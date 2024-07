Kayseri ve Suriye’de tehlikeli sınama! Bir yanda PKK’nın ’teröristan’ hayali diğer yanda Şam’la normalleşme zemini: Her an her şey olabilir

"HER AN HER ŞEYİN OLABİLECEĞİ PUSLU BİR ORTAM"



Oldukça karmaşık, her an her şeyin olabileceği puslu bir ortam söz konusu. İşte böyle bir ortamda bölgeye yakın aktörler de kendi pozisyonlarını güçlendirmeye, diğer aktörlerin pozisyonlarını zayıflatmaya çalışıyorlar.



YANIT BEKLEYEN SORULAR



Türk bayrağını yakanlar, Türk varlığına saldıranlar o bölgenin insanları mıdır? Eğer o bölgenin insanı ise hangi saikle bunu yapmışlardır? Şu anda huzurlarını Türkiye'ye borçlular.



Eğer dışarıdan geldilerse bu sızma nasıl gerçekleşmiştir? Bunlar kimin adamlarıdır? Önümüzde yanıt bekleyen sorular bunlar.



TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ SAYISI İLE İLGİLİ SIKINTI BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI



Türkiye'deki olaylara döndüğümüz zaman bir taciz olayı söz konusu. Bu tacizi gerçekleştiren kişi tutuklanmıştır. Tacize uğrayan çocuk devlet korumasındadır. Bütün bunları protesto etmek başkadır, bunların bir anda hiçbir alakası olmayan Suriyelilere yönelmesi şiddete evrilmesi kabul edilemezdir.



Bütün bunlar bir kez daha şunu da ortaya koyuyor; Türkiye'deki Suriyeli mülteci sayısı ile ilgili sıkıntı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Toplumun belirli bir kesiminde bu konuda belirli bir sıkıntı ve huzursuzluk vardır. Bunun çözümü bugünden yarına olacak bir şey değildir.