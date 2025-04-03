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İsrail’den Suriye’ye saldırı! HTŞ Dera’da IDF ile çatışıyor

İsrail Suriye’de başkent Şam, Hama ve Humus’u hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı SANA İsrail’in, başkent Şam’da bilimsel araştırma merkezinin yakınlarını ve Suriye'nin Hama kentindeki havaalanını hedef aldığını bildirdi. Humus ve Şam’da askeri tesislerin hedef alındığı bildirildi. Öte yandan HTŞ’nin Dera’da İsrail ordusu ile sıcak çatışmaya girdiği belirtildi.

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 10:13 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 10:14
İsrail’den Suriye’ye saldırı! HTŞ Dera’da IDF ile çatışıyor

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İsrail Suriye'nin başkenti Şam, Hama ve Humus eyaletine saldırı düzenledi. Diktatör Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni bir hükümet kuran Ahmed el Şara, bölgeyi terörden arındırmak için Türkiye ile birlikte hamleler yaparken İsrail Şam ve Hama'yı hedef aldı.

İSRAİL'DEN SURİYE'YE SALDIRI

Diktatör Esad devrildiğinden bu yana Suriye'ye yönelik saldırılarını artıran işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yayılma girişimleri yapan İsrail, Dera'da ise HTŞ ile çatışıyor.

ŞAM VE HAMA'YA BOMBARDIMAN

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, çarşamba günü düzenlenen saldırıların başkentin Barzeh semtindeki bilimsel araştırma merkezinin yakınlarını ve Suriye'nin Hama kentindeki havaalanını hedef aldığını bildirdi.

ASKERİ ALTYAPIYI HEDEF ALDILAR

İsrail ordusu yaptığı açıklamada saldırıları doğrulayarak, Suriye'nin Hama kentindeki askeri üsleri ve Humus'taki T4 askeri havaalanının yanı sıra Şam'daki iddia edilen askeri altyapı tesislerini hedef aldığını söyledi.

İsrail, aralık ayında Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın devrilmesinden bu yana Suriye'de yüzlerce hava saldırısı düzenledi ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde Birleşmiş Milletler'in devriye gezdiği tampon bölgeye asker konuşlandırdı.

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Telegram'da yaptığı açıklamada, "İsrail güçleri, uluslararası hukuku ve Suriye egemenliğini açıkça ihlal ederek ülke genelinde beş noktaya hava saldırısı düzenledi. Bu haksız tırmanış, Suriye'yi istikrarsızlaştırmak ve halkının acılarını daha da kötüleştirmek için kasıtlı bir girişimdir." ifadelerini kullandı.

Saldırılarda Suriye'nin Hama ilindeki bir askeri havaalanının "neredeyse tamamen yıkıldığı", onlarca sivil ve askerin yaralandığı belirtildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığından açıklama, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüSuriye Dışişleri Bakanlığından açıklama, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

9 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Dera'nın batısına yönelik saldırılarında 9 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin ise yaralandığı bildirildi.

DERA'DA HTŞ İLE IDF ÇATIŞIYOR

Yerel halk ise Dera yakınlarında HTŞ güçlerinin İsrail ordusu (IDF) ile doğrudan çatışmaya girdiğini ve çatışmaların sürdüğünü belirtti.

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