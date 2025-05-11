Altın treni kaçmadan son çağrı! İslam Memiş ’risk çok yüksek’ diyerek açıkladı: Gram altın yerine...

O beklediğimiz patlama gerçekleşmedi. Dolayısıyla altın tarafındaki bu dinlenme, baskılanma süreci halen devam ediyor. Nisan ayının son haftasında 300 dolar ve 300 gram bir geri çekilme, bir düzeltme hareketi gördük. Düzeltme hareketlerinin devamını beklediğimi söyleyebilirim."