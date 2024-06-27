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Ankara - Şam hattında normalleşme zemini arayışı! Esed yine 'teröristan' tehdidini ıskaladı: "Türkiye ile ilişkilerin onarılmasına açığız"

Ankara - Şam hattındaki 'normalleşme' zemini arayışları sürüyor. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Türkiye ile ilişkilerin onarılması için tüm girişimlere açık olduğunu söyledi. Ancak PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde oluşturduğu 'teröristan' tehdidini ıskalayan Esed, normalleşmenin egemenliğe saygıya bağlı olduğuna dikkat çekti. "Burnumuzun dibinde bir teröristan kurdurmayız" diyen Başkan Erdoğan ise Esed'e cevaben geçtiğimiz yıl "Esed, Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz biz orada terörle mücadele ediyoruz" demişti.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 11:20 Güncelleme 27 Haziran 2024, 11:24
Ankara - Şam hattında normalleşme zemini arayışı! Esed yine ’teröristan’ tehdidini ıskaladı: Türkiye ile ilişkilerin onarılmasına açığız 1

Suriye'de 13 yıldır devam eden iç karışıklık sürüyor.

Ankara - Şam hattında normalleşme zemini arayışı! Esed yine ’teröristan’ tehdidini ıskaladı: Türkiye ile ilişkilerin onarılmasına açığız 2

Ülkenin toprakları içerisinde varlık gösteren terör örgütleri bölgeyi istikrarsız hale getirirken, çatışmaların ve katliamların getirdiği göç yükünü en fazla sırtlanan ülke Türkiye oldu.

Ankara - Şam hattında normalleşme zemini arayışı! Esed yine ’teröristan’ tehdidini ıskaladı: Türkiye ile ilişkilerin onarılmasına açığız 3

PKK'NIN 'TERÖRİSTAN' HAYALİ! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'HAREKAT' SİNYALİ

PKK ve türevleri ise Suriye'nin kuzeyinde sözde seçimlerle 'meşrulaşma' hesabı yapıp 'teröristan' hayali kuruyor.

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