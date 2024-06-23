'Teröristan' tezgahı dağılan PYD elebaşı Salih Müslim çıkmazda! 'ABD ile görüştüm' itirafı... "Türkiye durmuyor, korkuyoruz"

PKK/PYD elebaşı Salih Müslim
"TÜRKİYE SİHA'LAR İLE HER YERİ VURUYOR, KORKUYORUZ"
"Türkiye'nin saldırıları hiç durmuyor" diyerek İHA ve SİHA'ların sürekli tepelerinde uçtuğunu belirten Müslim, "Türkiye'nin bölgelerimize yönelik saldırıları, insansız hava aracı saldırıları ve altyapının, enerji hatlarının ve petrol sahalarının bombalanması da dahil olmak üzere hiç durmadı, bu nedenle bunların gerçekleştirileceğinden korkuyoruz ve bunlara hazırlıklı olmalıyız" sözleriyle çaresizliği kabullendi.
PKK/PYD elebaşı Salih Müslim
"ABD İLE GÖRÜŞTÜM" İTİRAFI: "ACELE ETTİĞİMİZİ SÖYLEDİLER"
Elebaşı Salih Müslim 'teröristan' seçimleri için ABD ile görüşme yaptığını dile getirdi.
Müslim, sözde seçimlerinin tarihinin belirlenmesi sonrası ABD'nin kendisine "Bu adımı aceleye getirdiğinize inanıyoruz" dediğini aktardı.
Almanya'da 'teröristan' buluşması! Başrolde PKK/PYD elebaşlarından İlham Ehmed
ALMANYA'DA 'TERÖRİSTAN' BULUŞMASI
Öte yandan bir başka PYD elebaşı İlhan Ehmed, Berlin'de Alman parlamenterlerle bir araya gelip "Türkiye'ye karşı bize yardım edin" çağrısı yaptı.
Ehmed, Berlin'den sonra Köln'de de sözde seçimler üzerinden meşruiyet zemini yokladı.