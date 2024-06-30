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Ankara ve Şam'ın normalleşme adımları PKK'yı sıkıştırdı! "İlk hedefleri SDG olacak" endişesi... Diyaloğun meyvesi 'Ebu Zendin'

Türkiye ve Suriye arasında gündeme gelen, Esed'in "Türkiye ile diplomatik girişimlere açığız" sözleri ve Başkan Erdoğan'ın "Neden olmasın" minvalindeki açıklamasıyla gelişen 'normalleşme' adımları Kandil'i panikletti. 'Teröristan' hayali kuran PKK ve türevleri, "Esed ile Türkiye anlaşırsa ilk olarak SDG'yi (PKK/YPG) hedef alacaklar" endişesine kapıldı. Ebu Zendin Kapısı'nın yeniden açılması sonrası "Şam ile Ankara arasındaki diyalog sürdükçe devamı gelecek, bölge yavaş yavaş normalleşecek" yorumları yapıldı.

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 06:59 Güncelleme 30 Haziran 2024, 07:08
Ankara ve Şam’ın normalleşme adımları PKK’yı sıkıştırdı! İlk hedefleri SDG olacak endişesi... Diyaloğun meyvesi ’Ebu Zendin’

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Ankara - Şam hattında 'normalleşme' zemini arayışları hız kazandı. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Türkiye ile ilişkilerin onarılması için tüm girişimlere açık olduğunu söyledi.

Esed, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'i kabulü sırasında Ankara - Şam arasındaki arabuluculuk girişimlerinin Suriye ve tüm bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik adımları yansıttığını vurguladı.
Beşşar EsedBeşşar Esed


BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'SURİYE' VE 'ESED' AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esed'in "Suriye'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu" belirten sözleri sonrası kendisine yöneltilen "Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulur mu?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.
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"GEÇMİŞTEKİ GİBİ AYNI ŞEKİL HAREKET EDERİZ"

Türkiye ve Suriye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep olmadığının altını çizen Erdoğan, "Yani biz Suriye'yle bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. Çünkü Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. Nasıl ki biz Suriye'yle ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz Sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi de bir derdimiz asla yok" dedi.


"ESED İLE TÜRKİYE ANLAŞIRSA SDG'Yİ YOK EDECEKLER"

Suriye Devlet Başkanı Esed ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'normalleşme' odaklı verdikleri mesajlar bölgedeki terör unsurlarını da iyice köşeye sıkıştırdı.

'Teröristan' hayali kuran PKK/YPG'yi "Esed ile Türkiye anlaşırsa SDG'yi yok edecekler" endişesi sardı.


SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, konuya ilişkin "Esed - Erdoğan yakınlaşması PKK/YPG'yi sallıyor" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Altınok'un yazısından öne çıkanlar şu şekilde:


Esad'ın "Türkiye ile diplomatik girişimlere açığız" açıklaması ve Erdoğan'ın "Neden olmasın" minvalindeki sözleri, Suriye'nin doğusunda bulunan aktörler arasındaki tartışmayı körükledi.

ABD'nin Afganistan gibi Suriye'yi terk etmesi ihtimali de Suriye Demokratik Güçleri'ni, arkasındaki ABD desteğiyle domine eden PKK-YPG'nin imajını çizdi.

Bölgede PKK'lı olmayan ancak SDG'nin içinde yer alan Kürtler, artık Rojava'daki yönetimin Kandil'deki ABD kuklaları tarafından yönetildiğini daha yüksek sesle söylüyor.
"PYD'nin verdiği kararlar dışarıdan ülkemizle alakası olmayan ideolojik bir parti tarafından, yıllarca Kandil'de eğittiği kadroları tarafından veriliyor" diyen Suriye Demokratik Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Sorumlusu Ahmed el-Cuburi'nin şu sözleri kayda değer:
"Yarın ABD'liler buradan giderse durumlar değişecek.

Tam 12 yıldır Esad rejimi ile SDG ilişki içerisinde ama bugün Esad ile Türkiye anlaşırsa ilk olarak SDG'yi hedef alacaklar. ABD de buna yol verecektir.

ABD'nin Türkiye ile olan çıkarları, SDG ile olandan daha çoktur. Bugün NATO üyesi olan, Putin ile ilişkilerini sürdüren tek devlet Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'dır. ABD bu kartı bir tarafa itemez ve NATO'daki müttefikini PYD için göz ardı edemez. Hele son olarak Litvanya'da düzenlenen NATO zirvesinde ismi 'terör örgütü' diye anılan bir örgütle ilişkileri olan bir parti yüzünden."

Kimlerin bu sürece başından karşı olduğunu dikkatle takip edin.


EBU ZENDİN KAPISININ AÇILMASI... "ŞAM İLE ANKARA ARASINDA DİYALOG SÜRDÜKÇE DEVAMI GELECEK"

Suriye'nin kuzeyindeki Ebu Zendin Köyü, rejim ile muhalifler arasındaki son nokta. Ebu Zendin Kapısı da Fırat Kalkanı Harekâtı ile DEAŞ'tan temizlenmesinden sonra 2017'de açılmıştı. Ancak 4 yıldır kapalıydı.

Dün muhalifler ile Esad yönetimi arasında ticari faaliyetlerin yürütüldüğü Halep'in kuzeydoğusundaki Ebu Zendin Geçiş Kapısı'nın yeniden açıldığı haberi basına düştü.



"BÖLGE YAVAŞ YAVAŞ NORMALLEŞECEK"

Kuşkusuz küçük bir adım ama Şam ile Ankara arasındaki diyalog sürdükçe devamı gelecek, bölge yavaş yavaş normalleşecek. Hep böyle kalacak hâli yok ya?

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