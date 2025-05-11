Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetiyor.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetiyor.
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Beşiktaş - Adana Demirspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Rashica, Chamberlain, Rafa, Immobile
ADANA DEMİRSPOR:
DERBİ MORAL VERDİ
Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 55 puanla 4. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, son üç lig maçında 7 puan toplayarak çıkış yakaladı. Fenerbahçe derbisinde alınan 1-0'lık galibiyet, hem moral hem de sıralama açısından önemliydi.
Ligin son sırasına demir atan ve 1. Lig'e düşmesi kesinleşen Adana Demirspor karşısında alınacak bir galibiyet, Beşiktaş'ın ilk üç hedefini sürdürebilmesi adına büyük önem taşıyor.
KARTAL'IN EKSİKLERİ VAR
Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı öncesi eksikler can sıkıyor. Takımda toplam 6 oyuncu sahada yer almıyor.
Sakatlar: Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo, Emirhan Topçu, Salih Uçan, Ernest Muçi
Cezalı: Mert Günok (Fenerbahçe maçında gördüğü 4. sarı kartla cezalı duruma düştü)
YILDIZLAR SINIRDA
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Ciro Immobile, Semih Kılıçsoy ve Emirhan Topçu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda 36. haftadaki Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ SON 3 MAÇTA KAZANAMADI
Beşiktaş, Adana Demirspor ile oynadığı son 3 Süper Lig maçında galibiyet alamadı (2 mağlubiyet, 1 beraberlik). Bu karşılaşmalar Beşiktaş için hem rövanş niteliği taşıyor hem de sezonun kritik virajında hayati bir önem arz ediyor.