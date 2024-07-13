15 Temmuz gecesi Turkuvaz Medya tüm gücüyle sahadaydı! Dünya FETÖ’ye karşı şanlı direnişi A Haber ekranlarından takip etti

FETÖ'nün hain bir darbeye kalkıştığı 15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye genelinde vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara inmiş ve milli iradeye sahip çıkarak darbeci hainlere geçit vermemişti.
TURKUVAZ MEDYA CANLI OLARAK AKTARDI
Turkuvaz Medya'nın sahada A Haber olmak üzere bütün ekipleri de o karanlık gecede görevinin başındaydı. Ankara'da çatışmaların ve bombaların yoğun olduğu noktalardan gerçekleştirilen canlı yayınlar ile "FETÖ ihaneti" ve halkın şanlı direnişi tüm dünyaya canlı olarak aktarıldı.
BİZİM BURADA YAPACAĞIMIZ ŞEY BURADA ÖLMEKTİR
İhanet gecesinde TBMM'ye giden dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, darbecilerin attığı bombalara karşı ölümü göze aldıklarını ifade etmişti. Bozdağ, "Bomba da atsanız buradayız, ne yaparsanız yapın buradayız. Bizim burada yapacağımız şey, burada ölmektir." ifadelerini kullanmıştı.
A HABER TBMM'DEN CANLI YAYINDAYDI
O anlarda TBMM'den canlı yayın yapan A Haber ekibi mikrofonlarına konuşan AK Parti Milletvekili Nihat Zeybekci, "Bu vatan hainlerine bu darbecilere bu ülke asla terk edilmeyecek. Gerekli cevabı milletimizden ve meclisten alacaktır." diyerek millete seslenmişti.