Devlet Bahçeli'den CHP'li Özel'e boykot tepkisi: "Millet siyasi sömürgecileri affetmeyecek"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında, "Ebediyete irtihalinin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen ona duyduğumuz hürmet ve muhabbet hiç azalmamış, hiç zayıflamamıştır." ifadelerine yer verdi.
SİYASİ HİZİP VE YOLSUZLUK ŞEBEKESİ ÇOK DERİN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAK
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrılarına tepki gösteren Bahçeli, "Güya demokrasiyi diline dolayıp düşman taktikleriyle ve organize halde Türkiye'yi zor duruma düşürmenin çabasında olan siyasi hizip ve yolsuzluk şebekesi çok derin hayal kırıklığına uğrayacaktır." dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)
İşte Bahçeli'nin yaptığı açıklama:
Tarihin omuzlarına basarak ilerlemek yerine tarihi omuzlayıp devletin ve milletin istikbal haklarını hasbi ve hadim bir ruhla savunan liderler sınırlanmış devir ve dönemlere sığmayan ve sıkışmayan özelliktedir.
Bilinen ve kolay yollardan geçmektense cesurca yeni yollar açıp risk ve tehlikeleri göğüsleyenler, bununla da kalmayıp canıyürekten, cansiperane ve civanmert mücadeleleriyle öne geçenler her zaman takdir, tebcil ve tebrike layıktır.
İşte böylesi liyakat ve liderlik vasıflarına sahip olan Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in Türk siyaset ve devlet hayatında muhterem ve müstesna bir mevkii bulunmaktadır.
Ebediyete irtihalinin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen ona duyduğumuz hürmet ve muhabbet hiç azalmamış, hiç zayıflamamıştır.
Türkeş Bey'in yaktığı meşale günbegün daha da güçlenerek hem Ülkücü gönülleri aydınlatmakta hem de milletimizi heyecanlandırıp kutlu hedeflere ulaşma azmini kamçılamaktadır.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)
Elbette insan fani, dava bakidir.
Sonlu hayatın sonsuz ve sınırsız ülkülerini tıpkı bir bayrak gibi taşımak ancak ve ancak davasının onur ve varoluş potasında fedakarlığın sıcaklığıyla eriyen yüksek vasıflı insanların harcıdır.
Merhum Türkeş Bey her şeyden önce dava ve gönül insanıdır.
Bu saygın karakteristik niteliği onu, devlet ve siyaset alanında daha ilkeli, daha itibarlı, daha iradeli duruşuyla temsil ve temayüz edilmesini sağlamıştır.
Türk milletinin, Türkiye'nin ve Türk dünyasının özlemlerini 80 yıllık ömrüne muazzez bir mücadele azmiyle serpiştirmiş, geçmiş ile gelecek arasında inanç, ülkü ve fikir köprüsünün kurulmasına yılmayan bir mizaçla hizmet etmiştir.
Şurası muhakkaktır ki, kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçiliği davası bir yanda Türkiye'nin umut halesi, diğer yanda da gönül ve kültür coğrafyalarımız ile mazlum toplumların uyanış hareketidir.
Türkeş Bey, karmaşa içindeki sadeliği gören, karanlıkta saklı duran ışığı gösteren, durgun yüzeyin dip akıntısını fark eden, zorlu etapları fırsat ve fikir akımına çevirmesini bilen bir liderdi.
Tıpkı bugünlere benzer şekilde, azgın ve şımarık bir azınlığın tahakkümü suretiyle oligarşik meramlarını icra ve infaz etmelerinin önünde direniş kuvveti olmayı, Türkiye karşıtlarının habis senaryolarını kararlılıkla reddetmeyi başarmıştı.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin müessir siyaset felsefesi önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışıyla tebarüz etmiştir.
Bu kapsamda her şeyden önce Türkiye ve Türk milletinin varlığı, birliği, bekası, toplumsal huzur ve barışı esas ve ehemmiyetlidir.
Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde devletine, hukukuna, milli kurumlarına, milli ekonomisine ve meşru hükümetine demokrasi dışı vasıtalarla cephe açan, devamlı şiddet saçan bir muhalefet anlayışına tesadüf edilmemiştir.