Geç saat olmasına rağmen Etiler'de ara caddeler bile aşırı yoğundu. Araçlar ters yönde gidiyorlardı. Twitter'da Boğaziçi Köprüsü'nde bir şeyler olduğu konuşuluyordu. "Terör saldırısı" diyen de vardı "darbe" diyen de. "Darbe mi, yok artık bu çağda..." diye söylenerek eve girdik. Meğer oluyormuş. Televizyonu açtığımızda TRT'de darbecilerin "Yurt Sulh Cihanda Sulh" diye biten bildirisi okunuyordu. İş ciddiydi. Televizyon kanallarını susturuyorlardı.

İlk olarak olan biteni anlamak için Serhat Albayrak'ı aradım. Dinlediklerimden sonra "Kanala geçiyoruz" dedim. Bir süre eve gelemeyecek olma ihtimaline karşı yanımıza üç beş parça eşya alıp kanala doğru yola koyulduk. Maceralı bir yolculuktan sonra o dönem stüdyolarımızın bulunduğu Fulya'daki binaya ulaştık. A Haber Müdürü Haluk Çimen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yayına bağlamak için telefon trafiği yürütüyordu. Zira aynı dakikalarda CNN Türk de Erdoğan'ı yayına almak için uğraşıyordu. Ayaküstü durumu değerlendirip canlı yayına girdik. Stüdyoda Banu El vardı. Derken Cumhurbaşkanı'nın o gece safları netleştiren ve gidişatı değiştiren o sözlerini ekranlardan tüm Türkiye'ye duyurduk: "Tüm milletimi, meydanlara, havaalanlarına davet ediyorum. Siz dik durun yeter, biz ölümüne, ölümüne..."

HER ŞEY YENİ BAŞLIYORDU

Halk sokaktaydı ancak darbeciler de direniyordu. Dört bir taraftan askerlerin açtığı ateş sonucu ya da tankın altında kalarak feci şekilde ölen vatandaşların görüntüleri akıyordu. Cumhurbaşkanı'nın güvenliğinin sağlanıp sağlanamadığı meçhuldü.

Kuşkusuz at izinin it izine karıştığı bu kaotik saatlerde üstüne ağır bir yük düşen medya, darbecilerin ilk hedeflerindendi. Biz de bir yandan canlı yayını yaparken bir yanda da kanaldaki arkadaşlarımızla ve nöbetçi güvenlik elemanlarıyla binanın güvenliğini sağlamak için kendimizce planlar yapıyorduk. Ayrıca yayınların içeriden sabote edilmesi ihtimaline karşı da uyanık olmalıydık.



Atmosfer ağırdı, ancak kimsede telaş yoktu. O gece kanaldaki herkes soğukkanlılıkla görevini yerine getirdi. Mesaisi bitenler bile ailelerin yanına dönmedi.

KANALI BASMAYA GELENLER KAYBOLDU

Sabaha doğru binanın ön kapısının açıldığı caddede nöbet tutan polis memurlarından öğrenecektik ki meğer çok şanslıymışız.

Heyecandan olan biteni gözleri yaşararak anlatan genç memur şunları söylüyordu: "Gece sokağa bir otobüs dolusu asker geldi. Ancak bizi kalabalık sanıp geri döndüler, binanın arka kapısına yöneldiler. Orada da kaybolmuşlar."



Evet şansımız kanalın özel bir üniversiteyle ortak kullandığı, tadilatı da düzenlemesi de hiç bitmeyen nam-ı diğer toprak binanın labirenti andıran mimarisiydi.