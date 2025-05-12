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PKK'dan infaz itirafı! Elebaşları Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun'un ölümlerinin gizlendiği ortaya çıktı

27 Şubat'ta İmralı'dan gelen çağrı üzerine 5-7 Mayıs'ta kongresini toplayan PKK, bugün fesih kararını duyurdu. Örgüt medyası fesih kongresinde çekilen fotoğrafları basına servis ederken iki elebaşının ölümünün gizlendiği tescillendi. Rıza Altun ve Ali Haydar Kaytan'ın ölümünün terör örgütü PKK'dan kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizlendiği bildirildi. MİT, geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada terörist Kaytan'ın cesedinin sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldüğünü ve defin işlemini yapan PKK'lılar infaz edildiğini açıklamıştı.

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Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 11:53 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 11:59
PKK’dan infaz itirafı! Elebaşları Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun’un ölümlerinin gizlendiği ortaya çıktı

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27 Şubat'ta İmralı'dan gelen çağrı üzerine 5-7 Mayıs'ta kongresini toplayan PKK, bugün fesih kararını duyurdu.

47 YILLIK TERÖR BELASI
Böylece 47 yıllık terör belası son buldu. PKK adıyla silahlı olarak hiçbir çalışma yürütülmeyeceği bildirildi.

PKK'nın fesih kongresine 232 sözde delege katıldı. Güvenlik nedeniyle iki farklı alanda eş zamanlı bir biçimde yapıldı. Fesih bildirisinde, PKK'nın kurucularından Rıza Altun ile Ali Haydar Kaytan'ın öldüğü ortaya çıktı.

PKK fesih kongresi (Takvim.com.tr)PKK fesih kongresi (Takvim.com.tr)

İKİ TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞININ ÖLÜMÜNÜ GİZLEDİKLERİNİ KABUL ETTİLER
PKK medyası tarafından paylaşılan görsellerde terör örgütü lideri Öcalan'ın fotoğrafının yanında örgütün diğer sözde ölen liderlerinin fotoğrafları yer aldı. Söz konusu fotoğrafların en solunda Ali Haydar Kaytan ile en sağ tarafındaki fotoğrafın Rıza Altun'un fotoğraflarının bulunduğu görüldü. Böylece PKK terör örgütü bugüne kadar ölmediğini savunduğu iki elebaşının ölümünü kabul etmiş oldu.

Rıza Altun ve Abdullah Öcalan (AA)Rıza Altun ve Abdullah Öcalan (AA)

MİT ve TSK ortak operasyonunda, terör örgütü PKK'nın elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindeki teröristlerin 27 Mart 2019'da Kandil'e yapılan hava harekatıyla vurulduğu bildirilmişti.

PKK, sözde kurucularından Kaytan'ın ölümünü gizlemek için infaz yöntemini kullandı.(AA)PKK, sözde kurucularından Kaytan'ın ölümünü gizlemek için infaz yöntemini kullandı.(AA)


KAYTAN'IN ÖLÜMÜNÜ GİZLEMEK İÇİN İNFAZ YÖNTEMİNİ KULLANDI
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi" olarak tanımladığı Kaytan'ın ise MİT operasyonu ile 2021 yılında öldürüldüğü ancak örgüt elebaşlarının ölümü gizlemek için defin işlemini yapan teröristleri infaz ettiği ortaya çıkmıştı.

Ali Haydar Kaytan (AA) Ali Haydar Kaytan (AA)

Operasyon korkusuyla sürekli yer değiştiren sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Kaytan'la ilgili MİT tarafından 2021 yılında çok yönlü bir istihbarat çalışması yapıldı. Bu kapsamda insansız hava araçları da kullanılırken ayrıca sahadan da farklı istihbarat bilgileri toplandı. Uzun süreli bir çalışmanın sonucunda MİT ve TSK, Irak'ın kuzeyinde ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

Ali Haydar Kaytan ve Abdullah Öcalan (AA)Ali Haydar Kaytan ve Abdullah Öcalan (AA)

Operasyonun ardından MİT'in sahada sürdürdüğü istihbarat çalışmalarıyla, etkisiz hale getirilen teröristler arasında Ali Haydar Kaytan'ın da yer aldığı kesin olarak tespit edildi.

CESEDİ GÖMEN PKK'LILAR İNFAZ EDİLDİ
Kaytan'ın etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında yaşananlar da ortaya çıktı. Terör örgütü elebaşlarından Ali Haydar Kaytan'ın ölümü, PKK'dan kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizlendi.

Ali Haydar Kaytan PKK toplantısında (AA)Ali Haydar Kaytan PKK toplantısında (AA)

Terörist Kaytan'ın cesedi sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldü ve defin işlemini yapan PKK'lılar infaz edildi. Kaytan'ın terör örgütü PKK adına canlı bomba eylemi yapacak teröristleri seçtiği, 2016 yılında Ankara'daki Merasim Sokak ve Güvenpark saldırılarının talimatını verdiği belirlendi.

İşte kare kare PKKyı lağveden kongre! 232 sözde delege katıldı... İki farklı noktada yapıldıİşte kare kare PKKyı lağveden kongre! 232 sözde delege katıldı... İki farklı noktada yapıldı

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