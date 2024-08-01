Özgür Özel’den çarpıcı açıklama: Genel Başkan olduktan sonra Erdoğan’a dosya teslim ettim! BYD’nin Türkiye’ye gelmesini destekliyorum

1 milyar dolarlık yatırımla kurulacak fabrika yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak.

Çinli otomobil üreticisi BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalar atıldı.

Manisa 'da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile AR-GE Merkezi kuracak.

Manisa'da fabrikanın kurulacağı alan.

Haberin ardından Manisa'da adeta bir bayram havası esti. Bazı kişiler ise BYD'nin fabrika kurmasından rahatsızlık duyduklarını belirttileri.

Manisalı olan Özgür Özel, Sabah'tan Yavuz Donat'a konuyla ilgili bir röportaj verdi.

İşte o röportajdan detaylar...

Muhalefetin görevi, muhalefet etmektir... Ama... Muhalefet etmek, her şeye yanlış demek... Her şeyi eleştirmek değildir.



Biz bunları söyleyince... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bence de öyle" dedi:



Mesela ben şöyle bir anlayışı asla kabul etmiyorum.

Bir şey doğru yapılıyorsa, ona 'Yanlış' dediğiniz zaman iktidara itibar kaybettirmiş olmuyorsunuz.



Seçmen nezdinde siz itibar kaybediyorsunuz.



Doğru projelere, doğru politikalara, "Doğru" demek lazım.



Bazen eksiği bile olsa, sahip çıkmak gereken durumlar var... Mesela... Togg... Otomobil.