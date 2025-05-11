Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazasından yeni görüntüler! Yaralıların son durumu nasıl? | Ebru Heper’in ailesinden tepki

Görüntülerde metrobüse çarpan otobosün içindeki yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor. Bir diğer güvenlik kamerası görüntüsünde ise şoförün kaza öncesi ve sırasında verdiği tepki ile çarpmanın etkisiyle yolcuların savrulduğu anlar görülüyor.
Görüntülerde metrobüse çarpan otobosün içindeki yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor. Bir diğer güvenlik kamerası görüntüsünde ise şoförün kaza öncesi ve sırasında verdiği tepki ile çarpmanın etkisiyle yolcuların savrulduğu anlar görülüyor.
ŞOFÖR MAHALLİNDEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
1 kişinin öldüğü 57 kişinin yaralandığı kaza anı şoför mahallinde bulunan kameraya da yansıdı.
Görüntülerde metrobüse arkadan çarpan diğer metrobüs şoförünün kazanın yaşandığı anlarda verdiği tepki ve yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor.
YARALILARIN SON DURUMU NASIL?
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında yaralanan 57 kişiden 54'ünün hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.
Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, "57 vatandaşımız hastanelerimize nakledilmiştir. Tedavileri tamamlanan 54 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 3 vatandaşımızın hastanedeki tedavileri devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
Güner, hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
ACILI AİLE İSYAN ETTİ: HEP ARIZALI!
Kazada hayatını kaybeden 37 yaşındaki Ebru Heper'in dayısı Tuncay Bıkmaz, "Saat 16.00 civarlarında oldu, bize daha sonradan bilgi geldi. Olay yerine gidince yeğenimizin hayatını kaybettiğini öğrendik. Araç sigorta işinde çalışıyordu. Çok denetlenmesi lazım, sıkıntılar yaşıyoruz. Bundan önce 9 kişi daha hayatını kaybetti. Metrobüsler bozuk. Hastaneden aldık, Adli Tıp'a geldik, Adli Tıp'tan alıp tekrar gasilhaneye götüreceğiz Küçükçekmece'ye, oradan direkt memleketi Sivas'a götüreceğiz. Araçların hepsi bozuk biri değil. Araçların hepsi arızalı, bakım hiç yok. Ben de Esenyurt'ta ikamet ediyorum aynı zamanda esnafım. Defalarca metrobüsle gidiyorum. Her gittiğimde araçların ön paneline bakıyorum araçların hepsi arızalı. Şoförlere de dile getiriyorum, arkadaşlar 'Biz işçiyiz müdahale edemiyoruz' diyorlar. Sizler gerekli mercilere bildirin diyorlar. Bizler bildiriyoruz ama ilgi göremiyoruz." dedi.