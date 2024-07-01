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AK Parti'de 'muhasebe' kampı! Başkan Erdoğan liderliğinde genel istişare ve değerlendirme: Hangi konular masada?

AK Parti'nin Kızılcahamam kampında 31 Mart yerel seçim sonuçları ve parti çalışmaları ele alınacak. Ekonomi, enerji, tarım, ulaştırma, kültür ve turizm konu başlıklarında ilgili bakanlar sunum yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da belediye başkanlarına hitap ettikten sonra genel istişare ve değerlendirme yapması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 06:34 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 07:00
AK Parti’de ’muhasebe’ kampı! Başkan Erdoğan liderliğinde genel istişare ve değerlendirme: Hangi konular masada?

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AK Parti'nin Ankara Kızılcahamam'da düzenlediği 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı' sürüyor.

Kampın ilk gününde, Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş belediye başkanlarıyla 'Tecrübe Paylaşımı ve Sohbet Programı'nda bir araya geldi.

AK Parti Genel MerkeziAK Parti Genel Merkezi

SEÇİM SONUÇLARI ELE ALINACAK

Kampın ikinci günü olan bugün de (1 Temmuz 2024) 31 Mart yerel seçim sonuçları ve parti çalışmalarının yanı sıra ekonomi, enerji, tarım, ulaştırma, kültür ve turizm ile çevre konularının ele alınması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da belediye başkanlarına hitap edecek ve ardından genel istişare ve değerlendirme yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet ŞimşekHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

BAKANLAR SUNUM YAPACAK! EKONOMİ, TARIM, TURİZM, ULAŞTIRMA, ENERJİ...

Kampta, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da birer sunum yapması bekleniyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer ÇelikAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Kampın son günü ise genel değerlendirmenin ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde; Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da görev alanlarıyla ilgili sunum yapacak ve kamp sona erecek.

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