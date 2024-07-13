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Milli iradenin sesi olan A Haber, 15 Temmuz'da neden hedef alındı! Turkuvaz Medya neden susturulmak istendi? İşte ihanet ve diriliş gecesinde yaşananlar...

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki hain kalkışmasının üzerinden tam 8 yıl geçti. Türk milleti tarihine yeni bir destan ekleyerek, halkın gücünün, tankların gücünden daha üstün olduğunu ispatladı. 15 Temmuz FETÖ'cülerin hain darbe girişimi gecesinde ilk hedeflerden birisi de milli iradenin yanında duran halkın sesi olmayı başarmış Turkuvaz Medya Grubu'ydu. Peki milli iradenin sesi olan A Haber o gece neden hedef alındı! Turkuvaz Medya neden susturulmak istendi? İşte ihanet ve diriliş gecesinde yaşananlar...

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 21:39 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 22:46
Milli iradenin sesi olan A Haber, 15 Temmuz’da neden hedef alındı! Turkuvaz Medya neden susturulmak istendi? İşte ihanet ve diriliş gecesinde yaşananlar...

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Bundan tam 8 yıl önce 15 Temmuz 2016'da Türk milleti tarihine yeni bir destan ekledi, halkın gücü tankların gücüne galip geldi.

Peki o gece neler yaşandı? a haber o gece neden hedef alındı? 15 temmuz gecesi turkuvaz medya neden susturulmak istendi? tanıkları anlattı.

15 Temmuz FETÖ'cülerin hain darbe girişimi gecesinde ilk hedeflerden birisi de milli iradenin yanında duran halkın sesi olmayı başarmış Turkuvaz Medya Grubu'ydu.



"ÇOK UZUN GECEYDİ"

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ihanet gecesinde halkın arasındaydı. A Haber ekranlarından an be an gelişmeleri aktarmıştı. O dönemi anlatan Sali, "Çok uzun geceydi. Bizim A Haberi basmaya gelen darbeciler vardı. Sabaha kadar yayın yaptık. O zaman Fransa'da bir terör saldırısını geride bırakmıştık. Benim aklıma ilk ol geldi. Acaba bir terör tehdidi mi var? Köprülerin o yüzden tutulduğunu düşündüm. Genel Müdürümüz Abdülhalik Çimen ile sürekli iletişim halindeydik ve yayıncılık manasında ne yapılacağını sürekli konuşuyorduk. Evden çıktım. Bizim A Haber'i basmaya gelen çok sayıda darbeci vardı. Sözde askerlerden bahsediyoruz. O gece biz sabaha kadar yayın yaptık. Sokaktaki insanlar bu darbenin bastırıldığını bizden duydu. Bundan sonra insanlara daha da bir özgüven geldi. A Haber çok önemli referans bir kanal oldu. Ondan sonra da Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı oldu." ifadelerini kullandı.



"15 TEMMUZ BENİM İÇİN DESTAN"

A Haber İstanbul Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak da 15 Temmuz gecesi darbe girişimini durduran halkın arasında yaşadıklarını anlattı. Kerim Ulak, "15 Temmuz benim için destan. O gün vatandaşlarımız adeta ölümü göze alıp abdestlerini alarak şehadete koştular. Vatandaşlar evlerinden iş yerlerinden çıkarak İstanbul'un birçok noktasına akın ettiler. Vatanı hainlere ve cuntacılara bırakmayacaklarının mesajını verdiler. O gün yaşananlara tanıklık etmek benim için ayrı bir gururdur. Hatayım boyunca bunu asla unutmayacağım." sözlerini paylaştı.



DARBECİLERE SORUŞTURMA

Sabah gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı. Nazif Karaman, "O Giresun Bulancak'a zaman kız istemeye gittik. Telefonum çaldı. Çengelköy'de askerler olduğu söylendi. Ekranda darbecilere karşı darbe soruşturması başlatıldığını söyledim." diye anlattı.



POLİSE MORAL VEREN YAYINLAR

Nazif Karaman ihanet şebekesinin kanlı darbe girişiminde nasıl başarısız olduğunu, A Haber'in o süreçte nasıl bir öneme sahip olduğunu anlattı ve "İlk göz altıların harp akademilerinde olduğunu hatırlıyorum. Biz A Haber'den gözaltı haberlerini verdikçe vatansever o polisler görevlerini moralle yaptı." dedi.



CANLI YAYINDA ÇAĞRI DÖNÜM NOKTASI OLDU

A Haber programcısı Cemil Barlas da o kara gecede A Haber ve Turkuvaz Medya'nın darbecilerin birinci hedefi olduğunu ifade etti. Cemil Barlas, "Rahmetli babam hastanede yatıyordu Melih Altınok bizle beraberdi. O saate göre çok trafik vardı. Abi 'darbe var' kaçın diyorlardı. Köprüyü kapatmışlar. Biz tam kanala girerken Genel Müdürümüz Abdülhaluk Çimen ile karşılaştık. Elinde telefon var ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bağlanmış. Stüdyoya beraber girdik. O telefondan kamera ile yayın yapıldı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan halkı sokaklara çağırdı. Biz de sabaha kadar yayına başladık." sözlerine yer verdi.



Barlas 15 Temmuz gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın A Haber canlı yayına bağlanarak millete çağrı yapmasının bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Barlas, "Teröristler bizim stüdyoları bulmadılar. Daha önce helikopter yollamışlar. FETÖ'cü bir kadın pilot vardı. O binanın üzerinde dolanmış dolanmış inecek yer bulamayınca bir otobüs asker yollamışlar. Bina karanlık olduğu için binayı bulamadılar. Onlar da gidip DİGİTÜRK'ün binasını bastılar." diye konuştu.



"BAYRAĞA ELDEN BIRAKMADILAR"

O hain gecenin tanıklarından biri de A Haber spikeri Tahir İnan'dı. Kanlı gecede ihanet şebekesinin ateşi altında kalan Tahir İnan, unutamadığı o anları anlattı. İnan, "Yaşananların dünyada eşi benzeri olduğunu düşünmüyorum. Bir görüntü bir helikopter… Biz bunları terörle mücadelede görmede alışığız. Orada demokrasisine sahip çıkmak için toplanmış insanların ateş açtı. O insanlar vatanı için helikopterlerin önüne siper oldular. Artık bundan sonra söylenecek söz yoktu. Onlarca insan şehit oldu. O gece insanlar liderinin çağrısını dinledi bayrağı elden bırakamadı." dedi.

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