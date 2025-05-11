AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Ukrayna-Rusya barışı için açıklama: Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi en güvenilir irade

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Erdoğan'ı arayarak Ukrayna savaşında Türkiye'nin arabulucu olmasını istedi.

AHaber CANLI YAYIN

Erdoğan görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını belirtti ve Türkiye'nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan, barışa ulaşılması noktasında bir fırsat penceresinin aralandığını, kapsamlı bir ateşkes sağlanmasının barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını vurguladı.

Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten bir açıklama geldi. Çelik, "Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi, en güvenilir iradedir" dedi.

"EN GÜVENİLİR İRADE"

Çelik'in açıklaması şu şekilde:

Küresel barışı tehdit eden çatışmaların çözümü için Sayın Cumhurbaşkanımızın barış iradesi ve Türkiye'nin güvenilir adres olması öne çıkmaktadır.

Uluslararası alanda çatışma ve savaş kışkırtıcılığı konusunda son derece sorumsuz açıklamaların yapıldığı bir dönemdeyiz. Bir yerde barış ve çözüm isteyenlerin başka bir bölgede çatışma ve savaşı kışkırttığı ilkesizlikler çokça görülmektedir. Uluslararası kurumların etkisizleştiği ve diplomasinin çokça dışlandığı bir küresel tablo var. Uluslararası düzenin en temel sütunları sarsılmaktadır.

Bu gelişmeler karşısında Cumhurbaşkanımız, barış iradesini tüm çatışma bölgeleri için ayakta tutmaktadır. Bu irade Türkiye'yi güvenilir, diplomasi üreten ve hakkaniyetli bir çözüm adresi haline getirmiştir. Rusya-Ukrayna arasında aranan barış için de, dünyanın başka bölgelerindeki çatışmaların çözümü için de Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi, en güvenilir iradedir.

Cumhurbaşkanımızın sadece son birkaç ay içinde diplomatik gayret sarfettiği konular, küresel barışın sağlanması için gerekli tüm alanları kapsamaktadır.

HERKES MASAYI DEVİRİRKEN TÜRKİYE MASA KURDU

A Haber canlı yayınına da katılan Ömer Çelik, bazı ülkelerin uluslararası kurumların kurallarını ihlal ettiğini ifade ederek, "Uluslararası iradelerin dikişi söküldü" dedi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Herkes masayı devirirken Türkiye masa kurdu. Herhangi bir yerde barış sağlanacaksa en güvenilir adres Türkiye olarak ön plana çıkıyor. Türkiye'nin tek çıkarı bölgesel barış. İstanbul'da kurulan masanın halen gündemde olduğunu hemen her görüşmesinde Cumhurbaşkanımız dile getirmişti. Birçok çatışma alanına baktığımızda Cumhurbaşkanımızın mutabakatından başka mutabakat söz konusu değil.

MASA NE ZAMAN KURULACAK?

Bir barış masası tekrar kurulacaksa Türkiye hazır bunu iki taraf da biliyor. Dolayısıyla o artık iki tarafın da teknik yaklaşımlarına bağlı. Perşembe olur olmaz bilinmez ama İstanbul'da masa hazır. Ne zaman isterlerse oturulur.

Ayrıntılar geliyor...