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Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarına katılma konusunda hata yapmak istemeyen Kara Kartal, derbi sonrası bir galibiyet daha alarak yoluna devam etmek amacında. Siyah beyazlılarda Ole Gunnar Solskjaer kararını verdi ve ilk 11 belli oldu. Beşiktaş - Adana Demirspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025 , 18:01 Güncelleme Tarihi :11 Mayıs 2025 , 18:05
Beşiktaş’ın Adana Demirspor maçı ilk 11’i belli oldu

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetiyor.

CANLI TAKİP

Beşiktaş - Adana Demirspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Gedson Fernandes (AA)Gedson Fernandes (AA)

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Rashica, Chamberlain, Rafa, Immobile

ADANA DEMİRSPOR:

Amir Hadziahmetovic (İHA)Amir Hadziahmetovic (İHA)

DERBİ MORAL VERDİ

Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 55 puanla 4. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, son üç lig maçında 7 puan toplayarak çıkış yakaladı. Fenerbahçe derbisinde alınan 1-0'lık galibiyet, hem moral hem de sıralama açısından önemliydi.

Ligin son sırasına demir atan ve 1. Lig'e düşmesi kesinleşen Adana Demirspor karşısında alınacak bir galibiyet, Beşiktaş'ın ilk üç hedefini sürdürebilmesi adına büyük önem taşıyor.

Gedson Fernandes (AA)Gedson Fernandes (AA)

KARTAL'IN EKSİKLERİ VAR

Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı öncesi eksikler can sıkıyor. Takımda toplam 6 oyuncu sahada yer almıyor.

Sakatlar: Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo, Emirhan Topçu, Salih Uçan, Ernest Muçi

Cezalı: Mert Günok (Fenerbahçe maçında gördüğü 4. sarı kartla cezalı duruma düştü)

Arthur Masuaku (AA)Arthur Masuaku (AA)

YILDIZLAR SINIRDA

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Ciro Immobile, Semih Kılıçsoy ve Emirhan Topçu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda 36. haftadaki Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Ciro Immobile (İHA)Ciro Immobile (İHA)

BEŞİKTAŞ SON 3 MAÇTA KAZANAMADI

Beşiktaş, Adana Demirspor ile oynadığı son 3 Süper Lig maçında galibiyet alamadı (2 mağlubiyet, 1 beraberlik). Bu karşılaşmalar Beşiktaş için hem rövanş niteliği taşıyor hem de sezonun kritik virajında hayati bir önem arz ediyor.

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