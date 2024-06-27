Ankara - Şam hattında normalleşme zemini arayışı! Esed yine 'teröristan' tehdidini ıskaladı: "Türkiye ile ilişkilerin onarılmasına açığız"
Ankara - Şam hattındaki 'normalleşme' zemini arayışları sürüyor. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Türkiye ile ilişkilerin onarılması için tüm girişimlere açık olduğunu söyledi. Ancak PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde oluşturduğu 'teröristan' tehdidini ıskalayan Esed, normalleşmenin egemenliğe saygıya bağlı olduğuna dikkat çekti. "Burnumuzun dibinde bir teröristan kurdurmayız" diyen Başkan Erdoğan ise Esed'e cevaben geçtiğimiz yıl "Esed, Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz biz orada terörle mücadele ediyoruz" demişti.