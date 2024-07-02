Kayseri ve Suriye’de tehlikeli sınama! Bir yanda PKK’nın ’teröristan’ hayali diğer yanda Şam’la normalleşme zemini: Her an her şey olabilir







ASTANA'DA 'SURİYE' KONU BAŞLIKLI ERDOĞAN - PUTİN ZİRVESİ



VARAN 3 Suriye'nin kuzeyindeki kışkırtma ve Türk varlığına karşı ayaklanmanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Astana Zirvesi'nden hemen önce olmadı.



Erdoğan'ın bu zirvede Rusya Devlet Başkanı Putin'le 'Suriye' konu başlıklı önemli bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Ankara - Şam hattındaki olası diyalogdan huzursuzluk duyan unsurların da ortamı sabote etmek için iç karışıklıkları körükleyebileceği ön görülüyor.







A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, Kayseri ve Suriye'deki tehlikeli kışkırtmalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.



"ŞU ANDA HUZURLA YAŞIYORLARSA BU TÜRKİYE SAYESİNEDİR"



Türk bayrağının yakılmasının 'kabul edilemez' olduğunun altını çizen Akgün, "Oradaki insanlar şu anda Kuzey Suriye'de huzur içerisinde yaşayabiliyorsa bunun Türkiye sayesinde olduğunu unutmamaları lazım" ifadelerini kullandı.



Akgün şöyle konuştu:



ABD'DE YAKLAŞAN SEÇİMLER VE SURİYE'DEKİ AMERİKAN VARLIĞI



Biraz daha geniş bir çerçeveden bakacak olursak malum ABD'de seçimlere az bir süre kaldı. Adaylardan Trump'ın kazanması halinde ABD'nin Suriye'deki varlığını sonlandıracağına dair çok güçlü beklentiler var.



Terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'nin baskılarıyla iki defa ertelenen, Ağustos ayında yapmaya çalışacağı sözde seçimler söz konusu.



Esad rejimi uzun zamandan beri Türkiye'yle masaya oturmak için kabul edilmesi mümkün olmayan şartlar öne sürüyorlardı. Bir anda çok daha makul bir zemine geldiler. Bütün bunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da karşılıksız bırakmadı ve geçtiğimiz hafta itibariyle sıcak mesajlar verdi. Yani Suriye ile diyalog sürecinin başlayacağının sinyalleri gelmeye başladı.