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Yangın provokatörlerine geçit yok! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğümüz koordinesinde; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız ile birlikte ilgili Emniyet Müdürlüklerimizin yaptığı çalışmalar sonucu provokatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 17:04 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 17:40
Yangın provokatörlerine geçit yok! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır

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Yurdun dört bir yanında alevlerle mücadele edilirken, provokatörler yine sahne aldı.



Panik iklimi oluşturmak isteyen birtakım kirli odaklar, devam eden yangınlar üzerinden sistematik bir dezenformasyon süreci yürüterek 'Uluslararası yardım çağrısı' yaptı.

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AMAÇ TÜRKİYE'Yİ ACİZ GÖSTERMEK

"#globalcallforTurkey" etiketi altında Türkiye'yi aciz göstermeyi hedefleyen çeşitli paylaşımlar yapıldı. Geçmiş tarihli, başka ülkelerde ve noktalarda çıkan yangınlar, İzmir yangınıymış gibi servis edildi.



20 HESAP YÖNETİCİSİ TESPİT EDİLDİ

Kirli girişim sonrası Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, provokatörler için düğmeye bastı. Başta İzmir olmak üzere ülkemiz genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yapan 20 hesap yöneticisi tespit edildi.



İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: ADALETE TESLİM EDİLECEKLER

20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını açıklayan Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmalarda sosyal medya platformlarında bazı hesaplardan başta İzmir olmak üzere ülkemiz genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Bu tür paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğümüz koordinesinde; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız ile birlikte ilgili Emniyet Müdürlüklerimizin yaptığı çalışmalar sonucu provakatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır. Orman yangınları gibi milletçe büyük üzüntü duyduğumuz ve devletimizin tüm kurumlarıyla mücadelesini sürdürdüğü bir konuda, halkımız arasına nifak tohumu ekmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz Bu tür paylaşım yapanlar adalete teslim edilecektir"

Yangın istismarcıları yine sahnede! Amaç Türkiyeyi aciz göstermek... Sistematik dezenformasyon kirli provokasyonYangın istismarcıları yine sahnede! Amaç Türkiyeyi aciz göstermek... Sistematik dezenformasyon kirli provokasyon
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