AK Parti’de ’muhasebe’ kampı! Başkan Erdoğan liderliğinde genel istişare ve değerlendirme: Hangi konular masada?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek



BAKANLAR SUNUM YAPACAK! EKONOMİ, TARIM, TURİZM, ULAŞTIRMA, ENERJİ...



Kampta, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da birer sunum yapması bekleniyor.