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Devlet Bahçeli'den CHP'li Özel'e boykot tepkisi: "Millet siyasi sömürgecileri affetmeyecek"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında, "Ebediyete irtihalinin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen ona duyduğumuz hürmet ve muhabbet hiç azalmamış, hiç zayıflamamıştır." ifadelerine yer verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrılarına tepki gösteren Bahçeli, "Fakat Türk milleti tuzağa düşmeyecek, oyuna gelmeyecek, sırtına hançer sallayan ve kale içinde yuvalanmış siyasi sömürgecileri affetmeyecek ve inanıyorum ki, kaçınılmaz bedeli muhataplarına ödetecektir." dedi.

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 16:58 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 17:16
Devlet Bahçeli’den CHP’li Özel’e boykot tepkisi: Millet siyasi sömürgecileri affetmeyecek

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında, "Ebediyete irtihalinin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen ona duyduğumuz hürmet ve muhabbet hiç azalmamış, hiç zayıflamamıştır." ifadelerine yer verdi.

SİYASİ HİZİP VE YOLSUZLUK ŞEBEKESİ ÇOK DERİN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAK
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrılarına tepki gösteren Bahçeli, "Güya demokrasiyi diline dolayıp düşman taktikleriyle ve organize halde Türkiye'yi zor duruma düşürmenin çabasında olan siyasi hizip ve yolsuzluk şebekesi çok derin hayal kırıklığına uğrayacaktır." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)

İşte Bahçeli'nin yaptığı açıklama:

Tarihin omuzlarına basarak ilerlemek yerine tarihi omuzlayıp devletin ve milletin istikbal haklarını hasbi ve hadim bir ruhla savunan liderler sınırlanmış devir ve dönemlere sığmayan ve sıkışmayan özelliktedir.

Bilinen ve kolay yollardan geçmektense cesurca yeni yollar açıp risk ve tehlikeleri göğüsleyenler, bununla da kalmayıp canıyürekten, cansiperane ve civanmert mücadeleleriyle öne geçenler her zaman takdir, tebcil ve tebrike layıktır.

İşte böylesi liyakat ve liderlik vasıflarına sahip olan Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in Türk siyaset ve devlet hayatında muhterem ve müstesna bir mevkii bulunmaktadır.

Ebediyete irtihalinin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen ona duyduğumuz hürmet ve muhabbet hiç azalmamış, hiç zayıflamamıştır.

Türkeş Bey'in yaktığı meşale günbegün daha da güçlenerek hem Ülkücü gönülleri aydınlatmakta hem de milletimizi heyecanlandırıp kutlu hedeflere ulaşma azmini kamçılamaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)

Elbette insan fani, dava bakidir.

Sonlu hayatın sonsuz ve sınırsız ülkülerini tıpkı bir bayrak gibi taşımak ancak ve ancak davasının onur ve varoluş potasında fedakarlığın sıcaklığıyla eriyen yüksek vasıflı insanların harcıdır.

Merhum Türkeş Bey her şeyden önce dava ve gönül insanıdır.

Bu saygın karakteristik niteliği onu, devlet ve siyaset alanında daha ilkeli, daha itibarlı, daha iradeli duruşuyla temsil ve temayüz edilmesini sağlamıştır.

Türk milletinin, Türkiye'nin ve Türk dünyasının özlemlerini 80 yıllık ömrüne muazzez bir mücadele azmiyle serpiştirmiş, geçmiş ile gelecek arasında inanç, ülkü ve fikir köprüsünün kurulmasına yılmayan bir mizaçla hizmet etmiştir.

Şurası muhakkaktır ki, kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçiliği davası bir yanda Türkiye'nin umut halesi, diğer yanda da gönül ve kültür coğrafyalarımız ile mazlum toplumların uyanış hareketidir.

Türkeş Bey, karmaşa içindeki sadeliği gören, karanlıkta saklı duran ışığı gösteren, durgun yüzeyin dip akıntısını fark eden, zorlu etapları fırsat ve fikir akımına çevirmesini bilen bir liderdi.

Tıpkı bugünlere benzer şekilde, azgın ve şımarık bir azınlığın tahakkümü suretiyle oligarşik meramlarını icra ve infaz etmelerinin önünde direniş kuvveti olmayı, Türkiye karşıtlarının habis senaryolarını kararlılıkla reddetmeyi başarmıştı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin müessir siyaset felsefesi önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışıyla tebarüz etmiştir.

Bu kapsamda her şeyden önce Türkiye ve Türk milletinin varlığı, birliği, bekası, toplumsal huzur ve barışı esas ve ehemmiyetlidir.

Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde devletine, hukukuna, milli kurumlarına, milli ekonomisine ve meşru hükümetine demokrasi dışı vasıtalarla cephe açan, devamlı şiddet saçan bir muhalefet anlayışına tesadüf edilmemiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)

Sorumsuz ve soysuz bir siyasi çarpıklığın kendi ülkesine ıslah ve terbiyeden muaf bir ihtiras tufanıyla, aynı zamanda kaotik bir zihniyetle saldırması olağandışı vakıa olup milli güvenlik tehdididir.

Esnafımıza, eşrafımıza, velhasıl sosyal ve ekonomik hayatımıza boykot maskesiyle operasyona kalkışmanın tarif ve tercümesi ifade ve düşünce hürriyetiyle, demokratik hak ve kazanımlarla bağdaşmayacağı gibi vatan ve millet sevgisiyle de izah ve ifade edilemeyecektir.

Türkeş Bey bu tip fiili Türkiye düşmanlığına teşne odaklarla nasıl kıran kırana mücadele etmişse bugün de söz konusu mücadelenin fevkindeki dirayetimizle, sarsılmaz tavrımızla safımız ve durduğumuz yer devletimizin ve milletimizin yanıdır.

Utanç duyulan, ucuzluğu aşikar olan, uçurum dibine konuşlanan siyasi muhalefetin melun ve menfur gayesi Türkiye'nin mahvına ve ekonomik çöküşüne doğrudan hizmettir.

Fakat Türk milleti tuzağa düşmeyecek, oyuna gelmeyecek, sırtına hançer sallayan ve kale içinde yuvalanmış siyasi sömürgecileri affetmeyecek ve inanıyorum ki, kaçınılmaz bedeli muhataplarına ödetecektir.

Güya demokrasiyi diline dolayıp düşman taktikleriyle ve organize halde Türkiye'yi zor duruma düşürmenin çabasında olan siyasi hizip ve yolsuzluk şebekesi çok derin hayal kırıklığına uğrayacaktır.

56 yıl önce nerede duruyorsak gelişmiş ve güçlenmiş fikir ve siyaset yapımızla aynı sevdaların, aynı düşüncelerin, aynı ülkülerin merkezindeyiz.

Merhum Türkeş Bey'in dava, siyaset ve fikri çizgisi de Milliyetçi Hareket Partisi'yle bir ve beraberdir.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)

Bunun hilafına nifak üretimi yapan istismarcı ve inkarcıların hevesleri ise boşunadır.

Vefatının 28'inci yıl dönümünde, yani 4 Nisan 2025 Cuma günü, şahsımın kurucusu olduğu "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı"nın yeni hizmet binasının açılışının yapılacak olması gerçek bağlılığın, eksilmeyecek vefanın, bitmeyecek saygı ve sevginin tezahürüdür.

Bu duygu ve düşüncelerle Alparslan Türkeş hizmet binasının hayırlı olmasını diliyorum.

Vatan ve millet sevdasının nişanesi ve partimizin kurucu Genel Başkanı Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey başta olmak üzere, bütün ülkücü şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle anıyor, manevi hatıraları önünde tazimle eğiliyorum.

Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun diyorum.

Mekanlarının cennet, ruhlarının da şad olmasını niyaz ediyorum.

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