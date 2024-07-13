Milli iradenin sesi olan A Haber, 15 Temmuz’da neden hedef alındı! Turkuvaz Medya neden susturulmak istendi? İşte ihanet ve diriliş gecesinde yaşananlar...

Bundan tam 8 yıl önce 15 Temmuz 2016'da Türk milleti tarihine yeni bir destan ekledi, halkın gücü tankların gücüne galip geldi.
15 Temmuz FETÖ'cülerin hain darbe girişimi gecesinde ilk hedeflerden birisi de milli iradenin yanında duran halkın sesi olmayı başarmış Turkuvaz Medya Grubu'ydu.
"ÇOK UZUN GECEYDİ"
A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ihanet gecesinde halkın arasındaydı. A Haber ekranlarından an be an gelişmeleri aktarmıştı. O dönemi anlatan Sali, "Çok uzun geceydi. Bizim A Haberi basmaya gelen darbeciler vardı. Sabaha kadar yayın yaptık. O zaman Fransa'da bir terör saldırısını geride bırakmıştık. Benim aklıma ilk ol geldi. Acaba bir terör tehdidi mi var? Köprülerin o yüzden tutulduğunu düşündüm. Genel Müdürümüz Abdülhalik Çimen ile sürekli iletişim halindeydik ve yayıncılık manasında ne yapılacağını sürekli konuşuyorduk. Evden çıktım. Bizim A Haber'i basmaya gelen çok sayıda darbeci vardı. Sözde askerlerden bahsediyoruz. O gece biz sabaha kadar yayın yaptık. Sokaktaki insanlar bu darbenin bastırıldığını bizden duydu. Bundan sonra insanlara daha da bir özgüven geldi. A Haber çok önemli referans bir kanal oldu. Ondan sonra da Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı oldu." ifadelerini kullandı.
"15 TEMMUZ BENİM İÇİN DESTAN"
A Haber İstanbul Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak da 15 Temmuz gecesi darbe girişimini durduran halkın arasında yaşadıklarını anlattı. Kerim Ulak, "15 Temmuz benim için destan. O gün vatandaşlarımız adeta ölümü göze alıp abdestlerini alarak şehadete koştular. Vatandaşlar evlerinden iş yerlerinden çıkarak İstanbul'un birçok noktasına akın ettiler. Vatanı hainlere ve cuntacılara bırakmayacaklarının mesajını verdiler. O gün yaşananlara tanıklık etmek benim için ayrı bir gururdur. Hatayım boyunca bunu asla unutmayacağım." sözlerini paylaştı.