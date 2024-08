CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ekonomi mesajı: Enflasyon ahlakı da bozuyor

O SENE BU SENE

Fenerbahçe nasıl? Başkan Ali Koç, bir türlü şampiyonluk yaşayamadı... Bu sezon Fenerbahçe ne yapar? Özgür Özel'in yanıtı:



Bu sezon çok iyi olacak... İnanıyorum.



Jose Mourinho, çok başarılı bir teknik direktör... Gittiği her kulüpte başarılı oldu... Doğru tercih.



Ali Koç, acemiliği, sıkıntılı süreçleri, zorlukları geride bıraktı... Ali Bey ve Fenerbahçe bence çok iyi bir sezon geçirecek.



Bir de Koç ailesinin yapısında var... Bir işi başarmadan bırakmazlar... Dedeleri Vehbi Koç'tan itibaren her tuttuğu işi başarmış insanlar.



Fenerbahçe bu sezon altın çağını yaşayabilir.