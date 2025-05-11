Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! Masada Terörsüz Türkiye’nin yol haritası var!

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PAKİSTAN İLE HİNDİSTAN ARASINDAKİ ATEŞKES

Savaşın eşiğine gelen Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes ilan edildi. Hindistan'dan gelen açıklamaya göre, o görüşme 12 Mayıs'ta yapılacak, masaya askeri yetkililer oturacak. Türkiye de gelişmeleri yakından takip ediyor. Kabine toplantısında bölgedeki son durum ele alınacak.