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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! Masada Terörsüz Türkiye'nin yol haritası var!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak. Kabine toplantısının ana gündemi 'Terörsüz Türkiye' olacak. PKK'nın silha bırakma kararını duyurmasının ardından nasıl bir yol izleneceği toplantıda konuşulacak. Öte yandan Pakistan ve Hindistan ateşkesi ile Suriye ve Gazze'de masanın gündeminde olacak.

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Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025 , 12:27 Güncelleme Tarihi :11 Mayıs 2025 , 12:31
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! Masada Terörsüz Türkiye’nin yol haritası var!

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Kabine Toplantısı, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yarın gerçekleştirilecek.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN YOL HARİTASI
Kabine toplantısında, "Terörsüz Türkiye" hedefi en önemli başlıklardan birisi olacak. Terör örgütü PKK kongresini topladı. Silah bırakma kararının açıklanması bekleniyor.

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Kararın duyurulmasının ardından ilk aşama ise silahların nasıl teslim edileceğinin netleştirilmesi. 2. aşama ise Meclis'te yapılacak yasal düzenlemeler olacak. Toplantıda da gelişmeler değerlendirilecek, izlenecek yol haritası gözden geçirilecek.

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PAKİSTAN İLE HİNDİSTAN ARASINDAKİ ATEŞKES
Savaşın eşiğine gelen Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes ilan edildi. Hindistan'dan gelen açıklamaya göre, o görüşme 12 Mayıs'ta yapılacak, masaya askeri yetkililer oturacak. Türkiye de gelişmeleri yakından takip ediyor. Kabine toplantısında bölgedeki son durum ele alınacak.

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SURİYE VE GAZZE'DEKİ GELİŞMELER
Suriye'deki son gelişmeler mercek altına alınacak. Gazze'deki ateşkes süreci Kabine toplantısının dış başlıkları arasında yer alacak.

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