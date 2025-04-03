Devlet Bahçeli'den CHP'li Özel'e boykot tepkisi: "Millet siyasi sömürgecileri affetmeyecek"

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında, "Ebediyete irtihalinin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen ona duyduğumuz hürmet ve muhabbet hiç azalmamış, hiç zayıflamamıştır." ifadelerine yer verdi. SİYASİ HİZİP VE YOLSUZLUK ŞEBEKESİ ÇOK DERİN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrılarına tepki gösteren Bahçeli, "Güya demokrasiyi diline dolayıp düşman taktikleriyle ve organize halde Türkiye'yi zor duruma düşürmenin çabasında olan siyasi hizip ve yolsuzluk şebekesi çok derin hayal kırıklığına uğrayacaktır." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA) İşte Bahçeli'nin yaptığı açıklama:



Tarihin omuzlarına basarak ilerlemek yerine tarihi omuzlayıp devletin ve milletin istikbal haklarını hasbi ve hadim bir ruhla savunan liderler sınırlanmış devir ve dönemlere sığmayan ve sıkışmayan özelliktedir. Bilinen ve kolay yollardan geçmektense cesurca yeni yollar açıp risk ve tehlikeleri göğüsleyenler, bununla da kalmayıp canıyürekten, cansiperane ve civanmert mücadeleleriyle öne geçenler her zaman takdir, tebcil ve tebrike layıktır. İşte böylesi liyakat ve liderlik vasıflarına sahip olan Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in Türk siyaset ve devlet hayatında muhterem ve müstesna bir mevkii bulunmaktadır. Ebediyete irtihalinin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen ona duyduğumuz hürmet ve muhabbet hiç azalmamış, hiç zayıflamamıştır. Türkeş Bey'in yaktığı meşale günbegün daha da güçlenerek hem Ülkücü gönülleri aydınlatmakta hem de milletimizi heyecanlandırıp kutlu hedeflere ulaşma azmini kamçılamaktadır.