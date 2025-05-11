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FETÖ'cülerden öğrencilere kod ad! Dikkat çeken yurtdışı detayı! Kasa da tutuklandı

Gaziantep merkezli 47 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. FETÖ büyükbaşlarının öğrencilere telefonda konuşurken vifak dediği, ikna edebildiklerine 'cemaat' edemediklerine ise 'hayat' kod adını verdikleri tespit edildi. Öte yandan yurt dışına çıkarılan öğrencilerin gidiş biletlerinin farklı dönüş biletlerinin ise aynı olduğu anlaşıldı.

Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025 , 11:54 Güncelleme Tarihi :11 Mayıs 2025 , 12:18
FETÖ’cülerden öğrencilere kod ad! Dikkat çeken yurtdışı detayı! Kasa da tutuklandı

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik 47 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından örgüte eleman ve finans sağlayan, aralarında iş insanlarının da olduğu 228 şüpheli yakalandı. Operasyonda ayrıca örgütün Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da güncel yapısı deşifre edildi, örgütün öğrencilere para yardımı yaptığı belirlendi.

Gaziantep'te FETÖ operasyonu (DHA)Gaziantep'te FETÖ operasyonu (DHA)

GEZİ BAHANESİ İÇİN YURT DIŞINDA TOPLANTI

Yine operasyon kapsamında örgütün eleman temin etme yöntemleri tespit edildi. Örgütün daha önce ev ve yurtlarda gerçekleştirdikleri toplantıları, yurt dışında da devam ettirdiği öğrenildi. Örgüte kazandırdıkları öğrencileri gezi bahanesiyle genellikle Balkan ülkelerine götüren örgüt yöneticilerinin burada toplantılar düzenlediği öğrenildi.

Gaziantep'te FETÖ operasyonu (DHA)Gaziantep'te FETÖ operasyonu (DHA)

Ayrıca şüphelilerin, kripto haberleşme programları üzerinden yurt içi ve yurt dışı güncel toplantılar yaptıkları, üyeler tarafından kurulan paravan şirketler aracılığıyla terör örgütünü ve üyelerini finanse ettikleri tespit edildi.

Gaziantep'te FETÖ operasyonu (DHA)Gaziantep'te FETÖ operasyonu (DHA)

GİDERKEN FARKLI GELİŞKEN AYNI

Yurt dışına götürdükleri öğrencileri izleyen Gaziantep polisi toplantıyı deşifre etti. Polis ekipleri örgüt ile yurt dışına giden öğrencileri takip etti. Öğrencilerden bazılarının giderken uçaktaki koltuk numaralarının farklı, geliş biletlerinde ise aynı olduğu belirlendi.

Gaziantep'te FETÖ operasyonu (DHA)Gaziantep'te FETÖ operasyonu (DHA)

Farklı üniversitelerde okuyan bu öğrencilerin orada birbirleri ile tanıştırıldıkları anlaşıldı. Ayrıca öğrencilerin sadece 1 hafta yurt dışında kaldıkları tespit edildi.

Gaziantep'te FETÖ operasyonu (DHA)Gaziantep'te FETÖ operasyonu (DHA)

TÜM SORUMLULAR KOD İSİM KULLANIYOR

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 13'ü etkin pişmanlıktan faydalanırken, 14'ü ise ifadelerinde yapılanları doğruladı. Öğrencilerin bazıları da itiraflarda bulundu. Operasyonun isminin 'Şehit Önder Güzel' olduğu, FETÖ sorumlularının öğrenciler ile ilgili telefonda konuşurken öğrenci yerine 'vifak' kod adını kullandıkları, ikna ettiği öğrencilere 'cemaat', edemediklerine ise 'hayat' dedikleri öğrenildi.

Gaziantep'te FETÖ operasyonu (DHA)Gaziantep'te FETÖ operasyonu (DHA)

KASA DA TUTUKLANDI

Kendilerini güncel yapılanmada 'mentör' diye tabir eden öğrencilerin sorumlularının olduğu 228 şüpheliden, Gaziantep'te FETÖ'nün 'para kasası' olduğu iddia edilen ve daha önce 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir holdingin eski yönetim kurulu üyesi Taner Nakıpoğlu'nun da aralarında olduğu 77 kişi dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te FETÖ operasyonu (DHA)Gaziantep'te FETÖ operasyonu (DHA)

23'ü serbest, 128 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Sonradan gözaltına alınan 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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