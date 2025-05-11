FETÖ’cülerden öğrencilere kod ad! Dikkat çeken yurtdışı detayı! Kasa da tutuklandı

Gaziantep'te FETÖ operasyonu (DHA) GİDERKEN FARKLI GELİŞKEN AYNI Yurt dışına götürdükleri öğrencileri izleyen Gaziantep polisi toplantıyı deşifre etti. Polis ekipleri örgüt ile yurt dışına giden öğrencileri takip etti. Öğrencilerden bazılarının giderken uçaktaki koltuk numaralarının farklı, geliş biletlerinde ise aynı olduğu belirlendi.

Gaziantep'te FETÖ operasyonu (DHA) Farklı üniversitelerde okuyan bu öğrencilerin orada birbirleri ile tanıştırıldıkları anlaşıldı. Ayrıca öğrencilerin sadece 1 hafta yurt dışında kaldıkları tespit edildi.

Gaziantep'te FETÖ operasyonu (DHA) TÜM SORUMLULAR KOD İSİM KULLANIYOR Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 13'ü etkin pişmanlıktan faydalanırken, 14'ü ise ifadelerinde yapılanları doğruladı. Öğrencilerin bazıları da itiraflarda bulundu. Operasyonun isminin 'Şehit Önder Güzel' olduğu, FETÖ sorumlularının öğrenciler ile ilgili telefonda konuşurken öğrenci yerine 'vifak' kod adını kullandıkları, ikna ettiği öğrencilere 'cemaat', edemediklerine ise 'hayat' dedikleri öğrenildi.

Gaziantep'te FETÖ operasyonu (DHA) KASA DA TUTUKLANDI Kendilerini güncel yapılanmada 'mentör' diye tabir eden öğrencilerin sorumlularının olduğu 228 şüpheliden, Gaziantep'te FETÖ'nün 'para kasası' olduğu iddia edilen ve daha önce 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir holdingin eski yönetim kurulu üyesi Taner Nakıpoğlu'nun da aralarında olduğu 77 kişi dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te FETÖ operasyonu (DHA) 23'ü serbest, 128 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Sonradan gözaltına alınan 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN