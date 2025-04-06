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Kira vergisi için son gün 7 Nisan! Hangi masraflar vergiyi düşürür? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor?

2024’te kira geliri elde edenler için beyanname ve ilk taksit dönemi 7 Nisan’da sona erecek. Eğitim, sağlık, sigorta gibi masraflar indirim konusu yapılabilecek, cepten çıkacak parayı azaltacak.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Nisan 2025
Kira vergisi için son gün 7 Nisan! Hangi masraflar vergiyi düşürür? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor?

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Milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren kira geliri beyanı için süre daralıyor. 2024'te konuttan yıllık 33 bin, iş yerinden 230 bin liranın üzerinde kira geliri elde edenlerin 7 Nisan'a kadar beyannamelerini vermesi, ilk taksitini yatırması gerekiyor. Beyanname verirken dikkat edilecek ayrıntılar cepten çıkaracak parayı azaltabiliyor. Burada kira, eğitim, sağlık, sigorta gibi harcamalar indirim konusu yapılabiliyor.

Kira vergisi için son gün 7 Nisan! Hangi masraflar vergiyi düşürür? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)Kira vergisi için son gün 7 Nisan! Hangi masraflar vergiyi düşürür? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)

YÖNTEME DİKKAT!
Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde iki yöntem bulunuyor. Götürü gider yönteminde belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15'i götürü gider olarak hasılattan indiriliyor. Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda ise kira gelirinden Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen giderler indirilebiliyor.

Kira vergisi için son gün 7 Nisan! Hangi masraflar vergiyi düşürür? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)Kira vergisi için son gün 7 Nisan! Hangi masraflar vergiyi düşürür? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)

NELER İNDİRİLEBİLİR?
Gerçek gideri seçen ev sahipleri, kira geliri elde ettikleri evle ilgili yaptıkları asansör, yalıtım, onarım gibi masrafları kira gelirinden indirebiliyor. Ayrıca ev krediyle alınmışsa 12 aylık faiz ödemeleri de gider olarak hesaba katılıyor. Ev 2020 yılından sonra alınmışsa, satın alma bedelinin yüzde 5'i indirim konusu yapılabiliyor. Mülk sahibi evini kiraya verip başka yerde kirada oturuyorsa, oturduğu evin kira giderini de indirebiliyor.

Kira vergisi için son gün 7 Nisan! Hangi masraflar vergiyi düşürür? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)Kira vergisi için son gün 7 Nisan! Hangi masraflar vergiyi düşürür? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)

SİGORTA MASRAFI DÜŞÜLÜR
Kira vergisi mükellefinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin yüzde 50'si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin yüzde 100'ü gelir matrahından indirilebiliyor. İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, beyan edilen gelirin yüzde 15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını (2024 için 240 bin 30 lira) aşamıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ödenen katkı payları ise indirim konusu yapılamıyor.

Kira vergisi için son gün 7 Nisan! Hangi masraflar vergiyi düşürür? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)Kira vergisi için son gün 7 Nisan! Hangi masraflar vergiyi düşürür? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)

YAŞ SINIRI VAR
Mükellefin kendisi, eşi ve çocukları (18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları) için Türkiye'de yapılan eğitim ve sağlık harcamaları da beyan edilen gelirin yüzde 10'unu aşmaması şartıyla yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilebiliyor. Kitap ve kırtasiye masrafları, okul servis ücretleri, forma ve ayakkabı masrafları, özel yurt masrafları indirim konusu yapılabiliyor. Okul yemek masrafları ve vakıf üniversitelerine ödenen eğitim harcamaları ise indirim olarak dikkate alınamıyor.

Kira vergisi için son gün 7 Nisan! Hangi masraflar vergiyi düşürür? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)Kira vergisi için son gün 7 Nisan! Hangi masraflar vergiyi düşürür? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)

İNDİRİLECEK GERÇEK GİDER NASIL HESAPLANIYOR?
Burada şu formül uygulanıyor:
Vergiye tabi hasılat = Toplam hasılat - Konut kira geliri istisnası
İndirilebilecek gider = (Toplam gider x vergiye tabi hasılat) / Toplam hasılat

ÖRNEK HESAPLAMA
2024'te kredi kullanarak 3.2 milyon liraya aldığı (160 bin lirası indirim konusu) dairesinden 300 bin lira kira geliri, 34 bin 800 lira asansör-sigorta gideri, 64 bin 200 lira konut kredisi faizi ödemesi olmuş kişinin gerçek gider ve vergi hesabı şöyle olacaktır:

GİDER HESABI
Gelir: 300.000 TL
Toplam gider: 160.000 + 34.800 + 64.200 = 259.000 TL
Vergiye tabi hasılat = 300.000 - 33.000 = 267.000 TL
İndirilebilecek gider: (259.000 x 267.000) / 300.000 = 230.510 TL

VERGİ HESABI
Kira geliri: 300.000 TL
Vergiden istisna edilen tutar: 33.000 TL
Kalan: 300.000 - 33.000 = 267.000 TL
Giderler (Gerçek): 230.510 TL
Vergi tabi gelir matrahı: 267.000 - 230.510 = 36.490 TL
Ödenecek gelir vergisi: 5.473,50 TL
Damga vergisi: 672,40 TL
Toplam: 6.147,90 TL

Kira vergisi için son gün 7 Nisan! Hangi masraflar vergiyi düşürür? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)Kira vergisi için son gün 7 Nisan! Hangi masraflar vergiyi düşürür? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)

NELER İNDİRİLEBİLİR?
Gerçek gideri seçen ev sahipleri şu giderlerini indirim konusu yapabiliyor:
- Kiraya verilen gayrimenkul için ödenen; aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri

- Kiraya verilen eve ait sigorta giderleri

- Evin satın alma bedelinin yüzde 5'i (ilk 5 yıl-2020 sonrasında alınan ev için geçerli)

- Onarım, bakım ve idame giderleri

- Mülke ait ödenen vergi ve harçlar

- Isı yalıtımı, enerji tasarrufu sağlamaya dönük harcamalar (2024 takvim yılı için 6 bin 900 lirayı aşıyorsa)

- Ev için banka kredisi ödeniyorsa borçların faizi (12 aylık hesaplanacak)

- Mülk sahibi evini kiraya verip başka yerde kirada oturuyorsa, oturulan evin kira gideri

- Mülk sahibinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin yüzde 50'si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin yüzde 100'ü

- Mükellefin kendisi, eşi ve çocukları için Türkiye'de yapılan eğitim ve sağlık harcamaları...

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