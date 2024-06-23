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'Teröristan' tezgahı dağılan PYD elebaşı Salih Müslim çıkmazda! 'ABD ile görüştüm' itirafı... "Türkiye durmuyor, korkuyoruz"

Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan 'teröristan' tezgahını dağıtan Ankara'nın kararlı tutumu PKK/PYD'yi iyiden iyiye köşeye sıkıştırdı. Başkan Erdoğan'ın "Teröristan kurdurmayız, gereken ne ise yapmaktan imtina etmeyiz" sözleri sonrası PYD elebaşı Salih Müslim, 'harekat' korkusuna kapıldı. SİHA'ların sürekli tepelerinde uçtuğunu belirten Müslim,"Türkiye'nin saldırıları durmadı. Korkuyoruz ve bunlara hazırlıklı olmalıyız" dedi. Öte yandan Müslim, ABD heyeti ile 'seçim' görüşmesi yaptığını itiraf edip ne konuştuklarını anlattı.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 14:49 Güncelleme 23 Haziran 2024, 15:22
’Teröristan’ tezgahı dağılan PYD elebaşı Salih Müslim çıkmazda! ’ABD ile görüştüm’ itirafı... Türkiye durmuyor, korkuyoruz

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Suriye'nin kuzeyinde 'meşrulaşmak' isteyen PKK'nın seçim maskeli 'teröristan' tezgahını Ankara dağıttı.

Daha önce 30 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan sonrasında 11 Haziran'a ertelenen sözde seçimler bir kez daha ertelendi. Mehmetçik korkusuyla sandık toplayan PKK/YPG/PYD ise 18 Ağustos'ta sözde seçim için tekrar nabız yoklayacak.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

BAŞKAN ERDOĞAN 'HAREKAT' SİNYALİ VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan son olarak "Burnumuzun dibinde bir teröristan kurdurmayız. Bunun için gereken ne ise yapmaktan da asla ve asla imtina etmeyiz" diyerek harekat sinyali verdi.

Ankara'nın 'oldubitti'lere fırsat vermeyen kararlı tutumu PKK/PYD'yi iyiden iyiye köşeye sıkıştırdı.

PKK/PYD elebaşı Salih MüslimPKK/PYD elebaşı Salih Müslim


ELEBAŞI MÜSLİM'İ HAREKAT KORKUSU SARDI

PYD elebaşı Salih Müslim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri sonrası 'harekat' korkusuna kapıldı.

Suudi Arabistan merkezli Şarku'ul Avsat'a konuşan Müslim, "Tüm bu açıklamaları ciddiye alıyoruz çünkü bu açıklamalar en yetkili ağızdan, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı'ndan geldi" ifadelerini kullandı.

PKK/PYD elebaşı Salih MüslimPKK/PYD elebaşı Salih Müslim


"TÜRKİYE SİHA'LAR İLE HER YERİ VURUYOR, KORKUYORUZ"

"Türkiye'nin saldırıları hiç durmuyor" diyerek İHA ve SİHA'ların sürekli tepelerinde uçtuğunu belirten Müslim, "Türkiye'nin bölgelerimize yönelik saldırıları, insansız hava aracı saldırıları ve altyapının, enerji hatlarının ve petrol sahalarının bombalanması da dahil olmak üzere hiç durmadı, bu nedenle bunların gerçekleştirileceğinden korkuyoruz ve bunlara hazırlıklı olmalıyız" sözleriyle çaresizliği kabullendi.

PKK/PYD elebaşı Salih MüslimPKK/PYD elebaşı Salih Müslim



"ABD İLE GÖRÜŞTÜM" İTİRAFI: "ACELE ETTİĞİMİZİ SÖYLEDİLER"

Elebaşı Salih Müslim 'teröristan' seçimleri için ABD ile görüşme yaptığını dile getirdi.

Müslim, sözde seçimlerinin tarihinin belirlenmesi sonrası ABD'nin kendisine "Bu adımı aceleye getirdiğinize inanıyoruz" dediğini aktardı.

Almanya'da 'teröristan' buluşması! Başrolde PKK/PYD elebaşlarından İlham EhmedAlmanya'da 'teröristan' buluşması! Başrolde PKK/PYD elebaşlarından İlham Ehmed


ALMANYA'DA 'TERÖRİSTAN' BULUŞMASI

Öte yandan bir başka PYD elebaşı İlhan Ehmed, Berlin'de Alman parlamenterlerle bir araya gelip "Türkiye'ye karşı bize yardım edin" çağrısı yaptı.

Ehmed, Berlin'den sonra Köln'de de sözde seçimler üzerinden meşruiyet zemini yokladı.

Almanyada teröristan buluşması! PYD elebaşı İlham Ehmedden Türkiyeye karşı bize yardım edin çağrısı | ABD ve YPGden ortak tatbikatAlmanyada teröristan buluşması! PYD elebaşı İlham Ehmedden Türkiyeye karşı bize yardım edin çağrısı | ABD ve YPGden ortak tatbikat

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