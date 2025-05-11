Amir Hadziahmetovic (İHA)

DERBİ MORAL VERDİ

Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 55 puanla 4. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, son üç lig maçında 7 puan toplayarak çıkış yakaladı. Fenerbahçe derbisinde alınan 1-0'lık galibiyet, hem moral hem de sıralama açısından önemliydi.

Ligin son sırasına demir atan ve 1. Lig'e düşmesi kesinleşen Adana Demirspor karşısında alınacak bir galibiyet, Beşiktaş'ın ilk üç hedefini sürdürebilmesi adına büyük önem taşıyor.