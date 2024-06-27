Ankara - Şam hattında normalleşme zemini arayışı! Esed yine 'teröristan' tehdidini ıskaladı: "Türkiye ile ilişkilerin onarılmasına açığız"

Suriye 'de 13 yıldır devam eden iç karışıklık sürüyor.

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Ülkenin toprakları içerisinde varlık gösteren terör örgütleri bölgeyi istikrarsız hale getirirken, çatışmaların ve katliamların getirdiği göç yükünü en fazla sırtlanan ülke Türkiye oldu.



