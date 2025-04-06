SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin yeni enerjisi! Berat Albayrak'ın Milli Enerji ve Maden Politikası meyvelerini veriyor

Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlatılan Milli Enerji ve Maden Politikası, meyvelerini vermeye başladı. 2025’in ilk üç ayında elektrik üretimi 86,5 milyon megavatsaate ulaşırken, bu üretimin 35 milyon megavatsaatini yenilenebilir enerji kaynakları ve barajlı santraller oluşturdu.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Nisan 2025
Türkiye’nin yeni enerjisi! Berat Albayrak’ın Milli Enerji ve Maden Politikası meyvelerini veriyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hayata geçirdiği Milli Enerji ve Maden Politikası'nın meyveleri toplanmaya başladı.

Bu yılın ilk üç ayında elektrik üretimi toplam 86,5 milyon megavatsaate ulaşırken, söz konusu üretimin 35 milyon megavatsaatini güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle, barajlı ve akarsu santralleri oluşturdu.

Mart sonunda güneş enerjisi santrallerinin sayısı 32 bin 882, rüzgar santrallerinin 376, jeotermal enerji santrallerinin 66, biyokütle santrallerinin 376, barajlı santrallerin 147 ve akarsu santrallerinin sayısı 620 olarak hesaplandı. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın kurulu güç istatistiklerinde ilk sırada Çin, ABD ve Brezilya yer alıyor.

Bu üçlüyü Hindistan, Almanya, Japonya, Kanada, İspanya, Fransa ve İtalya izliyor. Türkiye ise 58 bin 462 megawatt ile 11'inci sırada yer alıyor. Türkiye'nin ardından da Rusya, İngiltere, Avustralya ve Vietnam geliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’de 141 milyonluk börek ihalesi! Yolsuzluk operasyonundan tam 8 gün önce...
Çalışana yüksek tazminat formülü! Ek ödemeler nasıl ekleniyor? İşte tazminat hesabına ilişkin merak edilenler
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında firari olarak aranıyordu! Kaan Ketenci KKTC’de yakalandı
İstanbul’un Boğazına saplanan rüşvet hançeri! Vaniköy skandalı tanık ifadesinde | Takvim.com.tr o isme ulaştı
Kira vergisi için son gün 7 Nisan! Hangi masraflar vergiyi düşürür? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor?
CHP’li Özgür Özel kapı kapı dolaşıyor! Bu kez eski Yunanistan Başbakanı’na Türkiye’yi şikayet etti Başkan Erdoğan’ı hedef aldı
Fatih Tekke’den özel plan! Trabzonspor Kadıköy’e galibiyet için çıkacak
Murat Ongun’dan şimdi de Lüks villa çelişkisi! Ekrem İmamoğlu’nu işaret etti
İsrail’e karşı silahlı cihad farzdır | Dünya Müslüman Alimler Birliği’nden Gazze fetvası: İşte ana maddeleri...
İsrail’in yalanı ortaya çıktı! Sağlık çalışanlarına pusu kurup katlettiler
PFDK Fenerbahçe’nin Galatasaray maçı cezalarını açıkladı
Takvim.com.tr’de gündeme getirmişti! CHP’li Tolgahan Erdoğan’ın ifadesi ortaya çıktı: Para kuleleri ve kurultay için açtırılan döviz büroları!
Derbi ateşten gömlek! Fenerbahçe ve Trabzonspor’un muhtemel 11’leri
İBB’nin reklam usulsüzlüğü raporda: 4 milyarlık kamu zararı! Reklam şirketi sahibi tanık Kültür A.Ş tezgahını anlattı: Yasal haraç!
CHP’de Olağanüstü Kurultay’a 1 kala liste yarışı kızıştı! TAKVİM yazdı Oğuz Kaan Salıcı denge ve dayanışma listesini duyurdu
Kral Charles Çinli casus skandalına karıştı! Prens Andrew ile Windsor Kalesi’nde gizli görüşme
🚨İstanbul Kurnaköy gişelerinde feci kaza! Görüntüler ortaya çıktı! Çok sayıda can kaybı var
CHP’de olağanüstü haller! Bomba PM’de patlayacak! Oğuz Kaan Salıcı’dan sürpriz! Kemal Kılıçdaroğlu neden aday olmadı? İki sürpriz aday
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ABD’nin vergi tarifesini yorumladı: Türkiye’nin yararına
Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede