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Ankara Gölbaşı’nda feci motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
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Ankara Gölbaşı’nda feci motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 12.05.2025 13:14:13 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 13:15:24

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde motosikletin trafik levhasına çarpması sonucu iki genç yaşamını yitirdi. Kazada Yusuf Koç ve Efe Batuhan Koçak olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Kazada motosiklet, yol kenarındaki trafik levhasına çarparak durabildi.

Kontrolden Çıkan Motosiklet Levhaya Çarptı
Kaza, Gölbaşı ilçesi Ankara Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet parçalanırken, üzerinde bulunan iki kişi kaldırıma savruldu.

Olay Yerinde Can Verdiler
Yoldan geçen vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde motosiklette bulunan Yusuf Koç ve Efe Batuhan Koçak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazanın yaşandığı cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Soruşturma Başlatıldı
Polis ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Motosikletin kime ait olduğu ve kazaya neyin neden olduğuna dair araştırmalar sürüyor.

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