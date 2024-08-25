Tarım Kredi'de 25 Ağustos-6 Eylül kataloğu 2024 | 48 üründe altın fırsatlar başladı! İşte yarıya düşen fiyatlar: Kıyma, beyaz peynir...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, indirimli ürünler fırsatı başladı. 'Aldıkça Aldıran' sloganıyla hazırlanan yeni aktüel katalogda, temel gıda ürünlerinden atıştırmalıklara kadar toplam 48 üründe cazip indirimler yer alacak. 6 Eylül'e kadar raflarda bulunacak bu ürünler, alışverişte tasarruf etmek isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İşte, 25 Ağustos - 6 Eylül 2024 tarihleri arasında Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde geçerli olacak indirimler...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 25 Ağustos - 6 Eylül 2024 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünlerini açıkladı. Marketin internet sitesinde paylaşılan broşürle duyurulan yeni aktüel katalog, birçok üründe cazip indirimler sunuyor. Temel gıdalardan atıştırmalıklara kadar geniş bir yelpazede yer alan bu ürünler, müşterilere avantajlı fiyatlarla sunulacak. İşte, yeni Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler ve fiyatları...
TK Domates Salçası 35.90 TL
TK Bezelye Konservesi 23.50 TL