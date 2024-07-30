CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den 15 Temmuz yorumu: Buna tiyatro diyen eksik akıllıdır

Onca şehide rağmen bazı siyasiler, 15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro ve kontrollü' darbe olarak nitelendirdi. Bu kişiler arasında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bulunuyordu.

Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat'a konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sözlere çok sert bir biçimde karşı çıktı.

İşte çarpıcı röportajın detayları...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Demokrasinin kitabında da, lugatında da darbe kelimesinin yeri yok... Olamaz da" dedi.

Ve... Devam etti: - Darbe, demokrasiyi rafa kaldıran, her seferinde ülkeyi 20-30 yıl geriye götüren bir olay... Kimseye faydası yok... Zaten, bu memlekette darbeden medet uman bir daha belini doğrultamıyor. Tebrikler, 100 yaşındaki CHP'nin yeni nesil Genel Başkanı Özgür Özel.Tanklar, sivil insanların üzerine yürürken... Jetler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Meclis'e, Genelkurmay'a, devletin simge kurumlarına bomba yağdırırken... Ömer Halisdemir, İlhan Varank, Mustafa Cambaz, Alpaslan Yazıcı, Birol Yavuz... Tam 253 demokrasi aşığı... "Vurulup tertemiz alınlarından şehit düşerken..." 15 Temmuz 2016... Hain darbe girişimi. İl başkanı, ilçe başkanı, hatta genel başkan, milletvekili, partinin ağır topu, Parti Meclisi üyesi... Pek çok CHP'li, "Tiyatro" demişti... "Kontrollü darbe" olarak nitelemişti. Özgür Özel ile sohbet ederken bu konuyu açtım. Söyledikleri... Kelimesi kelimesine: