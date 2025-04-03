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Beşiktaş'ın Göztepe maçı ilk 11'i belli oldu

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oluyor. Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar son 4 takım arasına kalıp Trabzonspor ile finale yükselebilmek için kozlarını paylaşmak istiyor. Ole Gunnar Solskjaer zorlu randevu öncesi 11'ini belirledi. ATV'den canlı yayınlanan Beşiktaş - Göztepe maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 19:22 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 19:31
Beşiktaş’ın Göztepe maçı ilk 11’i belli oldu

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Göztepe'yi ağırlıyor.

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ATV'den canlı yayınlanan Beşiktaş - Göztepe maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Ernest Muçi (İHA)Ernest Muçi (İHA)

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Svensson, T. Talha, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Muçi, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva.

GÖZTEPE: Arda, Heliton, Bokele, Koray, Nielsen, Dennis, Doğan, İsmail, Tijanic, Juan, Romulo

Beşiktaş son maçında Galatasaray'ı 2-1 yendi (AA)Beşiktaş son maçında Galatasaray'ı 2-1 yendi (AA)

11. KEZ KARŞI KARŞIYALAR

İki ekip, bu organizasyonda 11. kez kozlarını paylaşıyor.

Kupada bugüne kadar oynanan 10 karşılaşmanın 4'ünü Beşiktaş kazanırken, Göztepe sadece 1 galibiyet elde edebildi. Geriye kalan 5 mücadelede ise taraflar normal süre ve uzatmalarda eşitliği bozamadı. İstatistiklere bakıldığında siyah beyazlılar, rakip fileleri 13 kez havalandırırken, İzmir temsilcisi bu maçlarda 9 golle karşılık verdi.

Rafa Silva takımının yine en önemli gol silahlarından biri (AA)Rafa Silva takımının yine en önemli gol silahlarından biri (AA)

KAZANAN TRABZONSPOR'UN RAKİBİ OLACAK

Beşiktaş - Göztepe mücadelesinde sahadan turla ayrılan takım, Bodrum FK'yı uzatmalarda 3-2 yenen Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak zorlu randevuyu kazanan finale yükselecek.

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Beşiktaş’ın Göztepe maçı ilk 11’i belli oldu
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