelif'in, "cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere çeşitli testleri geçemediği" hatırlatılarak oyuncunun organizasyondan diskalifiye edilmesi ifade edildi.
IOC, BAŞVURUYU REDDETTİ
IOC, IBA ve Türkiye Boks Federasyonunun yaptığı başvuruyu reddetti. IOC, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
"Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks turnuvasına katılan tüm sporcular, müsabakaların uygunluk ve giriş düzenlemelerinin yanı sıra Paris 2024 Boks Birimi (PBU) tarafından belirlenen tüm geçerli tıbbi düzenlemelere uyarlar. Önceki olimpik boks müsabakalarında olduğu gibi, sporcuların cinsiyeti ve yaşı pasaportlarına göre belirlenmektedir. İki sporcu, 2023'teki IBA Dünya Şampiyonasının sonlarına doğru, herhangi bir yasal süreç olmaksızın aniden diskalifiye edildiler. Bu iki sporcuya yönelik mevcut saldırı, özellikle de bu sporcuların uzun yıllardır üst düzey müsabakalarda yarıştıkları göz önünde bulundurulduğunda, herhangi bir uygun prosedür olmaksızın alınan bu keyfi karara dayanmaktadır. Böyle bir yaklaşım iyi yönetişime aykırıdır. Uygunluk kuralları müsabakalar devam ederken değiştirilmemeli ve herhangi bir kural değişikliği uygun süreçleri takip etmeli ve bilimsel kanıtlara dayanmalıdır."
İTALYA BAŞBAKANI MELONİ TEPKİ GÖSTERDİ
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 2023'te "cinsiyet uygunluğu testini" geçemeyen Cezayirli boksör Imane Khelif'in 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışmasına ilişkin, "Erkek genetik özelliklerine sahip sporcuların kadın yarışmalarına kabul edilmemesi gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Meloni, Olimpiyatlarda İtalyan boksör Angela Carini'nin kadınlar boks müsabakasında, 2023'te "cinsiyet uygunluğu testini" geçemeyen Cezayirli rakibi Imane Khelif'in karşısına çıktığı maça ilişkin açıklamalarda bulundu.
2023'te "cinsiyet uygunluğu testini" geçemeyen Khelif'in yarışmasına tepki gösteren Meloni, "Erkek genetik özelliklerine sahip sporcuların kadın yarışmalarına kabul edilmemesi gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Başbakan Meloni, "Kimseye karşı ayrımcılık yapmak istediğimiz için değil, kadın sporcuların eşit şartlarda yarışma hakkını korumak için." yorumunu yaptı.
Ayrıca Meloni X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Carini'nin fotoğrafını paylaşarak, "Pes etmeyeceğini biliyorum. Bir gün adil bir yarışmada hak ettiğini alacağını biliyorum." ifadelerine yer verdi.
ELON MUSK'TAN TEPKİ
Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi milyarder Elon Musk ise X sosyal medya platformunda "Erkeklerin, kadın sporlarında yeri yok." yazılı paylaşıma, "Kesinlikle" yorumunu yaptı.