Kadraj Galeri Kadraj İkon Altın treni kaçmadan son çağrı! İslam Memiş 'risk çok yüksek' diyerek açıkladı: Gram altın yerine...

Altın treni kaçmadan son çağrı! İslam Memiş 'risk çok yüksek' diyerek açıkladı: Gram altın yerine...

Altın piyasasında son günlerdeki dalgalanmalar devam ederken, Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. A Haber canlı yayınında piyasaları değerlendiren Memiş, düzeltme hareketlerinin devam edeceğini ve yatırımcıların temkinli olmaları gerektiğini belirtti. Peki küçük yatırımcı nasıl kazanır? Altın hala güvenli liman mı? Yeni rekorlar gelir mi? İşte merak edilen soruların yanıtı.

Giriş Tarihi: 11.05.2025 12:48 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 12:48
Altın treni kaçmadan son çağrı! İslam Memiş ’risk çok yüksek’ diyerek açıkladı: Gram altın yerine...

Altın piyasalarındaki hareketlilik sürerken piyasalarda yankı uyandıran değerlendirmeler A Haber canlı yayınına katılan Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geldi. Memiş özellikle ons altındaki gerileme ve yatırımcılara yönelik stratejik tavsiyeleriyle dikkat çekti.

Altın treni kaçmadan son çağrı! İslam Memiş ’risk çok yüksek’ diyerek açıkladı: Gram altın yerine...

"Beklenen Patlama Gelmedi"

Memiş, Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan savaş geriliminin ardından piyasalarda ons altında sert bir yükseliş beklendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Herkes altın fiyatlarında bir patlama bekliyordu. 3430 dolar seviyesinden gerileyen ons altın tarafında sert bir düşüş gördük, yaklaşık 100 dolar civarında bir gerileme yaşandı.

Altın treni kaçmadan son çağrı! İslam Memiş ’risk çok yüksek’ diyerek açıkladı: Gram altın yerine...

O beklediğimiz patlama gerçekleşmedi. Dolayısıyla altın tarafındaki bu dinlenme, baskılanma süreci halen devam ediyor. Nisan ayının son haftasında 300 dolar ve 300 gram bir geri çekilme, bir düzeltme hareketi gördük. Düzeltme hareketlerinin devamını beklediğimi söyleyebilirim."

Altın treni kaçmadan son çağrı! İslam Memiş ’risk çok yüksek’ diyerek açıkladı: Gram altın yerine...

Uzman isim altının sağlıklı bir şekilde yükselebilmesi için teknik düzeltme hareketlerini tamamlaması gerektiğini vurguladı.

Altın treni kaçmadan son çağrı! İslam Memiş ’risk çok yüksek’ diyerek açıkladı: Gram altın yerine...

"Ons Altın 2800–2950 Dolar Aralığını Görmeden Kalıcı Yükseliş Zor"

İslam Memiş, ons altında sağlıklı bir yükseliş trendinden bahsedilebilmesi için 3000 dolar seviyesinin altına inilmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti:

"Er ya da geç o düzeltme hareketini yapmadan yeni rekorlar gelmez. Benim beklentim bu yönde. O yüzden ons altın 3000 dolar ve 3000 dolar altına sarkmadan, yani 2800–2950 dolar seviyeleri görülmeden sağlıklı yükselişler beklememek gerektiğini düşünüyorum."