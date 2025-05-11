Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü! Gündem Rusya-Ukrayna... Masada ateşkes

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü (AA) "TÜRKİYE HER TÜRLÜ KATKI SAĞLAMAYA HAZIR" Başkan Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını, bu fırsatı değerlendirmek gerektiğini, Türkiye 'nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü (AA)



"KALICI BARIŞ MÜZAKERELERİ BAŞLAMALI"



Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakerelerine başlanması ve Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılması süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesinde iş birliğini sürdürmenin önemli olduğunu belirtti.





BARIŞ MASASI İSTANBUL'DA KURULUYOR



Rusya - Ukrayna savaşında ateşkes kararı çıktı. Taraflar İstanbul'da barış masasına oturmak istiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya olarak 3. kez ateşkesi ilan ediyoruz. 15 Mayıs Perşembe Günü İstanbul'da görüşmelere hemen başlamayı öneriyoruz" dedi.



Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini belirten Putin, "Türkiye'de görüşmelerin yapılması için bu fırsatı sağlamasını rica edeceğim. Türkiye barış için çok çabaladı. Ukrayna'daki durumu çözmek isteyen insanların olması çok güzel." ifadelerini kullandı.



Trump ve Zelenskiy de Putin'in İstanbul'da müzakere teklifine yeşil ışık yaktı.

