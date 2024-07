Milli iradenin sesi olan A Haber, 15 Temmuz’da neden hedef alındı! Turkuvaz Medya neden susturulmak istendi? İşte ihanet ve diriliş gecesinde yaşananlar...

"ÇOK UZUN GECEYDİ"



A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ihanet gecesinde halkın arasındaydı. A Haber ekranlarından an be an gelişmeleri aktarmıştı. O dönemi anlatan Sali, "Çok uzun geceydi. Bizim A Haberi basmaya gelen darbeciler vardı. Sabaha kadar yayın yaptık. O zaman Fransa'da bir terör saldırısını geride bırakmıştık. Benim aklıma ilk ol geldi. Acaba bir terör tehdidi mi var? Köprülerin o yüzden tutulduğunu düşündüm. Genel Müdürümüz Abdülhalik Çimen ile sürekli iletişim halindeydik ve yayıncılık manasında ne yapılacağını sürekli konuşuyorduk. Evden çıktım. Bizim A Haber'i basmaya gelen çok sayıda darbeci vardı. Sözde askerlerden bahsediyoruz. O gece biz sabaha kadar yayın yaptık. Sokaktaki insanlar bu darbenin bastırıldığını bizden duydu. Bundan sonra insanlara daha da bir özgüven geldi. A Haber çok önemli referans bir kanal oldu. Ondan sonra da Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı oldu." ifadelerini kullandı.