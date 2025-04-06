TESK Başkanı Bendevi Palandöken’den önemli açıklamalar: Sert kurallar konursa, enflasyonda başarı sağlanır

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, fiyat artışları ve piyasadaki rekabet koşulları dahil gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Piyasada tekelciliğin önüne geçmesi için kurallar konulması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, perakende sektörünü düzenleyen yasada eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirterek, "Esnaf ve sanatkarın sıkıntısı kuralsızlıkta. Yoksa rekabet edecek, kendi maharetiyle ürettiği veya el zanaatlarıyla hazırladığı ürünleri satmasında bir sıkıntı yok. Sorun, güçlerin farklılığında. Aynı şekilde, esnaf ve sanatkarın önünün açılmasıyla ülkemizde yaklaşık 3 milyon esnafın geçim kaynağı olan haksız rekabetin önlenmesi için kurallar konmalı. Bu şekilde enflasyon düşer" dedi.

KAYNAĞINA İNİLMELİ

Palandöken şöyle konuştu:

Aksi takdirde mevcut yasalardaki eksiklikler giderilmeden fiyatları kontrol altına almak mümkün olmaz. Yapılan denetimlerde kaynağından başlanmalı, fiyat analizlerinde raftaki sürelerinin maliyetlerini artırdığını varsaymak gerekir.