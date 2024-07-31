Özgür Özel Başkan Erdoğan’ın iade-i ziyaretindeki fors detayının arka planını anlattı: Makama saygı | Öz eleştiri: Biz bunları unutmuş olabiliriz

Son olarak Özgür Özel , Sabah'tan Yavuz Donat'a röportaj verdi. Seri olarak yayınlanan röportajlarda Özel normalleşmenin halkta karşılığı olduğunu belirterek, "Gerginlikten beslenenler rahatsız oluyorlar bu işten." ifadelerini kullandı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı siyasilerin FETÖ'cülerin kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişimine "tiyatro" dediği bilinirken "Buna tiyatro diyen ya gerçeklikten kopmuştur ya da eksik akıllıdır." ifadelerini kullandı.

Eğer biz siyasetteki yumuşamayı, normalleşmeyi başarmasaydık, Kıbrıs'a ya ben gitmeyecektim ya da Sayın Cumhurbaşkanı gitmeyecekti. O gidiyor diye biz gitmeyecektik. Cumhurbaşkanı ile ana muhalefet lideri selamlaşmadığı, tokalaşmadığı zaman böyle bir törende nasıl birlikte olacaklar? Rahmetli Kayahan, "Konser diye gittik, kanser olduk" diyordu... Konserle kanseri birbirine karıştırmamak lazım. Siyaset hem rekabet, hem nezaket, hem müzakere, hem mücadele işi... Bu dengeyi tutturmak lazım.

" Özgür Özel , "Cumhurbaşkanı ile ana muhalefet partisi genel başkanının el sıkışmadığı bir fotoğraf karesinin içinde olmak istemiyorum" dedi: - Olmaz yani... Türkiye'ye yakışmaz bu fotoğraf. Sonra... Sözü, 20 Temmuz... Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50'nci yılı... Barış ve Özgürlük Bayramı'na getirdi:

Özel, "Randevu istedim ve Cumhurbaşkanını ziyaret ettim. Sonra. Cumhurbaşkanı, bize iade-i ziyarette bulunacağını bildirdi. 10 dakika sonra arkadaşlara talimat verdim. Külliye'den Cumhurbaşkanlığı Forsu isteyin dedim. Sayın Erdoğan geldiğinde... CHP Genel Merkezi'ne o forsu çektik." ifadelerini kullandı. Özel forsu neden astırdıklarının sebebini de anlattı.

Günün sorusu

Konuyu ben açtım... Anadolu irfanı... Örf, âdet ve gelenekten söz ederek.

Bir cenaze geçerken... Ölen insanı sevmeseniz bile cenazeye saygı, ayağa kalkarsınız

Önünüzden bayrak geçiyorsa... Ayağa kalkılır... Kalkmayan ayıplanır. Cumhurbaşkanı geçerken de öyle... Saygı şarttır.

Bunları söyledim ve ekledim:

- Özgür Bey, siz bana aylar önce "Makama saygıdan asla taviz yok" dediniz... SABAH'ta manşet oldu. (8 Nisan 2024)... O manşet ülkede büyük yankı yaptı... Ve şimdi soru... Bu konu, sizin mahallede nasıl karşılandı? ***

Muhalefete evet hakarete hayır



Özgür Özel'in günün sorusuna yanıtı... Kelimesi kelimesine... Noktasına, virgülüne dokunmadan:

İyi karşılandı... Tabii bir grup kötü niyetliyse diyecek bir şey yok.

Çok iyi niyetli olan ama rahatsızlık duyan bir kitle de var.

Onları anlıyorum... Seneler süren gerginlik ortamı... Ve diyorlar ki: "Onlar bize şunu etti bunu etti... Şimdi sen geldin, böyle diyorsun."

Ama zaman içinde ne demek istediğimi gördüler.

Yani... Muhalefet etmekle hakaret etmek arasında bir fark var.

Doğruları söylemeye devam edeceğiz... Fakat kesinlikle hakaret etmeyeceğiz. *** Tarihi fotoğraf

Başbakan Turgut Özal, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayınca... Ana muhalefet partisi genel başkanı Erdal İnönü, "Özal, Cumhurbaşkanı olursa elini sıkmam" demişti. Sonunda... Özal, Cumhurbaşkanı seçildi. Ve... Bir gün... Anıtkabir'de tören.

Televizyonlar tam kadro. Erdal İnönü ve Turgut Özal

Özal, elini İnönü'ye uzattı:

- Kameralar çekim yapıyor... Herkes, elimi sıkıp sıkmayacağınızı merak ediyor.

İnönü de elini uzattı... Tokalaştılar.

Oh! Çok şükür! Siyaset rahatladı.

***

Zaman tüneli



Geçmişte... El sıkmak, sıkmamak... Cumhurbaşkanı'na saygısızlıkta yarışmak konusunda neler yaşandı neler.

Özal, Cumhurbaşkanı oldu... Sonra...

Ziyaret ettiği yerlerde, SHP'li belediye başkanları karşılamadılar. Boykot... Evet, düpedüz boykot... "Seni tanımıyoruz."

Ve... Yine bir gün... Özal, Ankara'ya dönüşünde... SHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, onu uçağın merdivenlerinde karşıladı:

- Başkente hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım.

Özal sevindi... Türkiye sevindi... Ve SHP'nin boykotu sona erdi.

***

Tebrikler Özgür Özel

Makama saygı... Cumhurbaşkanı ile el sıkışmak... Bunları konuşurken Özgür Özel dedi ki:

Yurdun dört bir yanında miting yapıyorum.

Çay mitingi... Buğday mitingi... Emekli mitingi... Asgari ücret mitingi.

Miting niçin yapılır? İktidarın dikkatini çekmek için... Muhalefetin doğru tarafı budur.

Ama Anıtkabir'de el sıkışmamak ne oluyor?

Veya Cumhurbaşkanı'nı bayramda aramamak ne demek?

Budur... Makama saygı... Ve o makamda oturan şahsiyete saygı budur... Siyaset budur.

Tebrikler Özgür Özel.

Başkan Erdoğan Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti (2 Mayıs)

Hayır... Elinize yapışmadı



Öyle insanlar vardır ki... Hamama gider, kurnayı beğenmez... Düğüne gider, zurnayı beğenmez... Ava çıkar, havada uçan turnayı beğenmez.

Eleştirir de eleştirir.

Özgür Özel, Külliye'ye gitti...

Eleştiri. Erdoğan'ın, CHP'ye iade-i ziyareti... Yine eleştiri.

CHP lideri ile terasta, gece yarısı sohbeti... Bu konuyu ben açtım... Özgür Bey dedi ki: