Beşiktaş son maçında Galatasaray'ı 2-1 yendi (AA)

11. KEZ KARŞI KARŞIYALAR

İki ekip, bu organizasyonda 11. kez kozlarını paylaşıyor.

Kupada bugüne kadar oynanan 10 karşılaşmanın 4'ünü Beşiktaş kazanırken, Göztepe sadece 1 galibiyet elde edebildi. Geriye kalan 5 mücadelede ise taraflar normal süre ve uzatmalarda eşitliği bozamadı. İstatistiklere bakıldığında siyah beyazlılar, rakip fileleri 13 kez havalandırırken, İzmir temsilcisi bu maçlarda 9 golle karşılık verdi.