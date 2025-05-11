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Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasından yeni görüntüler! Yaralıların son durumu nasıl? | Ebru Heper'in ailesinden tepki

İstanbul Beylikdüzü'nde dün meydana gelen 1 kişinin hayatını kaybettiği 57 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde metrobüse arkadan çarpan diğer metrobüs şoförünün kazanın yaşandığı anlarda verdiği tepki ve yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor. Öte yandan İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de yaralıların son durumu hakkında bilgi verdi. Kazada hayatını kaybeden Ebru Heper'in acılı ailesi ise metrobüslerin sürekli arızalı olmasına isyan etti.

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Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025 , 14:06 Güncelleme Tarihi :11 Mayıs 2025 , 14:20
Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazasından yeni görüntüler! Yaralıların son durumu nasıl? | Ebru Heper’in ailesinden tepki

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Görüntülerde metrobüse çarpan otobosün içindeki yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor. Bir diğer güvenlik kamerası görüntüsünde ise şoförün kaza öncesi ve sırasında verdiği tepki ile çarpmanın etkisiyle yolcuların savrulduğu anlar görülüyor.

Beylikdüzü'nde metrobüs kazası (DHA)Beylikdüzü'nde metrobüs kazası (DHA)

ŞOFÖR MAHALLİNDEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
1 kişinin öldüğü 57 kişinin yaralandığı kaza anı şoför mahallinde bulunan kameraya da yansıdı.

Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasından yeni görüntüler(DHA)Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasından yeni görüntüler(DHA)

Görüntülerde metrobüse arkadan çarpan diğer metrobüs şoförünün kazanın yaşandığı anlarda verdiği tepki ve yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor.

Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasından yeni görüntüler(DHA)Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasından yeni görüntüler(DHA)

YARALILARIN SON DURUMU NASIL?
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında yaralanan 57 kişiden 54'ünün hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasından yeni görüntüler(DHA)Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasından yeni görüntüler(DHA)

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, "57 vatandaşımız hastanelerimize nakledilmiştir. Tedavileri tamamlanan 54 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 3 vatandaşımızın hastanedeki tedavileri devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasından yeni görüntüler(DHA)Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasından yeni görüntüler(DHA)

Güner, hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kazada hayatını kaybeden Ebru Heper (DHA)Kazada hayatını kaybeden Ebru Heper (DHA)

ACILI AİLE İSYAN ETTİ: HEP ARIZALI!
Kazada hayatını kaybeden 37 yaşındaki Ebru Heper'in dayısı Tuncay Bıkmaz, "Saat 16.00 civarlarında oldu, bize daha sonradan bilgi geldi. Olay yerine gidince yeğenimizin hayatını kaybettiğini öğrendik. Araç sigorta işinde çalışıyordu. Çok denetlenmesi lazım, sıkıntılar yaşıyoruz. Bundan önce 9 kişi daha hayatını kaybetti. Metrobüsler bozuk. Hastaneden aldık, Adli Tıp'a geldik, Adli Tıp'tan alıp tekrar gasilhaneye götüreceğiz Küçükçekmece'ye, oradan direkt memleketi Sivas'a götüreceğiz. Araçların hepsi bozuk biri değil. Araçların hepsi arızalı, bakım hiç yok. Ben de Esenyurt'ta ikamet ediyorum aynı zamanda esnafım. Defalarca metrobüsle gidiyorum. Her gittiğimde araçların ön paneline bakıyorum araçların hepsi arızalı. Şoförlere de dile getiriyorum, arkadaşlar 'Biz işçiyiz müdahale edemiyoruz' diyorlar. Sizler gerekli mercilere bildirin diyorlar. Bizler bildiriyoruz ama ilgi göremiyoruz." dedi.

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