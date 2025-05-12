PKK’dan infaz itirafı! Elebaşları Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun’un ölümlerinin gizlendiği ortaya çıktı

PKK, sözde kurucularından Kaytan'ın ölümünü gizlemek için infaz yöntemini kullandı.(AA)

KAYTAN'IN ÖLÜMÜNÜ GİZLEMEK İÇİN İNFAZ YÖNTEMİNİ KULLANDI

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi" olarak tanımladığı Kaytan'ın ise MİT operasyonu ile 2021 yılında öldürüldüğü ancak örgüt elebaşlarının ölümü gizlemek için defin işlemini yapan teröristleri infaz ettiği ortaya çıkmıştı.

Ali Haydar Kaytan (AA) Operasyon korkusuyla sürekli yer değiştiren sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Kaytan'la ilgili MİT tarafından 2021 yılında çok yönlü bir istihbarat çalışması yapıldı. Bu kapsamda insansız hava araçları da kullanılırken ayrıca sahadan da farklı istihbarat bilgileri toplandı. Uzun süreli bir çalışmanın sonucunda MİT ve TSK, Irak'ın kuzeyinde ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

Ali Haydar Kaytan ve Abdullah Öcalan (AA) Operasyonun ardından MİT'in sahada sürdürdüğü istihbarat çalışmalarıyla, etkisiz hale getirilen teröristler arasında Ali Haydar Kaytan'ın da yer aldığı kesin olarak tespit edildi. CESEDİ GÖMEN PKK'LILAR İNFAZ EDİLDİ

Kaytan'ın etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında yaşananlar da ortaya çıktı. Terör örgütü elebaşlarından Ali Haydar Kaytan'ın ölümü, PKK'dan kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizlendi.

Ali Haydar Kaytan PKK toplantısında (AA) Terörist Kaytan'ın cesedi sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldü ve defin işlemini yapan PKK'lılar infaz edildi. Kaytan'ın terör örgütü PKK adına canlı bomba eylemi yapacak teröristleri seçtiği, 2016 yılında Ankara'daki Merasim Sokak ve Güvenpark saldırılarının talimatını verdiği belirlendi. İşte kare kare PKKyı lağveden kongre! 232 sözde delege katıldı... İki farklı noktada yapıldı