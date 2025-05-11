Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazasından yeni görüntüler! Yaralıların son durumu nasıl? | Ebru Heper’in ailesinden tepki

Kazada hayatını kaybeden Ebru Heper (DHA)

ACILI AİLE İSYAN ETTİ: HEP ARIZALI!

Kazada hayatını kaybeden 37 yaşındaki Ebru Heper'in dayısı Tuncay Bıkmaz, "Saat 16.00 civarlarında oldu, bize daha sonradan bilgi geldi. Olay yerine gidince yeğenimizin hayatını kaybettiğini öğrendik. Araç sigorta işinde çalışıyordu. Çok denetlenmesi lazım, sıkıntılar yaşıyoruz. Bundan önce 9 kişi daha hayatını kaybetti. Metrobüsler bozuk. Hastaneden aldık, Adli Tıp'a geldik, Adli Tıp'tan alıp tekrar gasilhaneye götüreceğiz Küçükçekmece'ye, oradan direkt memleketi Sivas'a götüreceğiz. Araçların hepsi bozuk biri değil. Araçların hepsi arızalı, bakım hiç yok. Ben de Esenyurt'ta ikamet ediyorum aynı zamanda esnafım. Defalarca metrobüsle gidiyorum. Her gittiğimde araçların ön paneline bakıyorum araçların hepsi arızalı. Şoförlere de dile getiriyorum, arkadaşlar 'Biz işçiyiz müdahale edemiyoruz' diyorlar. Sizler gerekli mercilere bildirin diyorlar. Bizler bildiriyoruz ama ilgi göremiyoruz." dedi.