Türkiye’nin yeni enerjisi! Berat Albayrak’ın Milli Enerji ve Maden Politikası meyvelerini veriyor

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hayata geçirdiği Milli Enerji ve Maden Politikası'nın meyveleri toplanmaya başladı.

Bu yılın ilk üç ayında elektrik üretimi toplam 86,5 milyon megavatsaate ulaşırken, söz konusu üretimin 35 milyon megavatsaatini güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle, barajlı ve akarsu santralleri oluşturdu.

Mart sonunda güneş enerjisi santrallerinin sayısı 32 bin 882, rüzgar santrallerinin 376, jeotermal enerji santrallerinin 66, biyokütle santrallerinin 376, barajlı santrallerin 147 ve akarsu santrallerinin sayısı 620 olarak hesaplandı. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın kurulu güç istatistiklerinde ilk sırada Çin, ABD ve Brezilya yer alıyor.

Bu üçlüyü Hindistan, Almanya, Japonya, Kanada, İspanya, Fransa ve İtalya izliyor. Türkiye ise 58 bin 462 megawatt ile 11'inci sırada yer alıyor. Türkiye'nin ardından da Rusya, İngiltere, Avustralya ve Vietnam geliyor.