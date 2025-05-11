Altın treni kaçmadan son çağrı! İslam Memiş 'risk çok yüksek' diyerek açıkladı: Gram altın yerine...
Altın piyasasında son günlerdeki dalgalanmalar devam ederken, Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. A Haber canlı yayınında piyasaları değerlendiren Memiş, düzeltme hareketlerinin devam edeceğini ve yatırımcıların temkinli olmaları gerektiğini belirtti. Peki küçük yatırımcı nasıl kazanır? Altın hala güvenli liman mı? Yeni rekorlar gelir mi? İşte merak edilen soruların yanıtı.
Giriş Tarihi: 11.05.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 12:48