Çin’de öfke Avrupa’da dehşet! Trump vergileri duyurdu hisseler çakıldı: O markalarda büyük düşüş

ABD Başkanı Donald Trump 60 ülkeye yeni gümrük vergilerini duyurdu. Trump çok sayıda ülkeye açıkça savaş ilan ederken dünyadan ise ABD'ye büyük tepki geldi. Asya piyasasında ve Avrupa hisselerinde büyük düşüş kaydedildi. Dünya basını ise "Trump'ın tarifeleri Çin'de öfkeye, Avrupa'da ise dehşete yol açtı" dedi. İşte Trump'ın tarifesine karşılık yapılan tüm hamleler…

ABD Başkanı Donald Trump vergileri duyurdu, Reuters

Avrupa'nın Stoxx 600′ü perşembe günü piyasaların erken açılmasının ardından endeks, yatırımcıların ABD tarifelerinin kapsamını ve etkisini değerlendirmesiyle %1,6 düştü. Endeksteki bankalar İngiltere saatiyle 08:10 itibarıyla %3,2 düşüş yaşarken teknoloji hisseleri %2,6 düştü.

PUMA VE ADIDAS'IN HİSSELERİ ÇAKILDI

Tedbirlerden etkilenmesi beklenen bir dizi Avrupa firmasında sert düşüşler yaşandı. Alman perakendeci Puma ve Adidas'ın hisseleri sırasıyla %9 ve %8,6 düştü. İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars %9 ve nakliye devi Maersk ise %7,4 düşüş kaydetti.

Adidas, Reuters

ÇİN VE KANADA "KARŞI ÖNLEM ALACAĞIZ" DEDİ

Çin Ticaret Bakanlığı, Trump'ın analistlerin 100 yıldır en yüksek gümrük vergilerini açıkladığını duyurmasının ardından ABD'yi tek taraflı gümrük vergilerini "derhal iptal etmeye" çağırdı ve kendi hak ve çıkarlarını korumak için "kararlı karşı önlemler" alma sözü verdi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın kapsamlı yeni gümrük vergilerine yanıt olarak Ottawa'nın perşembe günü bir dizi "karşı önlem" açıklayacağını söyledi.

Kanada'nın tepkisini görüşmek üzere düzenlenen kabine toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu tarifelere kararlılıkla ve güç kullanarak karşı koyacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump vergileri duyurdu, Reuters

GÜNEY KORE'DE ACİL ÖNLEM EMRİ

Güney Kore'nin geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, perşembe günü Trump'ın kapsamlı tarifelerinden etkilenecek endüstriler ve işletmeler için acil destek önlemleri emri verdi. Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Han, bakanlığı ABD'nin "karşılıklı" tarifelerinin ayrıntılarını ve etkisini yakından incelemeye ve tarifelerin etkisini en aza indirmek için Washington ile aktif olarak müzakere etmeye çağırdı.

Güney Kore’nin en büyük otomobil üreticisi Hyundai Motors’un kardeş şirketi olan Güney Kore’nin otomobil üreticisi Kia Motors’un ürettiği araçları taşıyan bir araç taşıyıcısı, 2 Nisan 2025′te Güney Kore’nin Pyeongtaek kentindeki Pyeongtaek limanının yakınlarında seyahat ediyor.

İNGİLTERE: EKONOMİYE TEHDİT

İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, Trump'ın İngiliz mallarına ABD'ye ihraç edilen %10′luk "karşılıklı" gümrük vergisi içeren yeni gümrük tarifeleri rejiminin küresel çapta herhangi bir olumsuz etkisinin ülkenin açık ekonomisine yönelik bir "tehdit" oluşturduğunu söyledi.

İSPANYA: "ŞİRKETLERİ VE TÜKETİCİLERİ KORUMAK İÇİN HAREKETE GEÇECEĞİZ"

İspanya Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo, yaptığı açıklamada, İspanya'nın Trump yönetimi tarafından yeni duyurulan kapsamlı gümrük vergilerinin etkisinden şirketleri ve tüketicileri korumak için harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

FRANSA: "EMPERYALİST BİR DURUŞ"

Fransız hükümeti, Trump'ı sert bir dille eleştirdi. Yetkililerden biri, Trump'ın yeni gümrük vergilerinin dünyanın geri kalanına yönelik "emperyalist bir duruş" yansıttığını söyledi.

Fransız hükümet sözcüsü Sophie Primas, RTL Radyo'ya yaptığı açıklamada Trump'ın "dünyanın efendisi" gibi davrandığını söyledi. Primas, AB'nin ilk olarak Nisan ortasında ve ardından Nisan sonunda karşı önlemler yayımlamasının muhtemel olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump vergileri duyurdu, Reuters

NORVEÇ'TEN MÜZAKERE MESAJI

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, kamu yayıncısı NRK'ya yaptığı açıklamada, Norveç'in ABD ile gümrük vergileri konusunda müzakere etmeye çalışacağını söyledi.

SİNGAPUR: "DİZGİNLEMEYE HAZIRIZ"

Singapur Para Otoritesi, ABD'den gelen karşılıklı tarife duyurusunun ardından piyasalarda yaşanan çalkantının ardından Singapur dolarındaki aşırı oynaklığı dizginlemeye hazır olduğunu bildirdi.