Ankara ve Şam'ın normalleşme adımları PKK'yı sıkıştırdı! "İlk hedefleri SDG olacak" endişesi... Diyaloğun meyvesi 'Ebu Zendin'

"ESED İLE TÜRKİYE ANLAŞIRSA SDG'Yİ YOK EDECEKLER"
Suriye Devlet Başkanı Esed ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın 'normalleşme'
odaklı verdikleri mesajlar bölgedeki terör unsurlarını da iyice köşeye sıkıştırdı.
'Teröristan'
hayali kuran PKK/YPG'yi "Esed ile Türkiye anlaşırsa SDG'yi yok edecekler"
endişesi sardı.
SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, konuya ilişkin "Esed - Erdoğan yakınlaşması PKK/YPG'yi sallıyor" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Altınok'un yazısından öne çıkanlar şu şekilde:
Esad'ın "Türkiye ile diplomatik girişimlere açığız"
açıklaması ve Erdoğan'
ın "Neden olmasın"
minvalindeki sözleri, Suriye'nin doğusunda bulunan aktörler arasındaki tartışmayı körükledi.
ABD'
nin Afganistan gibi Suriye'yi terk etmesi
ihtimali de Suriye
Demokratik Güçleri'ni, arkasındaki ABD
desteğiyle domine eden PKK-YPG'nin
imajını çizdi.
Bölgede PKK'lı olmayan ancak SDG
'nin içinde yer alan Kürtler, artık Rojava'daki yönetimin Kandil'deki ABD kuklaları
tarafından yönetildiğini daha yüksek sesle söylüyor.
"PYD'nin verdiği kararlar dışarıdan ülkemizle alakası olmayan ideolojik bir parti tarafından, yıllarca Kandil'de eğittiği kadroları tarafından veriliyor" diyen Suriye Demokratik Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Sorumlusu Ahmed el-Cuburi'
nin şu sözleri kayda değer:
"Yarın ABD'liler buradan giderse durumlar değişecek.
Tam 12 yıldır Esad rejimi ile SDG ilişki içerisinde ama bugün Esad ile Türkiye anlaşırsa ilk olarak SDG'yi hedef alacaklar. ABD de buna yol verecektir.
ABD'nin Türkiye ile olan çıkarları, SDG ile olandan daha çoktur. Bugün NATO üyesi olan, Putin ile ilişkilerini sürdüren tek devlet Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan
'dır. ABD bu kartı bir tarafa itemez ve NATO'daki müttefikini PYD için göz ardı edemez. Hele son olarak Litvanya'da düzenlenen NATO zirvesinde ismi 'terör örgütü' diye anılan
bir örgütle ilişkileri olan bir parti yüzünden."
Kimlerin bu sürece başından karşı olduğunu dikkatle takip edin.
EBU ZENDİN KAPISININ AÇILMASI... "ŞAM İLE ANKARA ARASINDA DİYALOG SÜRDÜKÇE DEVAMI GELECEK"
Suriye'nin kuzeyindeki Ebu Zendin Köyü, rejim ile muhalifler arasındaki son nokta. Ebu Zendin Kapısı
da Fırat Kalkanı Harekâtı ile DEAŞ'tan temizlenmesinden sonra 2017'de açılmıştı. Ancak 4 yıldır kapalıydı.
Dün muhalifler ile Esad yönetimi arasında ticari faaliyetlerin yürütüldüğü Halep'in kuzeydoğusundaki Ebu Zendin Geçiş Kapısı'
nın yeniden açıldığı
haberi basına düştü.
"BÖLGE YAVAŞ YAVAŞ NORMALLEŞECEK"
Kuşkusuz küçük bir adım ama Şam ile Ankara arasındaki diyalog sürdükçe devamı gelecek, bölge yavaş yavaş normalleşecek. Hep böyle kalacak hâli yok ya?