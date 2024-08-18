Yangın provokatörlerine geçit yok! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır





İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: ADALETE TESLİM EDİLECEKLER



20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını açıklayan Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmalarda sosyal medya platformlarında bazı hesaplardan başta İzmir olmak üzere ülkemiz genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Bu tür paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğümüz koordinesinde; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız ile birlikte ilgili Emniyet Müdürlüklerimizin yaptığı çalışmalar sonucu provakatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır. Orman yangınları gibi milletçe büyük üzüntü duyduğumuz ve devletimizin tüm kurumlarıyla mücadelesini sürdürdüğü bir konuda, halkımız arasına nifak tohumu ekmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz Bu tür paylaşım yapanlar adalete teslim edilecektir"