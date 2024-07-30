CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den 15 Temmuz yorumu: Buna tiyatro diyen eksik akıllıdır

Demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniforma giymiş teröristlerinin Türkiye Cumhuriyeti ve seçilmiş hükümete karşı devletin emanet ettiği silahları vatanın öz evlatlarına doğrultarak kalkıştığı darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti
Onca şehide rağmen bazı siyasiler, 15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro ve kontrollü' darbe olarak nitelendirdi. Bu kişiler arasında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bulunuyordu.
Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat'a konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sözlere çok sert bir biçimde karşı çıktı.
İşte çarpıcı röportajın detayları...
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Demokrasinin kitabında da, lugatında da darbe kelimesinin yeri yok... Olamaz da" dedi.
Ve... Devam etti: - Darbe, demokrasiyi rafa kaldıran, her seferinde ülkeyi 20-30 yıl geriye götüren bir olay... Kimseye faydası yok... Zaten, bu memlekette darbeden medet uman bir daha belini doğrultamıyor. Tebrikler, 100 yaşındaki CHP'nin yeni nesil Genel Başkanı Özgür Özel.Tanklar, sivil insanların üzerine yürürken... Jetler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Meclis'e, Genelkurmay'a, devletin simge kurumlarına bomba yağdırırken... Ömer Halisdemir, İlhan Varank, Mustafa Cambaz, Alpaslan Yazıcı, Birol Yavuz... Tam 253 demokrasi aşığı... "Vurulup tertemiz alınlarından şehit düşerken..." 15 Temmuz 2016... Hain darbe girişimi. İl başkanı, ilçe başkanı, hatta genel başkan, milletvekili, partinin ağır topu, Parti Meclisi üyesi... Pek çok CHP'li, "Tiyatro" demişti... "Kontrollü darbe" olarak nitelemişti. Özgür Özel ile sohbet ederken bu konuyu açtım. Söyledikleri... Kelimesi kelimesine:
'Bu bir tiyatro' diyorlardı.
Hatta... Partinin bir toplantısında... Televizyon da vardı... 'Bu bir tiyatro' dediler.
Anında karşı çıktım... Dedim ki... 'Kardeşim, bal gibi darbeydi... Buna tiyatro diyen ya gerçeklikten kopmuştur ya da eksik akıllıdır.'
Ve devam ettim... 'Buna tiyatro demek kadar, Türkiye'ye yapılacak büyük kötülük yoktur.'
Özgür Özel'e de söyledim... 27 Mayıs 1960 darbesinde CHP'nin tavrı, "Biz ne içindeyiz ne de dışında" idi. Söylemediğim ayrıntı ise çok. Örneğin... Ahmet Er'in anıları. (Hatıralarım... Selçuklu Sosyal Güvenlik Vakfı Yayını). Ahmet Er... "Darbeyi yapan Milli Birlik Komitesinin 38 üyesinden biri." 14'ler diye adlandırılan gruptan... Darbeden bir süre sonra komite ile ilişkileri kesidi...
Yurt dışı göreve gönderildiler. Dönüşlerinde bazıları siyasete girdi... Alpaslan Türkeş gibi. Anılardan birkaç sayfa 60... 61... 62... 63... Ve birkaç satır: Başlık: İhtilalde CHP Faktörü.