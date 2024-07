CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den 15 Temmuz yorumu: Buna tiyatro diyen eksik akıllıdır

Sonra bu beyan değişikliğe uğrayarak, 'Biz 27 Mayıs'ın ne içinde ne dışındayız', sonra da, 'Biz 27 Mayıs'ın dışındayız' şekline dönüştü. Benim vicdani kanaatime göre ilk beyanları doğrudur: ' CHP 27 Mayıs'ın içindedir Bugün çok kişi bilmez ama... Yakın siyasi tarihin sayfalarında, konumuzla ilgili çok ayrıntı var. Yazmaya kalksak... Sayfalar yet mez. 10 Ekim 1965 ... Milletvekili genel seçimleri. CHP'nin aday listelerinde, 27 Mayıs darbesini yapan 38 subaydan üçünün adı vardı: Orhan Kabibay... Orhan Erkanlı... Ve İrfan Solmazer. Yetmedi... Seçim kampanyası... CHP Konya mitingi. Darbeci generallerden... Milli Birlik Komitesi üyesi ve darbe hükümetinin Bayındırlık Bakanı... Tabii Senatör... Sıtkı Ulay , kürsüye çıktı ve CHP için oy istedi. Darbe... Siyasete müdahale... Örtülü ya da örtüsüz muhtıra gibi konularda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tavrını çok net... Gölgesiz bulduk. 'Ama... Fakat... Lakin' gibi söz etmeden, lafı evirip çevirmeden, siyaset-asker-darbe konusunda, kalın çizgi... Kırmızı çizgi çekti. Geçmişte yaşananlara girmedi... Bugün ve yarın için ise şunları söyledi:





Eşim de, ben de Eczacılar Odası Başkanlığı'ndan geliyoruz. Ben Eczacılar Odası Genel Sekreteri iken, eşim de Eczacılar Odası Etik Kurulu'ndaydı... Yüksek Haysiyet Divanı'nda.



Yani... Bütün kurallara uyulmasını sağlayan kişiydi. Titizdir...Disiplinlidir... Her sabah eczanesini kendisi açar... Akşam kendisi kapatır... Bütün kurallara uyar.



O yüzden, resmî tatiller dışında Manisa'dan ayrılamıyor.



Ama... İlk kez size söylüyorum... Eczanemizi devretmeyi düşünüyoruz.



Uygun bir takvimde devredersek... Ondan sonra her şey olabilir. Her şey... Yani Manisa'daki evi Ankara'ya taşımak... Ankara'da ev tutmak... Ailece Başkent'te yaşamak. İşte bu konuda... Özgür Özel'in bir çekincesi var. "Ama" diyerek anlatmaya başlıyor: - Manisa'dan kopmaktan korkuyorum... Manisa'dan uzak kalınca kızım burnumda tütüyor... Kardeşim Barış burnumda tütüyor... Bir de Spil Dağı burnumda tütüyor... Dağı da, kardeşim gibi özlerim.



Özgür Özel ile görüşmemiz sırasında... Bir ara... Saate baktım... 01.15'i gösteriyordu: Sordum: - Günde kaç saat çalışıyorsunuz? - Normal çalışmam 12 saat... Ama çoğu kez geniş tabanlı çalışmam gerekiyor... 18 saat. - Hanımefendi hala Manisa'da mı? - Evet... Manisa'da... Beni ayda iki gün görebiliyor... Geçenlerde İstanbul'da, kızımızın mezuniyet töreninde buluştuk... Birbirimizi görmeyeli 20 gün olmuştu.