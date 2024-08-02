CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ekonomi mesajı: Enflasyon ahlakı da bozuyor



YARGI DİZİLERİNİN ETKİSİ

Anne Didem Özel, eczacı. Baba Özgür Özel, eczacı. Ailede hukukçu yoktu. Kızları İpek, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Sohbette... Bu konu da açıldı. CHP lideri dedi ki:

Hukuk okumaya... Biraz da televizyon dizilerinden... Yargı dizilerinden etkilenerek karar verdi.



Barolar Birliği Başkanı'na... Baro başkanlarına... Bazen takılıyorum... Diyorum ki... Avukat sayısının çokluğundan yakınıyorsunuz... Yapacağınız 2 şey var... Ya kontenjanların sınırlanması için çalışacaksınız ya da TV'lerdeki yargı dizilerini yasaklatacaksınız.

KARAR ANI

İpek Özel'in fakültedeki ceza hukuku notları çok iyi. Ceza hukuku avukatlığı yapmak istiyor. Ama... Anne ile baba... Bu konuda hayli düşünceli...



Özgür Özel dedi ki:

Ceza avukatlığı için İpek'in yapısının pek uygun olduğunu düşünmüyoruz.



Zira... İpek, çok nahiftir... Şimdi, bizim telkinimizle yurtdışına gidecek... 6 aylığına... Yabancı dilini daha iyi hâle getirecek.



Sonra yüksek lisans yapmayı düşünüyor... Bilişim hukuku, yapay zekâ hukuku gibi yeni alanlardan birine. - Özgür Bey... Size dostça bir şey söyleyeceğim... Yurtdışı için 6 ay çok az... Bu süreyi uzatın.

Özgür Özel, bir süre sustu... Sonra da dedi ki: - Ya dönmezse?

DİREKSİYONDA ÖZGÜR ÖZEL

Manisa'ya gelecek olan Çinli otomotiv devinden... Togg'dan söz ederken... Sordum: - Togg'a bindiniz mi? - İnceledim... Ama henüz binip sürmedim.

Araç kullanıyor musunuz? - Bayramda... Makam aracıyla resmi ziyaretlerimi yaptım... Mezarlık ziyareti... Valilik ziyareti ve bayramlaşma... Sonra makam aracından indim... Kendi aracıma bindim... Eşimle birlikte Dikili'ye gittik... Annemlerin yanına... Sonra Bursa'ya, kayınvalidelere.

Aracı kim kullandı?

Eşim ve ben... Nöbetleşe... Ama... Korumalar, onları atlattığımız için çok bozuluyorlar.