SİGORTA MASRAFI DÜŞÜLÜR Kira vergisi mükellefinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin yüzde 50'si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin yüzde 100'ü gelir matrahından indirilebiliyor. İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, beyan edilen gelirin yüzde 15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını (2024 için 240 bin 30 lira) aşamıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi 'ne (BES) ödenen katkı payları ise indirim konusu yapılamıyor.

Kira vergisi için son gün 7 Nisan! Hangi masraflar vergiyi düşürür? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)

YAŞ SINIRI VAR Mükellefin kendisi, eşi ve çocukları (18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları) için Türkiye'de yapılan eğitim ve sağlık harcamaları da beyan edilen gelirin yüzde 10'unu aşmaması şartıyla yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilebiliyor. Kitap ve kırtasiye masrafları, okul servis ücretleri, forma ve ayakkabı masrafları, özel yurt masrafları indirim konusu yapılabiliyor. Okul yemek masrafları ve vakıf üniversitelerine ödenen eğitim harcamaları ise indirim olarak dikkate alınamıyor.

Kira vergisi için son gün 7 Nisan! Hangi masraflar vergiyi düşürür? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)

Kira vergisi için son gün 7 Nisan! Hangi masraflar vergiyi düşürür? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA) İNDİRİLECEK GERÇEK GİDER NASIL HESAPLANIYOR? Burada şu formül uygulanıyor: Vergiye tabi hasılat = Toplam hasılat - Konut kira geliri istisnası İndirilebilecek gider = (Toplam gider x vergiye tabi hasılat) / Toplam hasılat ÖRNEK HESAPLAMA 2024'te kredi kullanarak 3.2 milyon liraya aldığı (160 bin lirası indirim konusu) dairesinden 300 bin lira kira geliri, 34 bin 800 lira asansör-sigorta gideri, 64 bin 200 lira konut kredisi faizi ödemesi olmuş kişinin gerçek gider ve vergi hesabı şöyle olacaktır:

Kira vergisi için son gün 7 Nisan! Hangi masraflar vergiyi düşürür? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)



NELER İNDİRİLEBİLİR?

Gerçek gideri seçen ev sahipleri şu giderlerini indirim konusu yapabiliyor:

- Kiraya verilen gayrimenkul için ödenen; aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri



- Kiraya verilen eve ait sigorta giderleri



- Evin satın alma bedelinin yüzde 5'i (ilk 5 yıl-2020 sonrasında alınan ev için geçerli)

- Onarım, bakım ve idame giderleri



- Mülke ait ödenen vergi ve harçlar

- Isı yalıtımı, enerji tasarrufu sağlamaya dönük harcamalar (2024 takvim yılı için 6 bin 900 lirayı aşıyorsa)



- Ev için banka kredisi ödeniyorsa borçların faizi (12 aylık hesaplanacak)

- Mülk sahibi evini kiraya verip başka yerde kirada oturuyorsa, oturulan evin kira gideri

- Mülk sahibinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin yüzde 50'si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin yüzde 100'ü



- Mükellefin kendisi, eşi ve çocukları için Türkiye'de yapılan eğitim ve sağlık harcamaları...

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