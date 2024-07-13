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15 Temmuz gecesi Turkuvaz Medya tüm gücüyle sahadaydı! Dünya FETÖ'ye karşı şanlı direnişi A Haber ekranlarından takip etti

FETÖ'nün hain bir darbeye kalkıştığı 15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye genelinde vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara inmiş ve milli iradeye sahip çıkarak darbeci hainlere geçit vermemişti. Turkuvaz Medya'nın sahada A Haber olmak üzere bütün ekipleri de o karanlık gecede görevinin başında, milli iradenin yanındaydı. Ankara'da çatışmaların ve bombaların yoğun olduğu noktalardan gerçekleştirilen canlı yayınlar ile "FETÖ ihaneti" ve halkın şanlı direnişi tüm dünyaya canlı olarak aktarıldı.

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 17:13 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 18:02
15 Temmuz gecesi Turkuvaz Medya tüm gücüyle sahadaydı! Dünya FETÖ’ye karşı şanlı direnişi A Haber ekranlarından takip etti

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FETÖ'nün hain bir darbeye kalkıştığı 15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye genelinde vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara inmiş ve milli iradeye sahip çıkarak darbeci hainlere geçit vermemişti.

15 Temmuz gecesi A Haber ekipleri sahadaydı

TURKUVAZ MEDYA CANLI OLARAK AKTARDI
Turkuvaz Medya'nın sahada A Haber olmak üzere bütün ekipleri de o karanlık gecede görevinin başındaydı. Ankara'da çatışmaların ve bombaların yoğun olduğu noktalardan gerçekleştirilen canlı yayınlar ile "FETÖ ihaneti" ve halkın şanlı direnişi tüm dünyaya canlı olarak aktarıldı.


BİZİM BURADA YAPACAĞIMIZ ŞEY BURADA ÖLMEKTİR
İhanet gecesinde TBMM'ye giden dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, darbecilerin attığı bombalara karşı ölümü göze aldıklarını ifade etmişti. Bozdağ, "Bomba da atsanız buradayız, ne yaparsanız yapın buradayız. Bizim burada yapacağımız şey, burada ölmektir." ifadelerini kullanmıştı.

A HABER TBMM'DEN CANLI YAYINDAYDI
O anlarda TBMM'den canlı yayın yapan A Haber ekibi mikrofonlarına konuşan AK Parti Milletvekili Nihat Zeybekci, "Bu vatan hainlerine bu darbecilere bu ülke asla terk edilmeyecek. Gerekli cevabı milletimizden ve meclisten alacaktır." diyerek millete seslenmişti.


ŞANLI DİRENİŞ TÜM DÜNYAYA GÖSTERİLDİ
Millet meydanlara çıkarak hem demokrasisine hem de liderine sahip çıktı. Başkent Ankara'da bulunan kritik kurumlar darbecilerin hedefindeydi.

A Haber ekipleri de o gece gerçekleştirdiği yayınlarla halkın şanlı direnişini tüm dünyaya gösterdi.

SİYASİLER BİRLİK MESAJLARINI A HABER'DEN VERDİLER
TBMM ve milletvekilleri de ihanet gecesi görevlerinin başındaydı. O gece bir ilk yaşandı. A Haber ekipleri, Meclis Genel Kurulu'na indi ve ilk kez içeriden canlı yayın yapıldı. Siyasi parti temsilcileri FETÖ'cülerin düzenlediği hain kalkışmaya karşı birlik mesajlarını A Haber üzerinden verdi.


KESİNLİKLE AKAMETE UĞRAYACAKTIR
Dönemin AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Millet iradesine karşı başlatılmış olan bir avuç darbecinin teşebbüsü kesinlikle akamete uğrayacaktır. Tüm milletimizi bu girişim sonlandırılıncaya kadar meydanlarda kalmaya sokaklarda kalmaya davet ediyorum." demişti.

Bugün Genel Başkanlık koltuğunda oturan dönemin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, "Demokrasiye ve parlamentoya sonuna kadar bağlıyız." ifadelerini kullanmıştı.

HEP BİR AĞIZDAN LANET: HAİNLER ALÇAKLAR
Darbecilerin TBMM'ye bomba yağdırdığı anlarda vekiller hep bir ağızdan, "Hainler, alçaklar" diyerek ihaneti gerçekleştiren FETÖ terör örgütünün eli kanlı üyelerine tepki gösterdi.

TBMM'deki bombalanan alanların hasarını ilk kez A Haber ekipleri görüntülendi.TBMM'deki bombalanan alanların hasarını ilk kez A Haber ekipleri görüntülendi.

TBMM'de mesai gece boyunca devam ederken bombaların verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

TBMM'deki bombalanan alanların hasarını ilk kez A Haber ekipleri görüntülendi.TBMM'deki bombalanan alanların hasarını ilk kez A Haber ekipleri görüntülendi.

Ankara'nın başka bir noktasından gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş ise, Ankaralıların ellerinde bayraklarla Esenboğa Havalimanı'na gittiğini ifade etmişti.


ANKARA'DA KİLOMETRELERCE TRAFİK
Yeşiltaş, "Bu yol Esenboğa Havaalanı'na gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi uzun kuyruklar oluştu. Türk bayrağını alan Ankaralılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından sokağa indi." ifadelerini kullanmıştı

Darbecilerin hedef aldığı noktalardan birisi de Ankara'nın kalbinde bulunan Genelkurmaya Başkanlığı oldu.

A Haber muhabiri Tahir İnan ve kameraman Şükrü Can, gece boyu şanlı direnişi anbean görüntüledi.

CUNTACILARIN TRT'DEN TEMİZLENMESİ GÖRÜNTÜLENDİ
Cuntacıların işgal ettiği silah zoruyla darbe bildirisini okuttukları TRT Genel Müdürlüğü'nün hainlerden temizlenmesini de A Haber ekipleri görüntüledi.
A Haber mikrofonlarına konuşan dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'nin her tarafında milyonlarca insan bugün ülkenin geleceğine, yarınlarına ve bir grup asinin ortaya korumuş olduğu alçakça harekete müthiş bir şekilde reaksiyon gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de gece boyunca sıcak çatışmaların yaşandığı nokta oldu. Bombalara rağmen halk orada da direnişine sabaha kadar devam etti. Gelişmeleri canlı yayında aktaran A Haber ekibinden Murat Övücü, "Burası Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen yanındaki kavşak. Dün geceki darbe girişiminde F-16'lar işte buraya da bomba attı. Çok sayıda araç hasar ve birçok vatandaş yaralandı." diyerek yaşanan ihanetin boyutunu ekranları taşıdı.

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