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Özgür Özel Başkan Erdoğan'ın iade-i ziyaretindeki fors detayının arka planını anlattı: Makama saygı | Öz eleştiri: Biz bunları unutmuş olabiliriz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iade-i ziyaretine ilişkin bir detayın arka planını anlattı. Makama saygıdan taviz vermeyeceklerini söyleyen Özgür Özel, "Randevu istedim ve Cumhurbaşkanını ziyaret ettim. Sonra. Cumhurbaşkanı, bize iade-i ziyarette bulunacağını bildirdi. 10 dakika sonra arkadaşlara talimat verdim. Külliye'den Cumhurbaşkanlığı Forsu isteyin dedim. Sayın Erdoğan geldiğinde... CHP Genel Merkezi'ne o forsu çektik." ifadelerini kullandı. Sabah'tan Yavuz Donat'a konuşan Özgür Özel forsu neden astırdıklarının sebebini de anlattı. Özel, ayrıca CHP'nin Kılıçdaroğlu dönemiyle birlikte büründüğü "inadına muhalefet" anlayışına da eleştiri de bulunarak "Arkadaşlarıma şunu dedim... Bu devletin gelenekleri var... Biz bunları unutmuş olabiliriz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 09:25 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 09:56
Özgür Özel Başkan Erdoğan’ın iade-i ziyaretindeki fors detayının arka planını anlattı: Makama saygı | Öz eleştiri: Biz bunları unutmuş olabiliriz

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Türkiye son dönemde siyasette yumuşama sürecine girdi.

KABUL VE İADE-İ ZİYARET
CHP Genel Başkanı olduktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bayram tebriği için arayan Özgür Özel daha sonra AK Parti Genel Merkezi'nde Başkan Erdoğan tarafından kabul edildi.

Başkan Erdoğan CHP Genel Başkanı Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti (2 Mayıs)Başkan Erdoğan CHP Genel Başkanı Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti (2 Mayıs)

Süreç Başkan Erdoğan'ın CHP'ye gerçekleştirdiği iade-i ziyaret ile devam etti.

Başkan Erdoğan CHP Genel Merkezi'ne iade-i ziyaret gerçekleştirdi (11 Haziran)Başkan Erdoğan CHP Genel Merkezi'ne iade-i ziyaret gerçekleştirdi (11 Haziran)

Gelişmeler sonrası özellikle CHP tarafından asılsız ithamlarla süreç baltalanmaya çalışıldı. Son olarak Başkan Erdoğan ve Özel KKTC'de Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50'nci Yıl Dönümü vesilesiyle bir araya geldi.

Başkan Erdoğan ile Özel KKTC'de bir araya geldi (20 Temmuz)Başkan Erdoğan ile Özel KKTC'de bir araya geldi (20 Temmuz)

Son olarak Özgür Özel, Sabah'tan Yavuz Donat'a röportaj verdi. Seri olarak yayınlanan röportajlarda Özel normalleşmenin halkta karşılığı olduğunu belirterek, "Gerginlikten beslenenler rahatsız oluyorlar bu işten." ifadelerini kullandı.

Siyasette yumuşama dönemi | CHP Genel Başkanı Özgür Özelden sürece ilişkin çarpıcı yorum: Gerilimden beslenenler varSiyasette yumuşama dönemi | CHP Genel Başkanı Özgür Özelden sürece ilişkin çarpıcı yorum: Gerilimden beslenenler var

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı siyasilerin FETÖ'cülerin kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişimine "tiyatro" dediği bilinirken "Buna tiyatro diyen ya gerçeklikten kopmuştur ya da eksik akıllıdır." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğluna özel darbe mesajı: Buna tiyatro diyen eksik akıllıdırCHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğluna özel darbe mesajı: Buna tiyatro diyen eksik akıllıdır

İADE-İ ZİYARETTEKİ FORS DETAYININ ARKA PLANI
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bugün yayınlanan röportajında (31 Temmuz) Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iade-i ziyaretine ilişkin bir detayın arka planını anlattı.

Özel, "Randevu istedim ve Cumhurbaşkanını ziyaret ettim. Sonra. Cumhurbaşkanı, bize iade-i ziyarette bulunacağını bildirdi. 10 dakika sonra arkadaşlara talimat verdim. Külliye'den Cumhurbaşkanlığı Forsu isteyin dedim. Sayın Erdoğan geldiğinde... CHP Genel Merkezi'ne o forsu çektik." ifadelerini kullandı. Özel forsu neden astırdıklarının sebebini de anlattı.

Başkan Erdoğan'ın ziyareti sırasında CHP Genel Merkezi'ne Cumhurbaşkanlığı forsu çekildiBaşkan Erdoğan'ın ziyareti sırasında CHP Genel Merkezi'ne Cumhurbaşkanlığı forsu çekildi

İşte o röportaj:

"Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı ile ana muhalefet partisi genel başkanının el sıkışmadığı bir fotoğraf karesinin içinde olmak istemiyorum" dedi:
- Olmaz yani... Türkiye'ye yakışmaz bu fotoğraf. Sonra... Sözü, 20 Temmuz... Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50'nci yılı... Barış ve Özgürlük Bayramı'na getirdi:

Özgür Özel ve Sabah Yazarı Yavuz DonatÖzgür Özel ve Sabah Yazarı Yavuz Donat

Eğer biz siyasetteki yumuşamayı, normalleşmeyi başarmasaydık, Kıbrıs'a ya ben gitmeyecektim ya da Sayın Cumhurbaşkanı gitmeyecekti.
O gidiyor diye biz gitmeyecektik.
Cumhurbaşkanı ile ana muhalefet lideri selamlaşmadığı, tokalaşmadığı zaman böyle bir törende nasıl birlikte olacaklar?
Rahmetli Kayahan, "Konser diye gittik, kanser olduk" diyordu... Konserle kanseri birbirine karıştırmamak lazım.
Siyaset hem rekabet, hem nezaket, hem müzakere, hem mücadele işi... Bu dengeyi tutturmak lazım.

Günün sorusu
Konuyu ben açtım... Anadolu irfanı... Örf, âdet ve gelenekten söz ederek.
Bir cenaze geçerken... Ölen insanı sevmeseniz bile cenazeye saygı, ayağa kalkarsınız
Önünüzden bayrak geçiyorsa... Ayağa kalkılır... Kalkmayan ayıplanır. Cumhurbaşkanı geçerken de öyle... Saygı şarttır.
Bunları söyledim ve ekledim:
- Özgür Bey, siz bana aylar önce "Makama saygıdan asla taviz yok" dediniz... SABAH'ta manşet oldu. (8 Nisan 2024)... O manşet ülkede büyük yankı yaptı... Ve şimdi soru... Bu konu, sizin mahallede nasıl karşılandı?

***


Muhalefete evet hakarete hayır

Özgür Özel'in günün sorusuna yanıtı... Kelimesi kelimesine... Noktasına, virgülüne dokunmadan:
İyi karşılandı... Tabii bir grup kötü niyetliyse diyecek bir şey yok.
Çok iyi niyetli olan ama rahatsızlık duyan bir kitle de var.
Onları anlıyorum... Seneler süren gerginlik ortamı... Ve diyorlar ki: "Onlar bize şunu etti bunu etti... Şimdi sen geldin, böyle diyorsun."
Ama zaman içinde ne demek istediğimi gördüler.
Yani... Muhalefet etmekle hakaret etmek arasında bir fark var.
Doğruları söylemeye devam edeceğiz... Fakat kesinlikle hakaret etmeyeceğiz.

***

Tarihi fotoğraf
Başbakan Turgut Özal, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayınca... Ana muhalefet partisi genel başkanı Erdal İnönü, "Özal, Cumhurbaşkanı olursa elini sıkmam" demişti. Sonunda... Özal, Cumhurbaşkanı seçildi. Ve... Bir gün... Anıtkabir'de tören.
Televizyonlar tam kadro.

Erdal İnönü ve Turgut ÖzalErdal İnönü ve Turgut Özal

Özal, elini İnönü'ye uzattı:
- Kameralar çekim yapıyor... Herkes, elimi sıkıp sıkmayacağınızı merak ediyor.
İnönü de elini uzattı... Tokalaştılar.
Oh! Çok şükür! Siyaset rahatladı.

***
Zaman tüneli

Geçmişte... El sıkmak, sıkmamak... Cumhurbaşkanı'na saygısızlıkta yarışmak konusunda neler yaşandı neler.
Özal, Cumhurbaşkanı oldu... Sonra...

Ziyaret ettiği yerlerde, SHP'li belediye başkanları karşılamadılar. Boykot... Evet, düpedüz boykot... "Seni tanımıyoruz."
Ve... Yine bir gün... Özal, Ankara'ya dönüşünde... SHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, onu uçağın merdivenlerinde karşıladı:
- Başkente hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım.
Özal sevindi... Türkiye sevindi... Ve SHP'nin boykotu sona erdi.

***

Tebrikler Özgür Özel
Makama saygı... Cumhurbaşkanı ile el sıkışmak... Bunları konuşurken Özgür Özel dedi ki:
Yurdun dört bir yanında miting yapıyorum.
Çay mitingi... Buğday mitingi... Emekli mitingi... Asgari ücret mitingi.

Miting niçin yapılır? İktidarın dikkatini çekmek için... Muhalefetin doğru tarafı budur.
Ama Anıtkabir'de el sıkışmamak ne oluyor?
Veya Cumhurbaşkanı'nı bayramda aramamak ne demek?
Budur... Makama saygı... Ve o makamda oturan şahsiyete saygı budur... Siyaset budur.
Tebrikler Özgür Özel.

Başkan Erdoğan Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti (2 Mayıs)Başkan Erdoğan Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti (2 Mayıs)

Hayır... Elinize yapışmadı

Öyle insanlar vardır ki... Hamama gider, kurnayı beğenmez... Düğüne gider, zurnayı beğenmez... Ava çıkar, havada uçan turnayı beğenmez.
Eleştirir de eleştirir.
Özgür Özel, Külliye'ye gitti...
Eleştiri. Erdoğan'ın, CHP'ye iade-i ziyareti... Yine eleştiri.
CHP lideri ile terasta, gece yarısı sohbeti... Bu konuyu ben açtım... Özgür Bey dedi ki:

Doğru söylüyorsunuz... Eleştiriyorlar.
Arkadaşlarıma şunu dedim... Bu devletin gelenekleri var... Biz bunları unutmuş olabiliriz.
Önce ben gittim. Randevu istedim ve Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ettim.
Sonra... Cumhurbaşkanı, bize iade-i ziyarette bulunacağını bildirdi... 10 dakika sonra arkadaşlara talimat verdim... Külliye'den Cumhurbaşkanlığı Forsu isteyin dedim.
Sayın Erdoğan geldiğinde... CHP Genel Merkezi'ne o forsu çektik... Niçin? Cumhurbaşkanı bir yere giderse... Orada... İçeride olduğunun herkes tarafından bilinmesi için.
Biz bunu yaptık... İyi ettik... Elimize mi yapıştı?

Bahar havası
Margaret Thatcher... İngiltere'de, 1979-1990 yılları arasında başbakanlık yaptı.
Sonra... Anılarını yazdı:
Demir Lady'nin Anıları. Tam 569 sayfa.
Kitabın bir yerinde diyor ki:
"Hakaret etmek siyaset yapmanın yerini tutmaz... Panik belirtisidir."

Demir Lady'nin Anıları kitabıDemir Lady'nin Anıları kitabı

Özgür Özel'e bu kitaptan söz ettim... Siyaset ve hakaretten.
Aslında... Bütün siyasetçilerin okuması lazım.
CHP lideri dedi ki:
5 Kasım'da genel başkan seçildim... Ve şu ana kadar da Sayın Erdoğan'a hiç hakaret davası açmadım.
Cumhurbaşkanı da bana dava açmadı.
Aramızda bir anlaşma mı var? Hayır... Birbirimize hakaret etmediğimiz için dava açılmıyor.
Kötü söz söylemezsen, kötü söz duymazsın."

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