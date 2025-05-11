PKK’nın fesih açıklamasında son viraj! PKK kampları ne olacak? Kandil, Gara, Hakurk...

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LİSTE BAŞI: KANDİL

Kandil: Terör örgütünün ana karargâhı. Erbil ve Süleymaniye arasında. İran sınırıyla da teması var. Etrafındaki köylerle birlikte tamamen örgütün kontrolünde. Haberleşme merkezleri, silah depoları ve bütün lojistik altyapı burada. Örgütün kurucusu düzeyindeki isimler de halen burada. Örgüt 'Kongre' dediği geniş toplantılarını da burada yapıyor. Fesih kararı da buradan verilecek.

Gara: Kandil'in batısında kalıyor. Türkiye sınırına yakın stratejik bir geçiş noktası. Birçok terör eyleminin planlandığı yer. Kaçırılan asker ve devlet memurları da bir dönem burada tutulmuştu. 2021'deki 'Pençe-Kartal Harekâtı' buraya yapıldı.