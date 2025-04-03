Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan A Haber'de "boykot" tepkisi: Millet tuzağı bozdu

Dün halkımız adeta bir destan yazdı. Ülke ekonomisine zarar vermek isteyen, CHP'li belediyeleri saran rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarını unutturup gündem değiştirmek isteyen çevrelerin, ticareti ve ekonomiyi durduralım, boykot yapalım çağrıları karşısında halkımız çarşılara, pazarlara, esnaflara koştular.

Halkımız devletiyle hükümetiyle birleşerek kenetlenerek boykotçuları boykot etmiştir. Sağduyu kazanmıştır. Esnaf kazanmıştır. Ticaret, üretim, alışveriş devam etmiştir. Bozguncu çabalar iflas etmiştir. Ağır bir yenilgiye uğradılar.

VATANDAŞIMIZ SİNSİ OYUNU GÖRDÜ

Zaten dün ekranlardaki Türkiye'nin 81 vilayetinden çarşı, pazar, esnaf, market, mağaza AVM, kafe, restoranlardaki büyük kalabalıklar alışveriş heyecanı bunu gösteriyordu. O yüzden vatandaşımız tehlikeyi gördü ve ülke ekonomisine zarar verme tahrip etme ve bu yolla hükümeti yıpratma daha da önemlisi aynı şekilde 15 günden bu yana CHP'li belediyelerin bir kısmında devam eden rüşvet yolsuzluk haberleri soruşturmalarını gözden düşürme unutturma çabaları karşısındaki bu sinsi ve bozguncu boykot çabasını vatandaşımızın büyük çoğunluğu gördü. Tehlikeyi fark etti ve çarşıya pazara koşarak ben buradayım mesajını verdi ve akamete uğrattı.

Bizim çağrımız karşılık buldu. İş dünyası kuruluşları, esnaf odaları, konfederasyonlara da önemli bir çağrımız vardı. İçinin esnafın tüccarın sanayicinin ekmeği ile oynama çabalarına karşı dik durun ve bu boykot çağrılarına karşı gelmelisiniz çağrımızda karşılık buldu. Birkaçı hariç bütün iş dünyası kuruluşları boykot çabalarını kınadılar eleştirdiler ve katılmayacaklarını söylediler.

Buna da teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tam bir devlet millet, hükümet millet kaynaşması gerçekleştirildi.

CHP'LİLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Sağduyu ortak akıl çok önemli. CHP'ye oy vermiş bazı sağduyulu vatandaşlarımız dahi desteklemediklerini kınadıklarını ve tepki verdiklerini gösterdiler. İşçinin esnafın ekmeği ile oynamaya ne hakkınız var?