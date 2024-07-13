15 Temmuz gecesi Turkuvaz Medya tüm gücüyle sahadaydı! Dünya FETÖ’ye karşı şanlı direnişi A Haber ekranlarından takip etti

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FETÖ'nün hain bir darbeye kalkıştığı 15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye genelinde vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara inmiş ve milli iradeye sahip çıkarak darbeci hainlere geçit vermemişti. 15 Temmuz gecesi A Haber ekipleri sahadaydı TURKUVAZ MEDYA CANLI OLARAK AKTARDI

Turkuvaz Medya'nın sahada A Haber olmak üzere bütün ekipleri de o karanlık gecede görevinin başındaydı. Ankara'da çatışmaların ve bombaların yoğun olduğu noktalardan gerçekleştirilen canlı yayınlar ile "FETÖ ihaneti" ve halkın şanlı direnişi tüm dünyaya canlı olarak aktarıldı.



BİZİM BURADA YAPACAĞIMIZ ŞEY BURADA ÖLMEKTİR

İhanet gecesinde TBMM'ye giden dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, darbecilerin attığı bombalara karşı ölümü göze aldıklarını ifade etmişti. Bozdağ, "Bomba da atsanız buradayız, ne yaparsanız yapın buradayız. Bizim burada yapacağımız şey, burada ölmektir." ifadelerini kullanmıştı.