Zayıflamış olması gözlerden kaçmadı! Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı | Gözlerden uzak yaşıyordu...

Türkan Şoray ile Selvi Boylum Al Yazmalım filminde başrol olarak hafızalara kazınan Kadir İnanır, son zamanlarda sağlık sorunları ile adından söz ettirdi.
BEYNİNE PIHTI ATMIŞTI
Beynine pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için ameliyata alındıktan sonra tedbir amaçlı entübe edildi. Tedavinin iyiye gitmesiyle yoğun bakımdan çıkarılan İnanır, taburcu edildi.
Kadir İnanır akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez başka bir hastanede tedavi altına alınmıştı.
Sevenleri "Kadir İnanır'ın son durumu nasıl?" araştırmaları yaparken usta sanatçının son hali ortaya çıktı.
Kadir İnanır'ın zayıflamış hali ise sevenlerinin gözlerinden kaçmadı.
KADİR İNANIR KİMDİR?
Kadir İnanır, 1949 doğumlu sinema oyuncusu. 1967 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği Sinema Artisti Yarışması'nda finale kalan ve 1968'te düzenlenen Saklambaç gazetesinin Fotoroman Artisti Yarışması'nda da birinci olan Kadir İnanır, Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı.
Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde ise ilk kez başrolü oynayan İnanır, Türkan Şoray'la birlikte kamera karşısına geçti. Ardından Selvi Boylum Al Yazmalım, Amansız Yol, Tatar Ramazan ve daha nicesinde rol alan oyuncu, hem performansı hem de karizmasıyla yıllarca adından söz ettirdi.