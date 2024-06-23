'Teröristan' tezgahı dağılan PYD elebaşı Salih Müslim çıkmazda! 'ABD ile görüştüm' itirafı... "Türkiye durmuyor, korkuyoruz"

PKK/PYD elebaşı Salih Müslim





"TÜRKİYE SİHA'LAR İLE HER YERİ VURUYOR, KORKUYORUZ"



"Türkiye'nin saldırıları hiç durmuyor" diyerek İHA ve SİHA'ların sürekli tepelerinde uçtuğunu belirten Müslim, "Türkiye'nin bölgelerimize yönelik saldırıları, insansız hava aracı saldırıları ve altyapının, enerji hatlarının ve petrol sahalarının bombalanması da dahil olmak üzere hiç durmadı, bu nedenle bunların gerçekleştirileceğinden korkuyoruz ve bunlara hazırlıklı olmalıyız" sözleriyle çaresizliği kabullendi.